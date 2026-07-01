ПАПИНО ЛУИ ЖОЗЕФ
ПАПИНО ЛУИ ЖОЗЕФ - канадский политический деятель.
Сын землевладельца, по образованию юрист. В 1809 году избран в представительную ассамблею (парламент) провинции Нижняя Канада, возглавил группу французских националистов, позднее Движение патриотов. С 1815 года спикер ассамблеи. Первоначально придерживался умеренно либеральных взглядов, симпатизировал британским политическим институтам, со временем перешёл на радикальные позиции, стал сторонником непримиримой борьбы против британского присутствия. В 1823 году вместе с соратниками подготовил петицию против так называемого юнион-билля, предполагавшего объединение Верхней и Нижней Канады с целью упразднения французской территориально-этнической автономии в составе Британской Северной Америки. С начала 1830-х годов выступал за независимость Французской Канады и установление республиканского строя. Один из авторов 92 резолюций, обращённых к имперским властям, включавших в том числе требования предоставления самоуправления франкоканадцам, создания ответственного правительства, отмены коммерческих монополий и другие. После отказа метрополии осуществить реформы участвовал в вооруженном восстании 1837 года против британского господства. После его поражения скрывался в США; с разгромом второго выступления французских патриотов в 1839 году эмигрировал во Францию. Резко осудил Акт о союзе 1841 года. В 1844 году амнистирован, в 1845 году возвратился в Канаду. В 1848-1851 годах, 1852-1854 годах член законодательной ассамблеи провинции Канада. Разошёлся во взглядах со своим бывшим соратником Л.И. Лафонтеном, сторонником эволюционных перемен «сверху»; основал собственную радикальную французскую националистическую Партию руж (Красную партию). Выступал за сохранение феодально сеньориальной системы землепользования, в которой видел главное препятствие на пути ассимиляции франкоканадцев и инструмент защиты их культурно-религозной идентичности. С 1854 года отошёл от политической деятельности, стал крупным землевладельцем и успешным лесопромышленником. Считается первым национальным лидером франкоканадцев.