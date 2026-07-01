ПАПИНО ЛУИ ЖОЗЕФ

ПАПИНО ЛУИ ЖОЗЕФ - канадский политический деятель.

Сын зем­ле­вла­дель­ца, по об­ра­зо­ва­нию юрист. В 1809 году из­бран в пред­ста­вительную ас­самб­лею (пар­ла­мент) провинции Ниж­няя Ка­на­да, воз­гла­вил груп­пу французских на­цио­на­ли­стов, позд­нее Дви­же­ние пат­рио­тов . С 1815 года спи­кер ас­самб­леи. Пер­во­на­чаль­но при­дер­жи­вал­ся уме­рен­но ли­бе­раль­ных взгля­дов, сим­па­ти­зи­ро­вал британским по­ли­тическим ин­сти­ту­там, со вре­ме­нем пе­ре­шёл на ра­ди­каль­ные по­зи­ции, стал сто­рон­ни­ком не­при­ми­ри­мой борь­бы про­тив британского при­сут­ст­вия. В 1823 году вме­сте с со­рат­ни­ками под­го­то­вил пе­ти­цию про­тив так называемого юни­он-бил­ля, пред­по­ла­гав­ше­го объ­е­ди­не­ние Верх­ней и Ниж­ней Ка­на­ды с це­лью уп­разд­не­ния французской тер­ри­то­ри­аль­но-эт­нической ав­то­но­мии в со­ста­ве Британской Северной Аме­ри­ки. С начала 1830-х годов вы­сту­пал за не­за­ви­си­мость Французской Ка­на­ды и ус­та­нов­ле­ние рес­пуб­ли­кан­ско­го строя. Один из ав­то­ров 92 ре­зо­лю­ций, об­ра­щён­ных к им­пер­ским вла­стям, вклю­чав­ших в том числе тре­бо­ва­ния пре­дос­тав­ле­ния са­мо­управ­ле­ния фран­ко­ка­над­цам, соз­да­ния от­вет­ст­вен­но­го пра­ви­тель­ст­ва, от­ме­ны ком­мерческих мо­но­по­лий и другие. По­сле от­ка­за мет­ро­по­лии осу­ще­ст­вить ре­фор­мы уча­ст­во­вал в во­оруженном вос­ста­нии 1837 года про­тив британского гос­под­ства. По­сле его по­ра­же­ния скры­вал­ся в США; с раз­гро­мом вто­ро­го вы­сту­п­ле­ния французских пат­рио­тов в 1839 году эмиг­ри­ро­вал во Фран­цию. Рез­ко осу­дил Акт о сою­зе 1841 года. В 1844 году ам­ни­сти­ро­ван, в 1845 году воз­вра­тил­ся в Ка­на­ду . В 1848-1851 годах, 1852-1854 годах член за­ко­но­дательной ас­самб­леи провинции Ка­на­да. Ра­зо­шёл­ся во взгля­дах со сво­им бывшим со­рат­ни­ком Л.И. Ла­фон­те­ном, сто­рон­ни­ком эво­лю­ци­он­ных пе­ре­мен «свер­ху»; ос­но­вал собственную ра­ди­каль­ную французскую на­цио­на­ли­стическую Пар­тию руж (Крас­ную пар­тию). Вы­сту­пал за со­хра­не­ние феодально сень­о­ри­аль­ной сис­те­мы зем­ле­поль­зо­ва­ния, в ко­то­рой ви­дел главное пре­пят­ст­вие на пу­ти ас­си­ми­ля­ции фран­ко­ка­над­цев и ин­ст­ру­мент за­щи­ты их куль­тур­но-ре­лигозной иден­тич­но­сти. С 1854 года ото­шёл от по­ли­тической дея­тель­но­сти, стал круп­ным зем­ле­вла­дель­цем и ус­пеш­ным ле­со­про­мыш­лен­ни­ком. Счи­та­ет­ся пер­вым национальным ли­де­ром фран­ко­ка­над­цев.