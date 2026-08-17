Папе́н, Франц Йозеф Герман Михаэль Мария фон

Папе́н ( нем. Papen) , Франц Йозеф Герман Михаэль Мария фон (29.10.1879, Верль — 02.05.1969, Оберзасбах) — германский государственный деятель, дипломат. Из многодетной католической семьи крупного вестфальского землевладельца. Получил военное образование. В 1913–1915 — германский посол в США и Мексике, участник Первой мировой вой­ны, по ее окончании уволился с военной службы в чине полковника. В 1921–1932 — депутат прусского ландтага от католической Партии Центра . 1 июня 1932 назначен президентом Германии П. фон Гинденбургом главой правительства «национальной концентрации». Добился роспуска рейхстага и назначения новых выборов, легализовал военные нацистские отряды СС и СА, запрещенные канцлером Г. Брюнингом , сместил прусское социал-­демократическое правительство и объявил себя рейхскомиссаром Пруссии . Получил вотум недоверия 12 сентября 1932, после парламентских выборов отправлен в отставку. В январе 1933 в качестве личного представителя Гинденбурга вел переговоры с А. Гитлером об образовании нацистами коалиционного правительства с правыми партиями, после провала переговоров высказался за назначение Гитлера государственным канцлером. 30 января 1933 — 1 июля 1934 — вице-канцлер в правительстве А. Гитлера. В 1934–1938 — посол в Австрии, где активно способствовал подготовке Аншлюса , в 1939–1944 — посол в Турции. В апреле 1945 арестован американскими оккупационными вой­сками. Оправдан на Нюрнбергском процессе , но в январе 1947 в ходе процесса денацификации приговорен к 8 годам трудовых лагерей. В 1949 по состоянию здоровья отпущен на свободу. После неудачных попыток возвращения в политику занялся написанием мемуаров и исторической публицистикой. Большинство историков негативно оценивают деятельность П., называя его «убийцей демократии».

Соч. : Die Wahrheit einer Gasse. München, 1952; Vom Scheitern der Demokratie 1930–1933. Mainz, 1968.

Лит. : Petzold J. Franz von Papen. Ein deutsches Verhängnis. München–Berlin, 1995; Патрушев А. И. Германские канцлеры. М., 2009; Möckelmann R. Franz von Papen. Hitlers ewiger Vasall. Darmstadt, 2016. И. А. Кукушкина .