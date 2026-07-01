ПАПАНДРЕУ

ПАПАНДРЕУ - династия греческих государственный и политических деятелей.

Из се­мьи пра­во­слав­но­го свя­щен­ни­ка. Изу­чал пра­во в Афин­ском и Бер­лин­ском университетах. С 1910 года один из ве­ду­щих дея­те­лей Ли­бе­раль­ной пар­тии Гре­ции, воз­глав­ляв­шей­ся Э.К. Ве­ни­зе­ло­сом. В 1915 году но­марх острова Лес­бос, в 1917-1920 годах генерал-гу­бер­на­тор острова Хи­ос. С 1920 года депутат греческого пар­ла­мен­та, в по­сле­дую­щие го­ды не­од­но­крат­но вхо­дил в со­став пра­ви­тель­ст­ва (министерства внутренних дел в 1923 году, фи­нан­сов в 1924-1925 годах, об­ра­зо­ва­ния в 1929-1932 годах, транс­пор­та в 1933 году). В 1920 году и 1926 году не­ко­то­рое вре­мя на­хо­дил­ся в эмиг­ра­ции .

По­сле ус­та­нов­ле­ния в стра­не 4.8.1936 года дик­та­ту­ры И. Ме­так­са­са был аре­сто­ван, по­сле ос­во­бо­ж­де­ния по­ки­нул стра­ну. В апреле 1944 году воз­гла­вил греческое эмиг­рант­ское пра­ви­тель­ст­во «национальное един­ст­ва» в Каи­ре (в октябре 1944 года пра­ви­тель­ст­во при­бы­ло в Афи­ны, дей­ст­во­ва­ло до 3.1.1945 года). В 1946-1950 годах за­ни­мал по­сты ми­ни­ст­ров тру­да, ре­сур­сов, об­ра­зо­ва­ния, фи­нан­сов, об­щественного по­ряд­ка, в 1950-1952 годах заместитель пре­мьер-министра. В 1954-1957 годах представитель Ли­бе­раль­ной пар­тии. В 1961 году соз­дал и воз­гла­вил блок ли­бе­раль­ных и цен­три­ст­ских пар­тий (Со­юз цен­тра). По­сле по­бе­ды бло­ка на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 1963 и 1964 годов пре­мьер-министр (8.11-30.12.1963 год, 19.2.1964-15.7.1965 года). Всту­пил в кон­фликт с ко­ро­лём Кон­стан­ти­ном II по во­про­су о кон­тро­ле над Министерством обо­ро­ны.

Под дав­ле­ни­ем ко­ро­лев­ско­го дво­ра был вы­ну­ж­ден по­дать в от­став­ку. До­бил­ся со­гла­сия ко­ро­ля на про­ве­де­ние в мае 1967 вне­оче­ред­ных пар­ла­мент­ских вы­бо­ров. Опа­се­ния пра­вых, что на вы­бо­рах по­бе­ду одер­жит воз­глав­ляе­мый Папандреу по­ли­тический блок, по­бу­ди­ли их к ор­га­ни­за­ции государственного во­енного пе­ре­во­ро­та и ус­та­нов­ле­нию «чёр­ных пол­ков­ни­ков дик­та­ту­ры» 1967-1974 годоа. Во вре­мя пе­ре­во­ро­та 21.4.1967 года Папандреу был аре­сто­ван, за­тем пе­ре­ве­дён под до­маш­ний арест и вско­ре скон­чал­ся. Его по­хо­ро­ны, в ко­то­рых при­ня­ли уча­стие де­сят­ки ты­сяч жи­те­лей Афин, вы­ли­лись в мас­со­вую ак­цию про­тес­та про­тив ре­жи­ма во­енной дик­та­ту­ры.

Ан­д­ре­ас (Ан­д­ре­ас Ге­ор­гиу) (5.2.1919 год, остров Хи­ос - 23.6.1996 год, Эка­ли, пе­ри­фе­рия Ат­ти­ка , ны­не в со­ста­ве города Ки­фи­сья). Сын Ге­ор­гио­са. С 1937 года изу­чал пра­во в Афин­ском университете, сим­па­ти­зи­ро­вал троц­ки­стам. В 1939 году аре­сто­ван, вско­ре ос­во­бо­ж­дён и по­ки­нул стра­ну. В 1943 году в Гар­вард­ском университете (США) по­лу­чил учё­ную сте­пень доктора эко­но­ми­ки, по­сле че­го пре­по­да­вал там же. В 1944 году по­лу­чил американское гра­ж­дан­ст­во, слу­жил в ВМС США. По окон­ча­нии 2-й ми­ро­вой вой­ны за­ни­мал про­фес­сор­ские долж­но­сти в Университете Мин­не­со­ты, Северо-Западном университете (Ил­ли­нойс), Ка­ли­фор­ний­ском университете, Университете Берк­ли (де­кан эко­но­мического факультета). В 1951 году же­нил­ся на аме­ри­кан­ке М. Чант.

В 1959 году вер­нул­ся в Гре­цию, где ему бы­ла по­ру­че­на раз­ра­бот­ка про­грам­мы эко­но­мического раз­ви­тия стра­ны. С 1960 года председатель прав­ле­ния и ге­не­раль­ный ди­рек­тор Афин­ско­го цен­тра эко­но­мических ис­сле­до­ва­ний и со­вет­ник Бан­ка Гре­ции. По­сле за­ня­тия от­цом в но­ябре 1963 года по­ста пре­мьер-министра стра­ны стал его главным эко­но­мическим со­вет­ни­ком. В начале 1964 года от­ка­зал­ся от американского гра­ж­дан­ст­ва и был из­бран де­пу­та­том греческого пар­ла­мен­та. В феврале 1964 - ию­ле 1965 годов 1-й государственный ми­нистр (фак­ти­че­ски заместитель пре­мьер-министра) в ка­би­не­те от­ца. Ре­ши­тель­но вы­сту­пал за про­ве­де­ние Гре­ци­ей са­мосто­ятельного внеш­не­по­ли­тического кур­са, ог­ра­ни­че­ние американского во­енного при­сут­ст­вия в стра­не.

В хо­де государственного во­енного пе­ре­во­ро­та 21.4.1967 года аре­сто­ван вме­сте с от­цом, под дав­ле­ни­ем американской на­учной об­ще­ст­вен­но­сти в 1968 году ос­во­бо­ж­дён под обя­за­тель­ст­во по­ки­нуть стра­ну. Жил в Шве­ции, где за­ни­мал долж­ность профессора Сток­гольм­ско­го университета, за­тем в Ка­на­де (профессор Йорк­ско­го университета в городе То­рон­то). По­сле па­де­ния «чёр­ных пол­ков­ни­ков дик­та­ту­ры» в 1974 году вер­нул­ся в Гре­цию. В сентябре то­го же го­да ос­но­вал и воз­гла­вил пар­тию со­ци­ал-де­мо­кра­тической ори­ен­та­ции Все­гре­че­ское со­циа­ли­сти­че­ское дви­же­ние (ПАСОК), ко­то­рая по ре­зуль­та­там вы­бо­ров, про­шед­ших в ноябре 1974 года, по­лу­чи­ла пред­ста­ви­тель­ст­во в пар­ла­мен­те. По­сле по­бе­ды ПАСОК на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах в октябре 1981 года за­нял пост пре­мьер-ми­ни­ст­ра (пе­ре­из­бран в этой долж­но­сти в 1985 году) и ми­ни­ст­ра обо­ро­ны. Вы­сту­пил с при­зы­вом со­зда­ния на Бал­ка­нах безъ­я­дер­ной зо­ны, под­дер­жал пред­ло­же­ние СССР о со­зы­ве ме­ж­ду­народной кон­фе­рен­ции по Кип­ру, до­бил­ся под­пи­са­ния с США до­го­во­ра о вы­во­де к 1990 году американских во­енных баз с греческой тер­ри­то­рии, од­на­ко не смог осу­ще­ст­вить на прак­ти­ке своё пред­вы­бор­ное обе­ща­ние о вы­хо­де Гре­ции из НАТО.

Ак­тив­но вы­сту­пал в под­держ­ку советской по­ли­ти­ки раз­ряд­ки ме­ж­ду­народной на­пря­жён­но­сти, про­во­дил курс на улуч­ше­ние от­но­ше­ний с со­циа­ли­стическими стра­на­ми, в то же вре­мя за­ни­мал жё­ст­кую по­зи­цию по от­но­ше­нию к Тур­ции, тре­буя вы­во­да турецких войск с Кип­ра. В пе­ри­од пре­мьер­ст­ва Папандреу Гре­ция в 1981 году во­шла в Ев­ро­пей­ское эко­но­ми­че­ское со­об­ще­ст­во. Пра­ви­тель­ст­во Папандреу про­ве­ло ре­фор­му се­мей­но­го пра­ва, вве­ло сис­те­му про­грес­сив­но­го на­ло­го­об­ло­же­ния, все­об­ще­го бес­плат­но­го здра­во­охра­не­ния, га­ран­ти­ро­ва­ло рав­ную оп­ла­ту тру­да жен­щин и муж­чин.

В конце 1980-х годов про­тив Папандреу со сторо­ны пра­вой оп­по­зи­ции не­од­но­крат­но вы­дви­га­лись об­ви­не­ния в ис­поль­зо­ва­нии бюд­жет­ных средств для фи­нан­си­ро­ва­ния ПАСОК, ко­то­рые од­на­ко не по­лу­чи­ли под­твер­жде­ния в хо­де су­деб­ных раз­би­ра­тельств. В 1988 году Папандреу пе­ре­нёс опе­ра­цию на серд­це. В 1989 году раз­вёл­ся со сво­ей суп­ру­гой и же­нил­ся на мо­ло­дой лю­бов­ни­це Д. Лиа­ни, что вы­зва­ло в Гре­ции не­га­тив­ный об­щественный ре­зо­нанс и, на­ря­ду с об­ви­не­ния­ми Папандреу в зло­упот­реб­ле­нии слу­жеб­ным по­ло­же­ни­ем, при­ве­ло к по­ра­же­нию ПАСОК на вы­бо­рах в ию­не 1989 года (2.7.1989 года Папандреу ос­та­вил пост пре­мьер-министра). По­сле по­бе­ды ПАСОК на вы­бо­рах 1993 года вновь воз­гла­вил пра­ви­тель­ст­во (13.10.1993), од­на­ко ис­пы­ты­вал серь­ёз­ные про­бле­мы со здо­ровь­ем, несколько раз под­вер­гал­ся гос­пи­та­ли­за­ции и 17.1.1996 года по­дал в от­став­ку. Ав­тор книг «Гре­че­ская тра­ге­дия» (1971), «Кри­ти­ка аме­ри­кан­ско­го ка­пи­та­лиз­ма» (1973), вы­шед­ших на греческом, английском и немецком язы­ках. С 1998 году в Афи­нах дей­ст­ву­ет Ме­ж­ду­народный фонд Ан­д­реа­са Па­пан­дреу.

Ге­ор­ги­ос (Ге­ор­ги­ос Ан­д­реа) (родился 16.6.1952 года, Сент-Пол, США). Сын Ан­д­реа­са. Об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в Сток­гольм­ском университете, Амхерст-кол­лед­же (США) и Лон­дон­ской шко­ле эко­но­ми­ки и по­ли­тических на­ук. В 1974 году вме­сте с от­цом вер­нул­ся на ро­ди­ну. В 1978 году от­ка­зал­ся от американского гра­ж­дан­ст­ва. С 1981 года депутат греческого пар­ла­мен­та, с 1984 года член ЦК ПАСОК. Не­од­но­крат­но вхо­дил в со­став пра­ви­тельств, воз­глав­ляе­мых от­цом (заместитель статс-сек­ре­та­ря при Министерстве куль­ту­ры в 1985 году, министр об­ра­зо­ва­ния и по де­лам ре­ли­гии в 1988-1989 годах, 1994-1996 годах, заместитель министра иностранных дел в 1993-1994 годах), а за­тем сме­нив­ше­го от­ца на по­сту пре­мьер-министра К. Си­ми­ти­са (заместитель министра иностранных дел в 1996-1999 годах, министр иностранных дел и гу­бер­на­тор Святой го­ры Афон в 1999-2004 годах, пол­но­моч­ный министр по ко­ор­ди­на­ции про­ве­де­ния лет­них Олим­пий­ских игр в Афи­нах в 2004 году).

В 2004 году из­бран председателем ПАСОК. С 2006 года пре­зи­дент Со­циа­ли­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла. По­сле по­бе­ды ПАСОК на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах (в октябре 2009 года) воз­гла­вил пра­ви­тель­ст­во (6.10.2009) и од­но­вре­мен­но за­нял пост министра иностранных дел (до 7.9.2010) и гу­бер­на­то­ра Святой го­ры Афон. Ка­би­не­ту Папандреу дос­та­лась в на­след­ст­во от пра­во­го пра­ви­тель­ст­ва про­бле­ма ог­ром­но­го государственного дол­га. Папандреу от­верг воз­мож­ность об­ра­ще­ния за по­мо­щью к МВФ и за зай­ма­ми к другим стра­нам. Стре­мясь ре­шить про­бле­му пре­дот­вра­ще­ния де­фол­та собственными си­ла­ми, пра­ви­тель­ст­во Папандреу уве­ли­чи­ло на­лог с про­даж и ак­ци­зов на та­бак и ал­ко­голь, за­мо­ро­зи­ло пен­сии, со­кра­ти­ло от­пу­ск­ные вы­пла­ты государственным слу­жа­щим, при­ня­ло другие ме­ры по со­кра­ще­нию бюд­жет­ных рас­хо­дов. Од­на­ко эти ме­ры не при­нес­ли ре­зуль­та­та. 9.11.2011 года под дав­ле­ни­ем ЕС , по­тре­бо­вав­ше­го «ре­ст­рук­ту­ри­за­ции» греческого пра­ви­тель­ст­ва, Папандреу зая­вил об от­став­ке с по­ста пре­мьер-минстра 18.3.2012 года он ос­та­вил так­же пост председателя ПАСОК.

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