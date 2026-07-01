ПАПАНДРЕУ
ПАПАНДРЕУ - династия греческих государственный и политических деятелей.
Из семьи православного священника. Изучал право в Афинском и Берлинском университетах. С 1910 года один из ведущих деятелей Либеральной партии Греции, возглавлявшейся Э.К. Венизелосом. В 1915 году номарх острова Лесбос, в 1917-1920 годах генерал-губернатор острова Хиос. С 1920 года депутат греческого парламента, в последующие годы неоднократно входил в состав правительства (министерства внутренних дел в 1923 году, финансов в 1924-1925 годах, образования в 1929-1932 годах, транспорта в 1933 году). В 1920 году и 1926 году некоторое время находился в эмиграции.
После установления в стране 4.8.1936 года диктатуры И. Метаксаса был арестован, после освобождения покинул страну. В апреле 1944 году возглавил греческое эмигрантское правительство «национальное единства» в Каире (в октябре 1944 года правительство прибыло в Афины, действовало до 3.1.1945 года). В 1946-1950 годах занимал посты министров труда, ресурсов, образования, финансов, общественного порядка, в 1950-1952 годах заместитель премьер-министра. В 1954-1957 годах представитель Либеральной партии. В 1961 году создал и возглавил блок либеральных и центристских партий (Союз центра). После победы блока на парламентских выборах 1963 и 1964 годов премьер-министр (8.11-30.12.1963 год, 19.2.1964-15.7.1965 года). Вступил в конфликт с королём Константином II по вопросу о контроле над Министерством обороны.
Под давлением королевского двора был вынужден подать в отставку. Добился согласия короля на проведение в мае 1967 внеочередных парламентских выборов. Опасения правых, что на выборах победу одержит возглавляемый Папандреу политический блок, побудили их к организации государственного военного переворота и установлению «чёрных полковников диктатуры» 1967-1974 годоа. Во время переворота 21.4.1967 года Папандреу был арестован, затем переведён под домашний арест и вскоре скончался. Его похороны, в которых приняли участие десятки тысяч жителей Афин, вылились в массовую акцию протеста против режима военной диктатуры.
Андреас (Андреас Георгиу) (5.2.1919 год, остров Хиос - 23.6.1996 год, Экали, периферия Аттика, ныне в составе города Кифисья). Сын Георгиоса. С 1937 года изучал право в Афинском университете, симпатизировал троцкистам. В 1939 году арестован, вскоре освобождён и покинул страну. В 1943 году в Гарвардском университете (США) получил учёную степень доктора экономики, после чего преподавал там же. В 1944 году получил американское гражданство, служил в ВМС США. По окончании 2-й мировой войны занимал профессорские должности в Университете Миннесоты, Северо-Западном университете (Иллинойс), Калифорнийском университете, Университете Беркли (декан экономического факультета). В 1951 году женился на американке М. Чант.
В 1959 году вернулся в Грецию, где ему была поручена разработка программы экономического развития страны. С 1960 года председатель правления и генеральный директор Афинского центра экономических исследований и советник Банка Греции. После занятия отцом в ноябре 1963 года поста премьер-министра страны стал его главным экономическим советником. В начале 1964 года отказался от американского гражданства и был избран депутатом греческого парламента. В феврале 1964 - июле 1965 годов 1-й государственный министр (фактически заместитель премьер-министра) в кабинете отца. Решительно выступал за проведение Грецией самостоятельного внешнеполитического курса, ограничение американского военного присутствия в стране.
В ходе государственного военного переворота 21.4.1967 года арестован вместе с отцом, под давлением американской научной общественности в 1968 году освобождён под обязательство покинуть страну. Жил в Швеции, где занимал должность профессора Стокгольмского университета, затем в Канаде (профессор Йоркского университета в городе Торонто). После падения «чёрных полковников диктатуры» в 1974 году вернулся в Грецию. В сентябре того же года основал и возглавил партию социал-демократической ориентации Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК), которая по результатам выборов, прошедших в ноябре 1974 года, получила представительство в парламенте. После победы ПАСОК на парламентских выборах в октябре 1981 года занял пост премьер-министра (переизбран в этой должности в 1985 году) и министра обороны. Выступил с призывом создания на Балканах безъядерной зоны, поддержал предложение СССР о созыве международной конференции по Кипру, добился подписания с США договора о выводе к 1990 году американских военных баз с греческой территории, однако не смог осуществить на практике своё предвыборное обещание о выходе Греции из НАТО.
Активно выступал в поддержку советской политики разрядки международной напряжённости, проводил курс на улучшение отношений с социалистическими странами, в то же время занимал жёсткую позицию по отношению к Турции, требуя вывода турецких войск с Кипра. В период премьерства Папандреу Греция в 1981 году вошла в Европейское экономическое сообщество. Правительство Папандреу провело реформу семейного права, ввело систему прогрессивного налогообложения, всеобщего бесплатного здравоохранения, гарантировало равную оплату труда женщин и мужчин.
В конце 1980-х годов против Папандреу со стороны правой оппозиции неоднократно выдвигались обвинения в использовании бюджетных средств для финансирования ПАСОК, которые однако не получили подтверждения в ходе судебных разбирательств. В 1988 году Папандреу перенёс операцию на сердце. В 1989 году развёлся со своей супругой и женился на молодой любовнице Д. Лиани, что вызвало в Греции негативный общественный резонанс и, наряду с обвинениями Папандреу в злоупотреблении служебным положением, привело к поражению ПАСОК на выборах в июне 1989 года (2.7.1989 года Папандреу оставил пост премьер-министра). После победы ПАСОК на выборах 1993 года вновь возглавил правительство (13.10.1993), однако испытывал серьёзные проблемы со здоровьем, несколько раз подвергался госпитализации и 17.1.1996 года подал в отставку. Автор книг «Греческая трагедия» (1971), «Критика американского капитализма» (1973), вышедших на греческом, английском и немецком языках. С 1998 году в Афинах действует Международный фонд Андреаса Папандреу.
Георгиос (Георгиос Андреа) (родился 16.6.1952 года, Сент-Пол, США). Сын Андреаса. Образование получил в Стокгольмском университете, Амхерст-колледже (США) и Лондонской школе экономики и политических наук. В 1974 году вместе с отцом вернулся на родину. В 1978 году отказался от американского гражданства. С 1981 года депутат греческого парламента, с 1984 года член ЦК ПАСОК. Неоднократно входил в состав правительств, возглавляемых отцом (заместитель статс-секретаря при Министерстве культуры в 1985 году, министр образования и по делам религии в 1988-1989 годах, 1994-1996 годах, заместитель министра иностранных дел в 1993-1994 годах), а затем сменившего отца на посту премьер-министра К. Симитиса (заместитель министра иностранных дел в 1996-1999 годах, министр иностранных дел и губернатор Святой горы Афон в 1999-2004 годах, полномочный министр по координации проведения летних Олимпийских игр в Афинах в 2004 году).
В 2004 году избран председателем ПАСОК. С 2006 года президент Социалистического интернационала. После победы ПАСОК на парламентских выборах (в октябре 2009 года) возглавил правительство (6.10.2009) и одновременно занял пост министра иностранных дел (до 7.9.2010) и губернатора Святой горы Афон. Кабинету Папандреу досталась в наследство от правого правительства проблема огромного государственного долга. Папандреу отверг возможность обращения за помощью к МВФ и за займами к другим странам. Стремясь решить проблему предотвращения дефолта собственными силами, правительство Папандреу увеличило налог с продаж и акцизов на табак и алкоголь, заморозило пенсии, сократило отпускные выплаты государственным служащим, приняло другие меры по сокращению бюджетных расходов. Однако эти меры не принесли результата. 9.11.2011 года под давлением ЕС, потребовавшего «реструктуризации» греческого правительства, Папандреу заявил об отставке с поста премьер-минстра 18.3.2012 года он оставил также пост председателя ПАСОК.