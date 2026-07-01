ПАНТЮРКИЗМ
ПАНТЮРКИЗМ - светская националистическая доктрина, объявляющая все тюркоязычные народы одной нацией и призывающая к их консолидации в рамках единой державы, простирающейся от Балкан до Сибири.
Поскольку первоначально к этой территории часто применялось название Туран (от авестийского «тура» - центр тюрко-монгольской Евразии, противопоставленный «арийскому» Ирану, с границей по Амударье), Пантюркизм иногда отождествлялся с пантуранизмом, предполагающим более широкое объединение этносов, говорящих на языках алтайской семьи.
Считается, что начало пантюркизму положила деятельность крымско-татарского просветителя Исмаил-бея Гаспринского, учредившего в 1883 году в городе Бахчисарай газету «Тарджуман» («Переводчик») под девизом «Единство языка, мысли, дела». Сближение тюркских и мусульманских начал было характерно уже для ранних этапов формирования общеисламского движения в России (отразилось, в частности, в материалах таких периодических изданий, как «Шеляля» («Водопад») и «Ени Фиюзат» («Новая Благодать») в Закавказье и «Туран» в Туркестане), а объединительные тенденции стали реакцией на панславизм. Снискав популярность на рубеже XIX-XX веков в среде «модернизированной» мусульманской интеллигенции Османской империи, а также России (в частности, в Крыму и в Поволжье), пантюркизм первоначально развивался как разновидность тюркизма (раннего турецкого национализма), идеологи которого не разделяли эти два течения. Это позволял и двойной смысл слова «тюрк» (Turk, Turc, Tuerk) в большинстве ближневосточных и европейских языков («турок» - тюркоязычный подданный Османской империи и «тюрк» - представитель культурно-лингвистичной общности ряда народов Евразии).
Превращение пантюркизма в политическое и социально-культурное течение связано с деятельностью публицистов и беллетристов, прославлявших легендарное доисламское прошлое и предсказывавших славное будущее тюркских народов; среди них - З. Гё- калпа (автор цикла статей «Основы тюркизма»), Ю. Акчура (издавал газету-листовку «Тюрк юрду» («Тюркская родина»)), А. Агаоглу (выдвинул лозунг «Тюркизация, исламизация, модернизация»), Х.Э. Адывар (автор романа «Ени Туран» («Новый Туран»)). Теоретическое обоснование тюркистских идей и попытки найти особый «тюркский дух» даны в трудах M.Ф. Кёпрюлю.
Естественным лидером объединительного процесса тюркских народов представлялось Османское государство, где после Младотурецкой революции 1908 года по мере упрочения диктатуры партии «Единение и прогресс» пантюркизм стал преобладать над региональным (преимущественно анатолийским) тюркизмом, а накануне 1-й мировой войны начал превалировать над ним, во многом усилиями его ведущего глашатая Энвер-паши. С 1913 года пантюркизм служил младотурецкому режиму основным средством пропаганды в пользу вооруженной борьбы против России. Будучи ориентирован также на завоевание поддержки мусульманского населения Российской империи, он сочетался с панисламизмом. На Кавказе и в Центральной Азии идеи пантюркизма использовались в идеологических построениях националистических партий и массовых движений, стремившихся добиться независимости от России. В СССР после подавления антикоммунистических восстаний в закаспийских районах и Фергане сторонники пантюркизма подверглись гонениям.
Поражение младотурок в мировой войне ознаменовало крах пантюркизма в Турции. Сторонники Мустафы Кемаля Ататюрка, восприняв основы тюркизма, отделили их от пантюркистских идей, предпочитая пользоваться термином «национализм». Сам Ататюрк, осуждая пантюркизм как несовместимый с собственно турецкой национальной идеей, инициировал преобразование «тюркских очагов», задуманных ещё до войны как центры популяризации общетюркского наследия, в «народные дома», занимавшиеся культурно-просветительской работой исключительно в пределах новой республиканской Турции.
После смерти Ататюрка и особенно во время 2-й мировой войны идеи пантюркизма пытался эксплуатировать германский абвер. С середины 1950-х годов пантюркизм стал составной частью идеологии крайне правых кругов в Турции, а с рубежа 1980-1990-х годов - радикальных националистов в ряде республик бывшего СССР.