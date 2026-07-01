ПАНТЮРКИЗМ

ПАНТЮРКИЗМ - светская националистическая доктрина, объявляющая все тюркоязычные народы одной нацией и призывающая к их консолидации в рамках единой державы, простирающейся от Балкан до Сибири.

По­сколь­ку пер­во­на­чаль­но к этой тер­ри­то­рии час­то при­ме­ня­лось название Ту­ран (от аве­стий­ско­го «ту­ра» - центр тюр­ко-монгольской Ев­ра­зии, про­ти­во­пос­тав­лен­ный «арий­ско­му» Ира­ну, с гра­ни­цей по Аму­да­рье), Пантюркизм ино­гда ото­жде­ст­в­лял­ся с пан­ту­ра­низ­мом, пред­по­ла­гаю­щим бо­лее ши­ро­кое объ­е­ди­не­ние эт­но­сов, го­во­ря­щих на язы­ках алтайской се­мьи.

Счи­та­ет­ся, что на­ча­ло пантюркизму по­ло­жи­ла дея­тель­ность крым­ско-татарского про­све­ти­те­ля Ис­ма­ил-бея Гас­прин­ско­го, уч­ре­див­ше­го в 1883 году в городе Бах­чи­са­рай газету «Тард­жу­ман» («Пе­ре­во­дчик») под де­ви­зом «Един­ст­во язы­ка, мыс­ли, де­ла». Сбли­же­ние тюркских и му­сульманских на­чал бы­ло ха­рак­тер­но уже для ран­них эта­пов фор­ми­ро­ва­ния об­ще­ис­лам­ско­го дви­же­ния в Рос­сии (от­ра­зи­лось, в ча­ст­но­сти, в ма­те­риа­лах та­ких пе­рио­дических из­да­ний, как «Ше­ля­ля» («Во­до­пад») и «Ени Фию­зат» («Но­вая Бла­го­дать») в За­кав­ка­зье и «Ту­ран» в Тур­ке­ста­не), а объ­е­ди­нительные тен­ден­ции ста­ли ре­ак­ци­ей на панс­ла­визм. Сни­скав по­пу­ляр­ность на ру­бе­же XIX-XX веков в сре­де «мо­дер­ни­зи­ро­ван­ной» му­сульманской ин­тел­ли­ген­ции Ос­ман­ской им­пе­рии, а так­же Рос­сии (в ча­ст­но­сти, в Кры­му и в По­вол­жье), пантюркизм пер­во­на­чаль­но раз­ви­вал­ся как раз­но­вид­ность тюр­киз­ма (ран­не­го турецкого на­цио­на­лиз­ма), идео­ло­ги ко­то­ро­го не раз­де­ля­ли эти два те­че­ния. Это по­зво­лял и двой­ной смысл сло­ва «тюрк» (Turk, Turc, Tuerk) в боль­шин­ст­ве ближ­не­во­сточ­ных и ев­ропейских язы­ков («ту­рок» - тюр­коя­зыч­ный под­дан­ный Ос­ман­ской им­пе­рии и «тюрк» - пред­ста­ви­тель куль­тур­но-лин­гвис­тичной общ­но­сти ря­да на­ро­дов Ев­ра­зии).

Пре­вра­ще­ние пантюркизма в по­ли­тическое и со­ци­аль­но-куль­тур­ное те­че­ние свя­за­но с дея­тель­но­стью пуб­ли­ци­стов и бел­лет­ри­стов, про­слав­ляв­ших ле­ген­дар­ное до­ис­лам­ское про­шлое и пред­ска­зы­вав­ших слав­ное бу­ду­щее тюркских на­ро­дов; сре­ди них - З. Гё­- кал­па (ав­тор цик­ла ста­тей «Ос­но­вы тюр­киз­ма»), Ю. Ак­чу­ра (из­да­вал га­зе­ту-лис­тов­ку «Тюрк юр­ду» («Тюрк­ская ро­ди­на»)), А. Ага­ог­лу (вы­дви­нул ло­зунг «Тюр­ки­за­ция, ис­ла­ми­за­ция, мо­дер­ни­за­ция»), Х.Э. Ады­вар (ав­тор ро­ма­на «Ени Ту­ран» («Но­вый Ту­ран»)). Тео­ре­тическое об­ос­но­ва­ние тюр­ки­ст­ских идей и по­пыт­ки най­ти осо­бый «тюркский дух» да­ны в тру­дах M.Ф. Кёп­рю­лю.

Ес­те­ст­вен­ным ли­де­ром объ­е­ди­нительного про­цес­са тюркских на­ро­дов пред­став­ля­лось Ос­ман­ское государство, где по­сле Мла­до­ту­рец­кой ре­во­лю­ции 1908 года по ме­ре уп­ро­че­ния дик­та­ту­ры пар­тии «Еди­не­ние и прогресс» пантюркизм стал пре­об­ла­дать над ре­гио­наль­ным (пре­имущественно ана­то­лий­ским) тюр­киз­мом, а на­ка­ну­не 1-й ми­ро­вой вой­ны на­чал пре­ва­ли­ро­вать над ним, во мно­гом уси­лия­ми его ве­ду­ще­го гла­ша­тая Эн­вер-па­ши. С 1913 года пантюркизм слу­жил мла­до­ту­рец­ко­му ре­жи­му основным сред­ст­вом про­па­ган­ды в поль­зу воо­руженной борь­бы про­тив Рос­сии. Бу­ду­чи ори­ен­ти­ро­ван так­же на за­вое­ва­ние под­держ­ки му­сульманского на­се­ле­ния Российской им­пе­рии, он со­че­тал­ся с пан­ис­ла­миз­мом. На Кав­ка­зе и в Центральной Азии идеи пантюркизма ис­поль­зо­ва­лись в идео­ло­гических по­строе­ни­ях на­цио­на­ли­стических пар­тий и мас­со­вых дви­же­ний, стре­мив­ших­ся до­бить­ся не­за­ви­си­мо­сти от Рос­сии. В СССР по­сле по­дав­ле­ния ан­ти­ком­му­ни­стических вос­ста­ний в за­кас­пий­ских рай­онах и Фер­га­не сто­рон­ни­ки пантюркизма под­верг­лись го­не­ни­ям.

По­ра­же­ние мла­до­ту­рок в ми­ро­вой вой­не оз­на­ме­но­ва­ло крах пантюркизма в Тур­ции. Сто­рон­ни­ки Мус­та­фы Ке­ма­ля Ата­тюр­ка , вос­при­няв ос­но­вы тюр­киз­ма, от­де­ли­ли их от пан­тюр­ки­ст­ских идей, пред­по­чи­тая поль­зо­вать­ся тер­ми­ном «на­цио­на­лизм». Сам Ата­тюрк, осу­ж­дая пантюркизм как не­со­вме­с­ти­мый с соб­ст­вен­но турецкой национальной иде­ей, ини­ции­ро­вал пре­об­ра­зо­ва­ние «тюркских оча­гов», за­ду­ман­ных ещё до вой­ны как цен­тры по­пу­ля­ри­за­ции об­ще­тюрк­ско­го на­сле­дия, в «народные до­ма», за­ни­мав­шие­ся куль­тур­но-про­све­тительской ра­бо­той ис­клю­чи­тель­но в пре­де­лах но­вой рес­пуб­ли­кан­ской Тур­ции.

По­сле смер­ти Ата­тюр­ка и осо­бен­но во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны идеи пантюркизма пы­тал­ся экс­плуа­ти­ро­вать германский аб­вер. С середины 1950-х годов пантюркизм стал со­став­ной ча­стью идео­ло­гии край­не пра­вых кру­гов в Тур­ции, а с ру­бе­жа 1980-1990-х годов - ра­ди­каль­ных на­цио­на­ли­стов в ря­де рес­пуб­лик бывшего СССР.

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