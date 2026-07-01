ПАНТОМИМА

ПАНТОМИМА - вид сценического искусства, в котором главным художественным приёмом является пластическая выразительность актёра.

Ис­то­ки пантомимы вос­хо­дят к искусству древне-греческих ми­мов , со­че­тав­ших сло­во и пла­сти­ку. Древ­няя пантомима мог­ла вос­про­из­во­дить лю­бые дей­ст­вия: су­ще­ст­во­ва­ли вод­ные, ак­ро­ба­тические, кон­ные пантомимы, пантомимы-про­цес­сии и другие. Раз­де­ле­ние сло­ва и жес­та про­изош­ло в древнеримской пантомиме конца I века до нашей эры, где ак­тёр изо­бра­жал дей­ст­вия, ком­мен­ти­руе­мые хо­ром и му­зы­кан­та­ми. В сред­ние ве­ка пантомима бы­ла искусством ги­ст­рио­нов. В XVI-XVIII веках она воз­ро­ди­лась в ко­ме­дии дель ар­те, не­ко­то­рые пер­со­на­жи ко­то­рой ста­ли мас­ка­ми позд­ней­ших ми­мов. Во Фран­ции ус­та­нов­ле­ние те­ат­раль­ной мо­но­по­лии (1680) и осо­бен­но вве­де­ние со­об­раз­ных ей ог­ра­ни­че­ний на ис­пол­не­ние раз­го­вор­ных сцен (1707) и во­каль­ных но­ме­ров (1709) по­влек­ло за со­бой бур­ный рас­цвет пантомимы на под­мо­ст­ках ба­ла­ган­но­го те­ат­ра. В XVIII веке к пантомиме как эле­мен­ту дра­ма­ти­за­ции ба­ле­та об­ра­ща­ют­ся Дж. Уи­вер и Ж.Ж. Но­верр. Раз­ви­тию пантомимы в са­мо­сто­ятельную те­ат­раль­ную фор­му спо­соб­ст­во­ва­ла эс­те­ти­ка ро­ман­тиз­ма. Как ак­тё­ры пантомимы про­сла­ви­лись Дж. Гри­маль­ди и Ж.Г. Де­бю­ро, по­ло­жив­ший на­ча­ло жан­ру ли­рической пантомимы. В Анг­лии по­след­ней тре­ти XIX века пантомима ра­зыг­ры­ва­лась пре­имущественно ар­ти­ста­ми цир­ка и мю­зик-хол­ла, от­ку­да она в начале XX века при­шла в ки­не­ма­то­граф, пе­ре­жив оче­ред­ной рас­цвет в твор­че­ст­ве ми­мов не­мо­го ки­но - Ч. Ча­п­ли­на, Б. Ки­то­на, Г. Ллой­да и других.

Тра­ди­ци­он­ная пантомима, как пра­ви­ло, «рас­ска­зы­ва­ет» не­кую ис­то­рию, жес­ты в этом слу­чае слу­жат сво­его ро­да под­строч­ни­ком - ил­лю­ст­ра­ци­ей ли­бо за­ме­ной зву­ча­ще­го сло­ва. В 1920-1940-е года Э. Дек­ру, от­ка­зав­шись от дис­кур­сив­но­го по­ни­ма­ния жес­та, раз­ра­ба­ты­вал ос­но­вы но­вой, не­ил­лю­ст­ра­тив­ной пантомимы, где от­прав­ной точ­кой зре­лищ­но­сти яв­ля­ет­ся те­ло ак­тё­ра. Эта ли­ния по­лу­чи­ла про­дол­же­ние в ак­тёр­ском искусстве Ж.Л. Бар­ро, М. Мар­со, Р. Де­во, М. Сер­ро, в спек­так­лях Е. Гро­тов­ско­го и Э. Бар­бы. Сре­ди других из­вест­ных ми­мов XX века - Л. Фи­ал­ка (Че­хо­сло­ва­кия), Х. То­ма­шев­ский (Поль­ша), М. Те­ни­сон (Лит­ва), А. Да­ри­ус (США).

В Рос­сии к пантомимам об­ра­ща­лись Н.Н. Ев­реи­нов, К.А. Мард­жа­ни­шви­ли, М.А. Че­хов, В.Э. Мей­ер­хольд, А.Я. Таи­ров, А.А. Рум­нев, Р.Е. Слав­ский, Б.Г. Ама­ран­тов, А.А. Ели­за­ров, В.В. Мар­ты­нов и другие. Су­ще­ст­ву­ют пантомимы все­воз­мож­ных жан­ров и ви­дов - от ко­рот­ко­го эпи­зо­да до мно­го­акт­но­го спек­так­ля; ши­ро­ко ис­поль­зу­ет­ся ар­ти­ста­ми эс­т­рад­ной ми­ниа­тю­ры (А.И. Рай­кин) и цир­ко­вой кло­уна­ды (Ка­ран­даш, Ю.В. Ни­ку­лин, Л.Г. Ен­ги­ба­ров, В.И. По­лу­нин).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)