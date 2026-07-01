ПАНТОМИМА
ПАНТОМИМА - вид сценического искусства, в котором главным художественным приёмом является пластическая выразительность актёра.
Истоки пантомимы восходят к искусству древне-греческих мимов, сочетавших слово и пластику. Древняя пантомима могла воспроизводить любые действия: существовали водные, акробатические, конные пантомимы, пантомимы-процессии и другие. Разделение слова и жеста произошло в древнеримской пантомиме конца I века до нашей эры, где актёр изображал действия, комментируемые хором и музыкантами. В средние века пантомима была искусством гистрионов. В XVI-XVIII веках она возродилась в комедии дель арте, некоторые персонажи которой стали масками позднейших мимов. Во Франции установление театральной монополии (1680) и особенно введение сообразных ей ограничений на исполнение разговорных сцен (1707) и вокальных номеров (1709) повлекло за собой бурный расцвет пантомимы на подмостках балаганного театра. В XVIII веке к пантомиме как элементу драматизации балета обращаются Дж. Уивер и Ж.Ж. Новерр. Развитию пантомимы в самостоятельную театральную форму способствовала эстетика романтизма. Как актёры пантомимы прославились Дж. Гримальди и Ж.Г. Дебюро, положивший начало жанру лирической пантомимы. В Англии последней трети XIX века пантомима разыгрывалась преимущественно артистами цирка и мюзик-холла, откуда она в начале XX века пришла в кинематограф, пережив очередной расцвет в творчестве мимов немого кино - Ч. Чаплина, Б. Китона, Г. Ллойда и других.
Традиционная пантомима, как правило, «рассказывает» некую историю, жесты в этом случае служат своего рода подстрочником - иллюстрацией либо заменой звучащего слова. В 1920-1940-е года Э. Декру, отказавшись от дискурсивного понимания жеста, разрабатывал основы новой, неиллюстративной пантомимы, где отправной точкой зрелищности является тело актёра. Эта линия получила продолжение в актёрском искусстве Ж.Л. Барро, М. Марсо, Р. Дево, М. Серро, в спектаклях Е. Гротовского и Э. Барбы. Среди других известных мимов XX века - Л. Фиалка (Чехословакия), Х. Томашевский (Польша), М. Тенисон (Литва), А. Дариус (США).
В России к пантомимам обращались Н.Н. Евреинов, К.А. Марджанишвили, М.А. Чехов, В.Э. Мейерхольд, А.Я. Таиров, А.А. Румнев, Р.Е. Славский, Б.Г. Амарантов, А.А. Елизаров, В.В. Мартынов и другие. Существуют пантомимы всевозможных жанров и видов - от короткого эпизода до многоактного спектакля; широко используется артистами эстрадной миниатюры (А.И. Райкин) и цирковой клоунады (Карандаш, Ю.В. Никулин, Л.Г. Енгибаров, В.И. Полунин).