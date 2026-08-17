ПАНТЕЛЕЕВ ЛОНГИН ФЁДОРОВИЧ
ПАНТЕЛЕЕВ ЛОНГИН ФЁДОРОВИЧ - российский революционный и общественный деятель, книгоиздатель, предприниматель, мемуарист.
Дворянин. В 1858-1861 годах учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета, исключён за участие в студенческих волнениях, более двух месяцев провёл в заключении в Петропавловской крепости. В 1862-1863 годах активный член тайного общества «Земля и воля» 1860-х годах, привлёк в его состав не менее 20 человек. В 1864 году арестован за связь с участниками Польского восстания 1863-1864 годах, следственной комиссией под руководством М.Н. Муравьёва в Вильне в 1865/1866 годах приговорён к лишению дворянства и 6 годам каторжных работ, заменённых по прибытии в Сибирь ссылкой на поселение. Работал в конторах владельцев енисейских золотых приисков Н.В. Латкина (шурин Пантелеева) и В.И. Базилевского, затем начал собственную золотодобычу. В 1874 году восстановлен в правах и переехал из Красноярска в Лифляндскую губернию, в 1876 году освобождён от полицейского надзора, вернулся в Санкт-Петербург. В 1877-1907 годах занимался изданием отечественной и зарубежной научной и учебной литературы, выпустил свыше 260 наименований книг по философии, истории, естественным наукам общим тиражом 650 тысяч экземпляров. Одновременно в 1878-1882 годах управлял приисками Ниманской золотопромышленной компании. В 1900 году организовал празднование 40-летия литературной деятельности Н.К. Михайловского, которое получило характер политической демонстрации. В 1901 году после обыска в его квартире направил резкое письмо министру внутренних дел Д.С. Сипягину, за что на 3 года был лишён права жительства в крупных городах; в 1901-1903 годах жил в Италии. В 1902-1905 годах сотрудничал в нелегальном журнале «Освобождение». С 1905 года примыкал к конституционно-демократической партии. Жертвовал средства в пользу Общества вспомоществования студентам Санкт-Петербургского университета. Один из создателей Лиги образования (1906). Активно участвовал в деятельности Литературного фонда (с 1904 года член, с 1912 года председатель его комитета). Автор мемуаров «Из ранних воспоминаний» (1903), «Из воспоминаний прошлого» (книга 1-2, 1905-1908 года, переизданы в 1934 году), очерков «Из прошлого польской ссылки в Сибири» (1910), «Из сибирских воспоминаний» (1916) и другие (все мемуарные произведения Пантелеева переизданы под редакцией С.А. Рейсера в 1958 году).