ПАНТЕЛЕЕВ Алексей Дмитриевич

В 1996 г. окончил Аничков лицей СПбГДТЮ и поступил на кафедру истории древней Греции и Рима Исторического факультета СПбГУ. В 1998-2001 гг. – председатель кафедрального Студенческого Научного Общества. В течение всего срока обучения в университете занимался историей раннего христианства. В декабре 2001 г. зачислен в аспирантуру, в ноябре 2004 г. защитил диссертацию на тему "Христианство в Римской империи во II-III вв. (к проблеме взаимоотношений новых религиозных течений и традиционного общества и государства)", написанную под руководством А.Б. Егорова. В 2003 г. совместно с А.В. Петровым подготовил к изданию перевод книги Э.Р. Доддса "Язычник и христианин в смутное время (Некоторые аспекты религиозных практик в период от Марка Аврелия до Константина)" (СПб.: Гуманитарная Академия, 2003).

С сентября 2004 г. - ассистент кафедры истории древней Греции и Рима, с апреля 2005 - старший преподаватель, с июня 2007 - доцент. Читает общие и специальные курсы по античной религии и раннему христианству, источниковедению, римской литературе, истории Римской империи, отвечает за проведение кафедральной археологической практики. С 2000 г. по настоящее время принимает участие в создании сайта Центра Антиковедения, сначала под руководством А.В. Петрова, затем самостоятельно. С 2004 г. ответственный секретарь редколлегии альманаха "Мнемон" (Исследования и публикации по истории античного мира), издающегося под редакцией Э.Д. Фролова.

Сфера научных интересов - история раннего христианства, гностицизм (особенно школа Валентина), античная философия, религиозная жизнь Средиземноморья в период эллинизма и Римской империи, нетрадиционная религиозность в античном мире (магия, астрология, алхимия), социологический подход в изучении античной религии и христианства.