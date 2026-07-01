ПАНСЛАВИЗМ
ПАНСЛАВИЗМ - идейное течение и общественно-политическое движение в России и других славянских странах в XIX веке, основанные на идее исторического единства славянских народов, выраженного в родстве языков, древней литературы и наличии общих черт в истории.
Возник в начале XIX века в Чехии и Словакии, входивших в состав Австрийской империи, как одно из проявлений Славянского возрождения, с одной стороны, и как ответная реакция западных славян на укрепление позиций пангерманизма - с другой. С идеями панславизма выступали Я. Коллар, П.Й. Шафарик и другие. В 1848 году в Праге под председательством Ф. Палацкого состоялся первый из славянских съездов, который потребовал преобразования Австрийской империи в федерацию равноправных народов (австрославистская программа). Деятели хорватского национального движения (Л. Гай) развивали идеи объединения южных славян вокруг Хорватии, сербы (И. Гарашанин) - вокруг Сербии, представители чешского либерализма (К. Гавличек-Боровский) призывали к единению чехов с южными славянами.
В России идеи создания славянской федерации лежали в основе декабристского Общества соединённых славян (1823) и Кирилло-Мефодиевского общества (1846-1847). Зарождение российского панславизма как течения произошло в ходе Крымской войны 1853-1856 годов, когда славянофилы А.С. Хомяков, К.С. Аксаков, М.П. Погодин выдвинули тезис о том, что романо-германский и греко-славянский «миры» различались по религиозному, гражданскому и «нравственному» характеру и были исторически враждебны друг другу. Некоторые учёные-слависты поддерживали эту идею на основе изучения культуры, языков, фольклора славянских народов: В.И. Ламанский был убеждён, что славянские народы должны проникнуться общеславянским сознанием с помощью единого литературного (русского) языка; О.Ф. Миллер видел путь решения «славянского вопроса», в первую очередь, в преодолении внутрироссийских противоречий и нравственном совершенствовании российского общества.
Центрами панславизма и распространения идей славянского братства стали Москва (1858) и Санкт-Петербург (1868) славянские благотворительные комитеты, созданные для помощи славянским народам Османской и Австрийской империй. Основную потребность славянских народов члены комитетов видели в «объединении нравственном», достижимом посредством широкого культурного обмена. Помимо консерваторов-славянофилов, теории «славянской взаимности» развивали и либералы (идея славянской демократической федерации А.Н. Пыпина), и революционные демократы (идеи славянского федерализма А.И. Герцена и М.А. Бакунина).
Развитие идей панславизма было тесно связано с обострением Восточного вопроса и политикой российского правительства в отношении славянских народов. Российские панслависты (за исключением Герцена и Бакунина) осудили Польское восстание 1863-1864 годов, посчитав его участников «изменниками славянского дела». Накануне и в период Восточного кризиса 1875-1877 годов возникли концепции «политического» панславизма, их сторонники призывали к созданию силой русского оружия Всеславянской федерации во главе с Россией (Н.Я. Данилевский, Р.А. Фадеев, князь А.И. Васильчиков); популярность идей «политического» панславизма стала одной из причин объявления Россией войны Турции (1877). Славянские комитеты собирали деньги на покупку оружия и снаряжения для славян, восставших против турецкого владычества, отправляли на Балканы полевые лазареты, готовили добровольцев, формировали общественную солидарность с южными славянами.
После Берлинского конгресса 1878 года, перечеркнувшего планы панславистов о полном освобождении южных славян, наступил упадок интереса к панславизму. Среди панславистов возобладали мессианские и религиозно-нравствственные идеи. Ф.М. Достоевский к 1880-м годам стал рассматривать славянское единение как «вопрос высшего объединения духовного» для защиты всего человечества от католической и протестантской угрозы. На рубеже XIX-XX веков вновь получили развитие идеи укрепления культурных связей между славянскими народами («культурный» панславизм), они стали основой неославизма в начале XX века.
Идеи славянского единства вновь приобретали актуальность в периоды 1-й и 2-й мировых войн. Они стали основой организации в 1941 году в Москве Всеславянского комитета для мобилизации борьбы всех славянских народов против Германии. В освобождённой Югославии в 1946 году состоялся Всеславянский собор. Ряд партий и международных организаций, выдвигающих в своих программах тезис о славянском единстве, существует и ныне.