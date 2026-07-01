ПАНСЛАВИЗМ

ПАНСЛАВИЗМ - идейное течение и общественно-политическое движение в России и других славянских странах в XIX веке, основанные на идее исторического единства славянских народов, выраженного в родстве языков, древней литературы и наличии общих черт в истории.

Воз­ник в начале XIX века в Че­хии и Сло­ва­кии, вхо­див­ших в со­став Австрийской им­пе­рии, как од­но из про­яв­ле­ний Сла­вян­ско­го воз­ро­ж­де­ния, с од­ной сто­ро­ны, и как от­вет­ная ре­ак­ция западных сла­вян на ук­ре­п­ле­ние по­зи­ций пан­гер­ма­низ­ма - с дру­гой. С идея­ми панславизма вы­сту­па­ли Я. Кол­лар, П.Й. Ша­фа­рик и другие. В 1848 году в Пра­ге под пред­се­да­тель­ст­вом Ф. Па­лац­ко­го со­сто­ял­ся пер­вый из сла­вян­ских съез­дов, ко­то­рый по­тре­бо­вал пре­об­ра­зо­ва­ния Австрийской им­пе­рии в фе­де­ра­цию рав­ноправ­ных на­ро­дов (ав­ст­ро­сла­ви­ст­ская про­грам­ма). Дея­те­ли хорватского национального дви­же­ния (Л. Гай) раз­ви­ва­ли идеи объ­е­ди­не­ния южных сла­вян во­круг Хор­ва­тии, сер­бы (И. Га­ра­ша­нин) - во­круг Сер­бии, пред­ста­ви­те­ли чешского ли­бе­ра­лиз­ма (К. Гав­ли­чек-Бо­ров­ский) при­зы­ва­ли к еди­не­нию че­хов с южными сла­вя­на­ми.

В Рос­сии идеи соз­да­ния славянской фе­де­рации ле­жа­ли в ос­но­ве де­каб­ри­ст­ско­го Общества со­еди­нён­ных сла­вян (1823) и Ки­рил­ло-Ме­фо­ди­ев­ско­го об­ще­ст­ва (1846-1847). За­ро­ж­де­ние российского панславизма как те­че­ния про­изо­ш­ло в хо­де Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов , ко­гда сла­вя­но­фи­лы А.С. Хо­мя­ков, К.С. Ак­са­ков, М.П. По­го­дин вы­дви­ну­ли те­зис о том, что ро­ма­но-гер­ман­ский и гре­ко-сла­вян­ский «ми­ры» раз­ли­ча­лись по религиозному, гражданскому и «нрав­ст­вен­но­му» ха­рак­те­ру и бы­ли ис­то­ри­че­ски вра­ж­деб­ны друг дру­гу. Не­ко­то­рые учё­ные-сла­ви­сты под­дер­жи­ва­ли эту идею на ос­но­ве изу­че­ния куль­ту­ры, язы­ков, фольк­ло­ра славянских на­ро­дов: В.И. Ла­ман­ский был убе­ж­дён, что славянские на­ро­ды долж­ны про­ник­нуть­ся об­ще­сла­вян­ским соз­на­ни­ем с по­мо­щью еди­но­го литературного (рус­ско­го) язы­ка; О.Ф. Мил­лер ви­дел путь ре­ше­ния «сла­вян­ско­го во­про­са», в пер­вую оче­редь, в пре­одо­ле­нии внут­ри­рос­сий­ских про­ти­во­ре­чий и нравственном со­вер­шен­ст­во­ва­нии российского об­ще­ст­ва.

Цен­тра­ми панславизма и рас­про­стра­не­ния идей славянского брат­ст­ва ста­ли Москва (1858) и Санкт-Пе­тербург (1868) сла­вян­ские бла­го­тво­ри­тель­ные ко­ми­те­ты, соз­дан­ные для по­мо­щи славянским на­ро­дам Ос­ман­ской и Австрийской им­пе­рий. Основную по­треб­ность славянских на­ро­дов чле­ны комитетов ви­де­ли в «объ­е­ди­не­нии нрав­ст­вен­ном», дос­ти­жи­мом по­сред­ст­вом ши­ро­ко­го куль­тур­но­го об­ме­на. По­ми­мо кон­сер­ва­то­ров-сла­вя­но­фи­лов, тео­рии «сла­вян­ской вза­им­но­сти» раз­ви­ва­ли и ли­бе­ра­лы (идея славянской де­мо­кра­тической фе­де­ра­ции А.Н. Пы­пи­на), и ре­во­люционные де­мо­кра­ты (идеи славянского фе­де­ра­лиз­ма А.И. Гер­це­на и М.А. Ба­ку­ни­на).

Раз­ви­тие идей панславизма бы­ло тес­но свя­за­но с обо­ст­ре­ни­ем Вос­точ­но­го во­про­са и по­ли­ти­кой российского пра­ви­тель­ст­ва в от­но­ше­нии славянских на­ро­дов. Российские пан­сла­ви­сты (за ис­клю­че­ни­ем Гер­це­на и Ба­ку­ни­на) осу­ди­ли Поль­ское вос­ста­ние 1863-1864 годов, по­счи­тав его уча­ст­ни­ков «из­мен­ни­ка­ми сла­вян­ско­го де­ла». На­ка­ну­не и в пе­ри­од Восточного кри­зи­са 1875-1877 годов воз­ник­ли кон­цеп­ции «по­ли­тического» панславизма, их сто­рон­ни­ки при­зы­ва­ли к соз­да­нию си­лой русского ору­жия Все­сла­вян­ской фе­де­ра­ции во гла­ве с Рос­си­ей (Н.Я. Да­ни­лев­ский, Р.А. Фа­де­ев, князь А.И. Ва­силь­чи­ков); по­пу­ляр­ность идей «по­ли­тического» панславизма ста­ла од­ной из при­чин объ­яв­ле­ния Рос­си­ей вой­ны Тур­ции (1877). Славянские комитеты со­би­ра­ли день­ги на по­куп­ку ору­жия и сна­ря­же­ния для сла­вян, вос­став­ших про­тив турецкого вла­ды­че­ст­ва, от­прав­ля­ли на Бал­ка­ны по­ле­вые ла­за­ре­ты, го­то­ви­ли доб­ро­воль­цев, фор­ми­ро­ва­ли об­щественную со­ли­дар­ность с южными сла­вя­на­ми.

По­сле Бер­лин­ско­го кон­грес­са 1878 года, пе­ре­черк­нув­ше­го пла­ны панс­ла­ви­стов о пол­ном ос­во­бо­ж­де­нии южных сла­вян, на­сту­пил упа­док ин­те­ре­са к панславизму. Сре­ди панс­ла­ви­стов во­зоб­ла­да­ли мес­си­ан­ские и ре­лигиозно-нравствственные идеи. Ф.М. Дос­то­ев­ский к 1880-м годам стал рас­смат­ри­вать славянское еди­не­ние как «во­прос выс­ше­го объ­е­ди­не­ния ду­хов­но­го» для за­щи­ты все­го че­ло­ве­че­ст­ва от ка­то­лической и про­тес­тант­ской уг­ро­зы. На ру­бе­же XIX-XX веков вновь по­лу­чи­ли раз­ви­тие идеи ук­ре­п­ле­ния куль­тур­ных свя­зей ме­ж­ду славянскими на­ро­да­ми («куль­тур­ный» панславизм), они ста­ли ос­но­вой не­ос­ла­виз­ма в начале XX века.

Идеи славянского един­ст­ва вновь при­об­ре­та­ли ак­ту­аль­ность в пе­рио­ды 1-й и 2-й ми­ро­вых войн . Они ста­ли ос­но­вой ор­га­ни­за­ции в 1941 году в Мо­ск­ве Все­сла­вян­ско­го комитета для мо­би­ли­за­ции борь­бы всех славянских на­ро­дов про­тив Гер­ма­нии. В ос­во­бо­ж­дён­ной Юго­сла­вии в 1946 году со­сто­ял­ся Все­сла­вян­ский со­бор. Ряд пар­тий и ме­ж­ду­народных ор­га­ни­за­ций, вы­дви­гаю­щих в сво­их про­грам­мах те­зис о славянском един­ст­ве, су­ще­ст­ву­ет и ны­не.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)