ПАНОРАМА

ПАНОРАМА (от пан... и греческого &dasia_and_oxia; οραμα - вид, зре­ли­ще).

1) обо­зре­вае­мое даль­нее про­стран­ст­во, час­то изо­бра­жае­мое с вы­со­кой точ­ки зре­ния и ха­рак­те­ри­зую­щее­ся как боль­шой глу­би­ной, так и ши­ро­ким уг­лом об­зо­ра; об­щий да­ле­вой вид го­ро­да ли­бо ме­ст­но­сти; так­же объ­е­ди­не­ние множества ви­дов в еди­ном изо­бра­же­нии или цик­ле изо­бра­же­ний (гра­ви­ро­ван­ная «Па­но­ра­ма Пе­тер­бур­га» А.Ф. Зу­бо­ва, 1716 год; ли­то­гра­фи­ро­ван­ная «Па­но­ра­ма Нев­ско­го про­спек­та» В.С. Са­дов­ни­ко­ва, 1830-1835 года).

2) Син­те­ти­че­ский вид искусства, рас­счи­тан­ный на соз­да­ние зри­тель­ной ил­лю­зии, «эф­фек­та при­сут­ст­вия» зри­те­ля в цен­тре про­стран­ст­ва, раз­вёр­ну­то­го на 360°: на­хо­дясь на об­зор­ной пло­щад­ке, зри­тель име­ет воз­мож­ность обо­зре­вать ок­ру­жаю­щую его кар­ти­ну-лен­ту и рас­по­ло­жен­ный пе­ред ней пред­мет­ный план (ре­аль­ные и бу­та­фор­ские пред­ме­ты, со­ору­же­ния и тому подобное). Панорама раз­ме­ща­ет­ся в специальном по­ме­ще­нии (обыч­но ци­лин­д­рической фор­мы). Она рас­счи­та­на на ис­кусственное ос­ве­ще­ние; при её соз­да­нии ис­поль­зу­ют­ся жи­во­пис­ные эф­фек­ты пе­ре­да­чи све­то­воз­душ­ной сре­ды, па­но­рам­ная пер­спек­ти­ва.

Пер­вая пей­заж­ная панорама с кру­го­вым об­зо­ром соз­да­на ирландским ху­дож­ни­ком Р. Бар­ке­ром, ко­то­рый ис­поль­зо­вал ил­лю­зио­ни­стические эф­фек­ты те­ат­раль­но-де­ко­ра­ци­он­ной жи­во­пи­си сво­его вре­ме­ни (па­но­рам­ный вид Эдин­бур­га, по­ка­зан­ный в 1787 году в Эдин­бур­ге и в 1788 году в Лон­до­не; в на­зва­нии сво­его изо­бра­же­ния Лон­до­на (1791-1793 годов; экс­по­ни­ро­ва­лось около 70 лет) он впер­вые упот­ре­бил тер­мин «Панорама»). По­сле­до­ва­те­ли Бар­ке­ра соз­да­ва­ли панораму в XIX веке в Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции, США. Аль­тер­на­тив­ной фор­мой «сце­ни­че­ской» трак­тов­ки про­стран­ст­вен­ных изо­бра­же­ний ста­ла дио­ра­ма (с 1820-х годов), вме­сте с дви­жущей­ся панорамой (из­вест­на с середины XIX века) не­посред­ст­вен­но пред­вос­хи­тив­шая ки­не­ма­то­граф.

В XIX веке по­лу­чи­ли рас­про­стра­нение панорамы, пред­став­ляв­шие зна­ме­ни­тые сра­же­ния (например, «Рац­лав­ская Панорама» во Вроц­ла­ве, 1893-1894 года, ху­дож­ни­ки Я. Сты­ка и В. Кос­сак). Ини­циа­то­ром ба­таль­ных панорам в Рос­сии был Ф.А. Ру­бо («Обо­ро­на Се­ва­сто­по­ля», от­кры­та в Се­ва­сто­по­ле в 1905-1942 годах, вновь - в 1954 году; «Бо­ро­дин­ская битва», от­кры­та в Мо­ск­ве в 1912-1918 годах, вновь - в 1962 году, по­сле ре­кон­ст­рукции - в 1995 году). Сре­ди российских мас­те­ров, рабо­тав­ших над Панорамой, - М.Б. Гре­ков, Г.К. Са­виц­кий, П.П. Со­ко­лов-Ска­ля, жи­во­пис­цы Сту­дии во­ен­ных ху­дож­ни­ков имени М.Б. Гре­ко­ва («Пле­вен­ская эпо­пея 1877 го­да» в Пле­ве­не, 1977 год; «Раз­гром не­мец­ко-фа­шист­ских войск под Ста­лин­гра­дом», 1982 год).

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