ПАНОРАМА
ПАНОРАМА (от пан... и греческого &dasia_and_oxia; οραμα - вид, зрелище).
1) обозреваемое дальнее пространство, часто изображаемое с высокой точки зрения и характеризующееся как большой глубиной, так и широким углом обзора; общий далевой вид города либо местности; также объединение множества видов в едином изображении или цикле изображений (гравированная «Панорама Петербурга» А.Ф. Зубова, 1716 год; литографированная «Панорама Невского проспекта» В.С. Садовникова, 1830-1835 года).
2) Синтетический вид искусства, рассчитанный на создание зрительной иллюзии, «эффекта присутствия» зрителя в центре пространства, развёрнутого на 360°: находясь на обзорной площадке, зритель имеет возможность обозревать окружающую его картину-ленту и расположенный перед ней предметный план (реальные и бутафорские предметы, сооружения и тому подобное). Панорама размещается в специальном помещении (обычно цилиндрической формы). Она рассчитана на искусственное освещение; при её создании используются живописные эффекты передачи световоздушной среды, панорамная перспектива.
Первая пейзажная панорама с круговым обзором создана ирландским художником Р. Баркером, который использовал иллюзионистические эффекты театрально-декорационной живописи своего времени (панорамный вид Эдинбурга, показанный в 1787 году в Эдинбурге и в 1788 году в Лондоне; в названии своего изображения Лондона (1791-1793 годов; экспонировалось около 70 лет) он впервые употребил термин «Панорама»). Последователи Баркера создавали панораму в XIX веке в Великобритании, Франции, США. Альтернативной формой «сценической» трактовки пространственных изображений стала диорама (с 1820-х годов), вместе с движущейся панорамой (известна с середины XIX века) непосредственно предвосхитившая кинематограф.
В XIX веке получили распространение панорамы, представлявшие знаменитые сражения (например, «Рацлавская Панорама» во Вроцлаве, 1893-1894 года, художники Я. Стыка и В. Коссак). Инициатором батальных панорам в России был Ф.А. Рубо («Оборона Севастополя», открыта в Севастополе в 1905-1942 годах, вновь - в 1954 году; «Бородинская битва», открыта в Москве в 1912-1918 годах, вновь - в 1962 году, после реконструкции - в 1995 году). Среди российских мастеров, работавших над Панорамой, - М.Б. Греков, Г.К. Савицкий, П.П. Соколов-Скаля, живописцы Студии военных художников имени М.Б. Грекова («Плевенская эпопея 1877 года» в Плевене, 1977 год; «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом», 1982 год).