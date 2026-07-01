ПАНКОК ОТТО
ПА́НКОК О́ТТО - немецкий график, скульптор, член-корреспондент Немецкой АХ в Берлине (ГДР, 1957).
В 1912-1913 годы учился в АХ в Дюссельдорфе и в Художественной школе в Веймаре. Посетил Париж (1914), Италию (1924-1925), Южную Францию (1927, 1931), Испанию (1929), Нидерланды (1930). Тематика работ Панкока (изображение простых людей, связанных с землёй) и его художественные приёмы свидетельствуют о сильном влиянии раннего творчества В. Ван Гога; в ряде произведений он сближался с немецким экспрессионизмом. Исполнял графические серии - «Испанские крестьяне» (уголь, 1929), «Цыгане» (уголь, гравюры на дереве, 1931-1934 годы и 1948 год), «Страсти» (гравюры на дереве, издано в 1936 году), также пейзажи и портреты. Используя лаконическую выразительность чёрно-белой гравюры, скупой штрих, чёткий силуэт, Панкок добивался поэтического образного обобщения. В 1937 году свыше 50 работ Панкока были конфискованы из музеев Германии и показаны на выставке «Дегенеративное искусство»; несмотря на последовавший официальный запрет заниматься художественной деятельностью, он продолжал работать подпольно, в том числе над произведениями антифашистской направленности (серии «Животные», гравюры на дереве, 1938-1947 годы; «Еврейская судьба», уголь, конец 1930-х - начало 1940-х годов, Музей О. Панкока, Хюнксе). Среди скульптурных работ - проект памятника жертвам нацизма для Дюссельдорфа (группа «Сидящие евреи», бронза, 1940-1949 годы, Городской музей, Гельзенкирхен). Занимался также живописью. Преподавал в АХ в Дюссельдорфе (1947-1958 годы; профессор). В 1968 году в Хюнксе открыт музей Панкока, где хранится значительная часть его произведений.
Сочинение:
Stern und Blume. Düsseldorf, 1930.