ПАНКОК ОТТО

ПА́НКОК О́ТТО - немецкий гра­фик, скульп­тор, член-корреспондент Немецкой АХ в Бер­ли­не ( ГДР , 1957).

В 1912-1913 годы учил­ся в АХ в Дюс­сель­дор­фе и в Ху­дожественной шко­ле в Вей­ма­ре. По­се­тил Па­риж (1914), Ита­лию (1924-1925), Южную Фран­цию (1927, 1931), Ис­па­нию (1929), Ни­дер­лан­ды (1930). Те­ма­ти­ка ра­бот Панкока (изо­бра­же­ние про­стых лю­дей, свя­зан­ных с зем­лёй) и его ху­дожественные приё­мы сви­де­тель­ст­ву­ют о силь­ном влия­нии ран­не­го твор­че­ст­ва В. Ван Го­га; в ря­де про­из­ве­де­ний он сбли­жал­ся с немецким экс­прес­сио­низ­мом. Ис­пол­нял гра­фические се­рии - «Ис­пан­ские кре­сть­я­не» (уголь, 1929), «Цы­га­не» (уголь, гра­вю­ры на де­ре­ве, 1931-1934 годы и 1948 год), «Стра­сти» (гра­вю­ры на де­ре­ве, издано в 1936 году), так­же пей­за­жи и порт­ре­ты. Ис­поль­зуя ла­ко­ническую вы­ра­зи­тель­ность чёр­но-бе­лой гра­вю­ры, ску­пой штрих, чёт­кий си­лу­эт, Панкок до­би­вал­ся по­этического об­раз­но­го обоб­ще­ния. В 1937 году свыше 50 ра­бот Панкока бы­ли кон­фи­ско­ва­ны из му­зе­ев Гер­ма­нии и по­ка­за­ны на вы­став­ке «Де­ге­не­ра­тив­ное ис­кус­ст­во»; не­смот­ря на по­сле­до­вав­ший официальный за­прет за­ни­мать­ся ху­дожественной дея­тель­но­стью, он про­дол­жал ра­бо­тать под­поль­но, в том числе над про­из­ве­де­ния­ми ан­ти­фа­ши­ст­ской на­прав­лен­но­сти (се­рии «Жи­вот­ные», гра­вю­ры на де­ре­ве, 1938-1947 годы; «Ев­рей­ская судь­ба», уголь, конец 1930-х - начало 1940-х годов, Му­зей О. Пан­ко­ка, Хюн­ксе). Сре­ди скульп­тур­ных ра­бот - про­ект па­мят­ни­ка жерт­вам на­циз­ма для Дюс­сель­дор­фа (груп­па «Си­дя­щие ев­реи», брон­за, 1940-1949 годы, Городской му­зей, Гель­зен­кир­хен). За­ни­мал­ся так­же жи­во­пи­сью. Пре­по­да­вал в АХ в Дюс­сель­дор­фе (1947-1958 годы; профессор). В 1968 году в Хюн­ксе от­крыт му­зей Панкока, где хра­нит­ся зна­чительная часть его про­из­ве­де­ний.

Сочинение:

Stern und Blume. Düsseldorf, 1930.