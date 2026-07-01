ПАНИСЛАМИЗМ
ПАНИСЛАМИЗМ - понятие европейского происхождения, которое в последней четверти XIX - XX века означало различные движения за объединение мусульман вне зависимости от их социальной и национальной принадлежности во всемирном халифате с целью отстаивать политическую независимость исламского мира перед колониальной экспансией европейских государств.
В панисламизм включали такие течения исламской религиозно-политической мысли, как официальная идеология Абдул-Хамида II и младотурок, призывавших мусульман сплотиться под властью османского султана; идеи Джамаль ад-Дина аль-Афгани о социальном равноправии мусульман и создании в противовес европейским колонизаторам конфедерации мусульманских государств во главе с халифом; ведение джихада против колониальных завоевателей. В 1918-1922 годы халифатистское движение действовало среди мусульман Британской Индии. После упразднения халифата в Турции (1924) панисламской направленностью отличалась деятельность Всемирного исламского конгресса и Братьев-мусульман.
Власти царской и ранней Советской России обвиняли в панисламизме симпатизировавшего Турции Исмаил-бея Гаспринского и других джадидов (смотреть Джадидизм), а также российской мусульманской партии 1-й четверти XX века (Иттифак аль-муслимин, Джамиат-ул-исламие, Шура-и ислами и другие). В действительности эти движения разделяли лишь отдельные положения панисламизма (от арабского усуль аль-джадид – новый метод), касающиеся развития культурных связей между мусульманами на основе их конфессиональной общности (умма), но не призывали к созданию всемирного халифата. После 1917 года большинство из них эволюционировали в сторону национальных движений.
Идеи панисламизма послужили основой послеколониальных движений мусульманской солидарности XX века (Лиги исламского мира, Организации исламского сотрудничества и другие).