ПАНИСЛАМИЗМ

ПАНИСЛАМИЗМ - понятие европейского происхождения, которое в последней четверти XIX - XX века означало различные движения за объединение мусульман вне за­ви­си­мо­сти от их со­ци­аль­ной и национальной при­над­леж­но­сти во все­мир­ном ха­ли­фа­те с це­лью от­стаи­вать по­ли­тическую не­за­ви­си­мость ис­лам­ско­го ми­ра пе­ред ко­ло­ни­аль­ной экс­пан­си­ей ев­ропейских го­су­дарств.

В панисламизм вклю­ча­ли та­кие те­че­ния ис­лам­ской ре­лигиозно-по­ли­тической мыс­ли, как официальная идео­ло­гия Аб­дул-Ха­ми­да II и мла­до­ту­рок , при­зы­вав­ших му­суль­ман спло­тить­ся под вла­стью ос­ман­ско­го сул­та­на; идеи Джа­маль ад-Ди­на аль-Аф­га­ни о со­ци­аль­ном рав­но­пра­вии му­суль­ман и соз­да­нии в про­ти­во­вес ев­ропейским ко­ло­ни­за­то­рам кон­фе­де­ра­ции му­сульманских го­су­дарств во гла­ве с ха­ли­фом; ве­де­ние джи­ха­да про­тив ко­ло­ни­аль­ных за­вое­ва­те­лей. В 1918-1922 годы ха­ли­фа­ти­ст­ское дви­же­ние дей­ст­во­ва­ло сре­ди му­суль­ман Британской Ин­дии. По­сле уп­разд­не­ния ха­ли­фа­та в Тур­ции (1924) пан­ис­лам­ской на­прав­лен­но­стью от­ли­ча­лась дея­тель­ность Все­мир­но­го ис­лам­ско­го кон­грес­са и Брать­ев-му­суль­ман.

Вла­сти цар­ской и ран­ней Советской Рос­сии об­ви­ня­ли в панисламизме сим­па­ти­зи­ро­вав­ше­го Тур­ции Ис­ма­ил-бея Гас­прин­ско­го и других джа­ди­дов (смотреть Джа­ди­дизм ), а так­же российской му­сульманской пар­тии 1-й четверти XX века (Ит­тифак аль-мус­ли­мин, Джа­ми­ат-ул-ис­ла­мие, Шу­ра-и ис­ла­ми и другие). В дей­ст­ви­тель­но­сти эти дви­же­ния раз­де­ля­ли лишь отдельные по­ло­же­ния панисламизма (от арабского усуль аль-джа­дид – но­вый ме­тод), ка­саю­щие­ся раз­ви­тия куль­тур­ных свя­зей ме­ж­ду му­суль­ма­на­ми на ос­но­ве их кон­фес­сио­наль­ной общ­но­сти (ум­ма), но не при­зы­ва­ли к соз­да­нию все­мир­но­го ха­ли­фа­та. По­сле 1917 года боль­шин­ст­во из них эво­лю­цио­ни­ро­ва­ли в сто­ро­ну национальных дви­же­ний.

Идеи панисламизма по­слу­жи­ли ос­но­вой по­сле­ко­ло­ни­аль­ных дви­же­ний му­сульманской со­ли­дар­но­сти XX века (Ли­ги ис­лам­ско­го ми­ра, Ор­га­ни­за­ции ис­лам­ско­го со­труд­ни­че­ст­ва и другие).

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