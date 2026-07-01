Панислами́зм
Панислами́зм — социально-политическая концепция, исходящая из необходимости единения (в той или иной форме) приверженцев ислама во всем мире ради его возрождения и противостояния гегемонии Запада. Термин не имеет соответствия в языках Ближнего Востока, введен в оборот западноевропейской прессой 1880–1900‑х для описания изменений в официальной идеологии Османской империи 1870‑х, когда в качестве обоснования общеполитического курса османизм периода танзимата сменила концепция религиозной лояльности мусульман (по преимуществу, приверженцев суннизма) государю из рода Османов как наследнику Аббасидов халифата, где подчеркивалась исключительность шариата как идеальной основы государственного устройства и духовной общности в условиях колониальной и культурной экспансии Европы. Прерогативы халифа должны были помочь Абдулхамиду II в борьбе с сепаратистскими тенденциями на мусульманской периферии империи. Окончательное оформление П. как социально-политической системы связывается обычно с Джамаль ад-Дином аль-Афгани, который считал, что осуществить объединение мусульман против общего врага можно лишь под символическим лидерством, которое мог принять на себя только османский султан.
Подобная программа не нашла отклика ни у приверженцев шиизма и хариджизма, ни у суннитской религиозно-политической элиты Судана, Аравии и др., ни в Египте, ни среди исламских лидеров, лояльных Британской империи. Эксплуатация панисламистской риторики Стамбула Германией стала наиболее очевидна в преддверии и в ходе Первой мировой войны. К ней же апеллировали интеллектуалы-сунниты Южн. Азии и Сев. Африки, действовавшие против Великобритании и Франции (халифатское движение, младотунисцы). Идея халифата, где должны занимать особое место арабы, становилась инструментом панарабизма. В России начала XX в. элементы П. так или иначе присутствовали в программах идеологов Мусават, джадидизма, Иттифак аль-муслимин.
Крах османских претензий на халифат привел в 1920–1930‑е к модификации концепции исламского единства. После 1945 лозунги П. вошли в состав большинства идеологических систем исламского «возрождения» и программ ряда фундаменталистских движений и партий (Братья-мусульмане (организация запрещена в РФ), Джамаат-и ислами и т. д.). После так называемого исламского бума 1980–1990‑х панисламистские идеи принимают различные формы от экстремистско-ревивалистских (запрещенное в РФ «Исламское государство Ирака и Леванта» и пр.) до основанных на дипломатической солидарности и экономической кооперации (Организация исламского сотрудничества, Лига исламского мира и пр.).
Лит.: Климович Л. И. Мусульманам дают халифа. М., 1931; Бартольд В. В. Панисламизм // Бартольд В. В. Сочинения. Т. 6. М., 1966. С. 400–402; Фадеева И. Л. Официальные доктрины в идеологии и политике Османской империи (османизм — панисламизм). М., 1985; Шарипова Р. М. Панисламизм сегодня. Теория и практика Лиги исламского мира. М., 1985; Жантиев Д. Р. Пропаганда панисламизма в Османской Сирии в эпоху правления Абдул-Хамида II (1876–1908) // Вестник Московского университета. Сер. 13. Востоковедение. 1999. № 4. С. 3–12. Т. К. Кораев.