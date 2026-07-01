Панислами́зм

Панислами́зм — социально-политическая концепция, исходящая из необходимости единения (в той или иной форме) приверженцев ислама во всем мире ради его возрождения и противостояния гегемонии Запада. Термин не имеет соответствия в языках Ближнего Востока, введен в оборот западноевропейской прессой 1880–1900‑х для описания изменений в официальной идеологии Османской империи 1870‑х, когда в качестве обоснования общеполитического курса османизм периода танзимата сменила концепция религиозной лояльности мусульман (по преимуществу, приверженцев суннизма ) государю из рода Османов как наследнику Аббасидов халифата , где подчеркивалась исключительность шариата как идеальной основы государственного устройства и духовной общности в условиях колониальной и культурной экспансии Европы. Прерогативы халифа должны были помочь Абдулхамиду II в борьбе с сепаратистскими тенденциями на мусульманской периферии империи. Окончательное оформление П. как социально-­политической системы связывается обычно с Джамаль ад-­Дином аль-­Афгани , который считал, что осуществить объединение мусульман против общего врага можно лишь под символическим лидерством, которое мог принять на себя только османский султан.

Подобная программа не нашла отклика ни у приверженцев шиизма и хариджизма, ни у суннитской религиозно-­политической элиты Судана, Аравии и др., ни в Египте, ни среди исламских лидеров, лояльных Британской империи. Эксплуатация панисламистской риторики Стамбула Германией стала наиболее очевидна в преддверии и в ходе Первой мировой вой­ны. К ней же апеллировали интеллектуалы-­сунниты Южн. Азии и Сев. Африки, действовавшие против Великобритании и Франции (халифатское движение, младотунисцы). Идея халифата, где должны занимать особое место арабы , становилась инструментом пан­арабизма . В России начала XX в. элементы П. так или иначе присутствовали в программах идеологов Мусават , джадидизма , Иттифак аль-муслимин .

Крах османских претензий на халифат привел в 1920–1930‑е к модификации концепции исламского единства. После 1945 лозунги П. вошли в состав большинства идеологических систем исламского «возрождения» и программ ряда фундаменталистских движений и партий ( Братья-­мусульмане (организация запрещена в РФ), Джамаат-и ислами и т. д.). После так называемого исламского бума 1980–1990‑х панисламистские идеи принимают различные формы от экстремистско-ревивалистских (запрещенное в РФ «Исламское государство Ирака и Леванта» и пр.) до основанных на дипломатической солидарности и экономической кооперации ( Организация исламского сотрудничества , Лига исламского мира и пр.).

Лит .: Климович Л. И . Мусульманам дают халифа. М., 1931; Бартольд В. В. Панисламизм // Бартольд В. В. Сочинения. Т. 6. М., 1966. С. 400–402; Фадеева И. Л. Официальные доктрины в идеологии и политике Османской империи (османизм — панисламизм). М., 1985; Шарипова Р. М. Панисламизм сегодня. Теория и практика Лиги исламского мира. М., 1985; Жантиев Д. Р. Пропаганда панисламизма в Османской Сирии﻿ в эпоху правления Абдул-­Хамида II (1876–1908) // Вестник Московского университе﻿та. Сер. 13. Востоковедение. 1999. № 4. С. 3–12. Т. К. Кораев.