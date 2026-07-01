ПАНИНЫ
ПАНИНЫ - русский дворянский и графский род.
Происходит от землевладельцев Козельского уезда, представители рода выдвинулись во время опричнины. Генеалогия Паниных мало исследована, решение некоторых спорных вопросов усложняется отсутствием родословной росписи Паниных среди росписей, поданных в Родословных дел палату в 1670-1680-е годы. Родословная 1780-х годов (ныне в РГАДА) представляет явно недостоверную версию происхождения Паниных от итальянского рода Панини, которая не подтверждается русскими источниками конца XVI - начала XVII веков.
По уточнённым данным, непрерывная генеалогия рода Паниных ведётся от Давыда Панина (годы рождения и смерти неизвестны). Его сыновья: Фёдор Давыдович (годы рождения и смерти неизвестны), основатель старшей ветви рода Паниных; Ждан Давыдович (? - не ранее 1610), выборный дворянин по Козельску (1602/1603), в 1610 году награждён вотчиной в Серенском стане Козельского уезде за участие в московском осадном сидении 1606-1610 годов, его потомство прервалось со смертью сына Захария; Иван Давыдович (? - не ранее 1610 года), голова в Стародубе (1602/1603), выборный дворянин по Козельску, в 1610 году награждён вотчиной в Серенском стане Козельского уезда за участие в московском осадном сидении 1606-1610 годов, основатель младшей ветви рода Паниных.
Известны сыновья Ф.Д. Панина: Никита Фёдорович (? - 2(12).1.1652), дворянин московский (не позднее 1618 года), начал службу жильцом (не позднее 1588/1589 года), в 1610 году награждён вотчиной в Людемском стане Козельского уезда за участие в московском осадном сидении 1606-1610, воевода в Карачеве (1614), Одоеве (1615), Ржеве Володимеровой (1618), Валуйках (1624-1626), награждён вотчинами в Бохтюжской волости Вологодского уезда и Телешовской волости Шуйского уезда за участие в московском осадном сидении 1618, в 1627-1629 составил (совместно с подьячим С. Копыловым) писцовые книги Заонежских погостов, Водлозерского и Оштинского станов, воевода на Мезени (1630-1631), в Пронске (1633), с 1648 года в отставке, вскоре принял постриг в Троице-Сергиевом монастыре с именем Никон, основатель старшей линии старшей ветви рода Паниных; Иван Фёдорович (? - не ранее 1641 года), дворянин московский (с 1626/1627), награждён вотчиной в Людемском стане Козельского уезда за участие в московском осадном сидении 1606-1610 годов, основатель младшей линии старшей ветви рода Паниных.
Известны сыновья Н.Ф. Панина, которые стали основателями ещё двух линий рода Паниных: Иван Никитич (?-1639/1640), стольник (с 1626/1627), воевода в Козьмодемьянске (1636-1637); Василий Никитич (?-1674), думный дворянин (1673), стряпчий (не позднее 1643/1644), стольник (с 1647), участник русско-польской войны 1654-1667 годов, подавления Разина восстания 1670-1671 годов, в декабре 1671 года вместе с князем Ю.Н. Барятинским (из рода Барятинских) разбил отряды восставших при деревне Баево, близ Алатыря и при селе Тургенево, воевода в Севске (1673-1674), где и умер. Из потомков И.Н. Панина известен его сын Иван Иванович (? - 9(20).3.1702), думный дворянин (1683), стряпчий (с 1661), воевода в Пелыме (1666-1674), стольник (с 1674/1675), воевода в Олонце (1683-1684), Нижнем Новгороде (1688/1689-1689/1690). Его сын - Алексей Иванович (13(23).3.1675-2(13).3.1762), генерал-майор (1726), комнатный стольник царя Ивана V Алексеевича (с 1690), служил в лейб-гвардии Семёновском полку (1693-1720; до 1700 Семёновский полк), участник Северной войны 1700-1721 годов (в том числе Нарвского сражения 1700 года, взятия Нарвы 1704 год, сражения при Лесной 1708 года) и Прутского похода 1711 года, член розыскной канцелярии, возглавлявшейся лейб-гвардии майором С.А. Салтыковым (1717-1720), в числе членов Вышнего суда подписал смертный приговор царевичу Алексею Петровичу (1718), вице-губернатор Смоленской провинции Рижской губернии (1720-1726) и Смоленской губернии (1726-1730), президент Смоленского надворного суда (1722-1727), сенатор (с 1733), член Московской сенатской конторы (1733-1737), президент Ревизион-коллегии (27.8(7.9).1734-12(23).3.1740), с 1740 года в отставке. Из его сыновей наиболее известен Александр Алексеевич (1713-1768), статский советник (1764), архангелогородский губернский прокурор, товарищ губернатора Белгородской губернии. Известны сыновья А.А. Панина: Фёдор Александрович (? - не ранее 1802 года), премьер-майор (1773), служил в лейб-гвардии Преображенском полку, лихвинский уездный предводитель дворянства (1779-1782, 1786-1788 годы); Егор Александрович (? - не ранее 1814 года), капитан-лейтенант, лихвинский уездный судья (1782-1788) и уездный предводитель дворянства (1788-1791). Известны дочери последнего: Софья Егоровна (? - не ранее 1864 года), в 1-м браке замужем за А.П. Берингом; во 2-м браке – за князем Н.Г. Вяземским (из рода Вяземских); Варвара Егоровна (7(19).6. 1814-21.4(3.5).1860), замужем (не позднее 1836 года) за А.С. Норовым.
Из потомков В.Н. Панина известны его сыновья: Василий Васильевич (? - не ранее 1692 года), стольник (с 1657/1658) царицы Марии Ильиничны Милославской (из рода Милославских), царский стольник (с 1668), воевода в Путивле (1676-1677) и Киеве (вероятно, 2-й или 3-й; 1679-1680 годы), участник Крымских походов (1687 и 1689); Алексей Васильевич (?-19(30).11.1700), стольник царицы Прасковьи Фёдоровны Салтыковой (с 1685/1686), царский стольник (с 1693/1694), участник Северной войны 1700-1721 годов в чине капитана, убит в Нарвском сражении 1700 года; Иван Васильевич (1673-11(22).5. 1736), генерал-поручик (1734), стольник царицы Прасковьи Фёдоровны Салтыковой (с 1685/1686), царский стольник (с 1694), участник Северной войны 1700-1721 годов, комендант в Пернове (1712-1714), с 1716 года управлял комиссарскими делами в Ростоке, в 1718 году в Гданьске, обер-штер-кригскомиссар (1720-1734), состоял при кавалерии в Украинском корпусе (1720-1722), управляющий Военным Гласным комиссариатом в Низовом корпусе (с 1722), сенатор и постоянный член Московской сенатской конторы (с 1735), был женат на племяннице светлейшего князя А.Д. Меншикова Аграфене Васильевне Еверлаковой (Эверлаковой) (1688-20(31).8.1753). Из детей И.В. Панина известны: Александра Ивановна (3(14).2.1711-11(22).2.1786), жена (с 26.4(7.5).1730) князя Александра Б. Куракина (из рода Куракиных); Анна Ивановна (1717-12(23).6.1745), 2-я жена (с 7(18).10.1741) И. И. Неплюева; возведённые указом императрицы Екатерины II от 22.9(3.10).1767 года в графское достоинство Российской империи братья Н.И. Панин и Пётр Иванович (24.3(4.4), по другим данным, 14(25).6.1720-15(26).4.1789 годов), генерал-аншеф (1762), с 1734 года на военной службе в лейб-гвардии Измайловском полку (до 1736; с 1740 года), участник русско-турецкой войны 1735-1739 годов (в том числе взятия в 1736 году Перекопа и Бахчисарая), русско-шведские войны 1741-1743 годов (отличился при взятии в 1742 году Фридрихсгама), командир Новгородского пехотного полка (1748? - 1756). Участник Семилетней войны 1756-1763 годов, дежурный генерал при главнокомандующем российской армией, отличился в ходе Грос-Егерсдорфского сражения 1757 года (награждён орденом Святого Александра Невского), при занятии Эльбинга (1758), сыграл значительную роль в Цорндорфском сражении 1758 года. С 1759 года временно командовал 4-й дивизией, командующий правым флагом российских войск в сражении при Пальциге, где его действия стали ярким образцом активной обороны, сыграл важную роль в победе российских войск в Кунерсдорфском сражении 1759 года (награждён шпагой, украшенной бриллиантами), участвовал в занятии Берлина (1760). Командир корпуса (с 1760), губернатор Пруссии (1761/1762-1762). Командир Финляндской дивизией (1762-1769), сенатор (с 1764), в 1764 году сопровождал императрицу Екатерину II в поездке по Прибалтике. Член Межевой экспедиции при Сенате (с 1765), депутат Уложенной комиссии 1767-1768/1769 годов от дворян Московского уезда Участник русско-турецкой войны 1768-1774 годов, командовал 2-й армией (1769-1770), руководил штурмом и взятием Бендер (1770 год; награждён орденом Святого Георгия 1-й степени). С ноября 1770 года в отставке, с 1771 года в опале. Главнокомандующий войсками, подавлявшими Пугачёва восстание 1773-1775 годов (август 1774 - август 1775; в 1775 году награждён бриллиантовыми украшениями к знакам ордена Святого Андрея Первозванного и мечом, украшенным бриллиантами), координировал действия правительствнных отрядов, 2(13)-06(17).10.1774 года допрашивал Е.И. Пугачёва в Симбирске, умело осуществлял восстановление снабжения территорий, пострадавших в ходе военных действий, инициатор указа от 19.2(2.3).1775 года о сборе с башкир 4 тысячи лошадей за участие в восстании. С 1775 года в отставке. Продолжателем графской линии Паниных стал сын П.И. Панина - Н.П. Панин. Из детей последнего наиболее известны: Александр Никитич (22.3(2.4).1791-15(27).2.1850), действительный статский советник (1838), в 1809-1812 году служил в Московском архиве Коллегии иностранных дел, участник Отечественной войны 1812 года (отличился в Малоярославецком сражении 1812 года) и заграничных походов российской армии 1813-1814 годов (отличился в Лейпцигском сражении 1813 года), в 1825-1830 годы в отставке, чиновник особых поручений при попечителе Московского учебного округа (1830-1833), помощник попечителя Харьковского учебного округа (1833-1838), член Главного правления училищ (1838-1839), с 1839 года в отставке, член Московского общества сесльского хозяйства (с 1839), начало его 1-го отделения (1845-1850), применял новейшие достижения агрономии в имении Дугино Сычёвского уезда Смоленской губернии; В.Н. Панин, со смертью которого род графов Паниных по мужской линии пресёкся. Известны дочери А.Н. Панина: Софья Александровна (13(25).11.1825-24.6.1905), жена (с 29.4(11.5).1846) князь Г.А. Щербатова (из рода Щербатовых); Мария Александровна (16(28).2.1836-30.9(13.10). 1903 год), жена князя Н.П. Мещерского (из рода Мещерских), издательница материалов родового архива графов Паниных. Из детей В.Н. Панина известны: Ольга Викторовна (15(27).6.1836-24.5.1906), жена (с 27.4(9.5).1858) графа В.В. Левашова (из рода Левашовых); Владимир Викторович (9(21).6. 1842-4(16).7.1872), коллежский асессор (1868), делопроизводитель Государственной канцелярии сверх штата (с 1870), был женат (с 1869) на Анастасии Сергеевне, урождённой Мальцовой (1850-24.4.1932), дочери С.И. Мальцова, во 2-м браке (с 1882) состоявшей замужем за И.И. Петрункевичем. Дочь В.В. и А.С. Паниных - С.В. Панина, последняя представительница графской линии рода Паниных.
Из младшей линии старшей ветви рода Паниных известен сын И.Ф. Панина - Иван Иванович (? - не ранее 1674/1675 годов), стряпчий (с 1629), начал службу стольником патриарха Филарета, воевода в Ливнах (1646/1647), участник русско-литовской войны 1654-1667 годов. Его сын - Иван Иванович (? - 1735), стольник (не позднее 1685/1686 годов). Из его сыновей наиболее известен Александр Иванович (1694-1757), действительный статский советник (1754), денщик царевича Алексея Петровича (с 1708), участник Северной войны 1700-1721 годов, служил в Тобольском пехотном полку (1713-1714), «лейб-шквадроне» (1714-1720), Нарвском драгунском полку (1720-1726), Кавалергардском полку (1726-1731), в 1731-1734 годы в отставке, асессор Юстиц-коллегии (1734-1737), член Малороссийского генерального суда (1737-1739), с 1739 года в отпуске, в 1740-1753 годы в отставке, губернатор Нижегородской губернии (с 1753). Из его сыновей наиболее известен Никита Александрович (1730 - не ранее 1784), статский советник, с начала 1750-х годов на военной службе, служил в Низовском пехотном полку, прокурор Судного приказа (1776-1784). Потомок Н.А. Панина в 4-м поколении - Алексей Александрович (27.12.1864(8.1.1865) - 12(24).2.1900), ротмистр (1899), с 1884 года на военной службе, служил в 22-м драгунском Астраханском генерал-фельдмаршалом великого князя Николая Николаевича полку (с 1887), полковой казначей (1891-1892), заведующий учебной дивизионной кузницей (1893-1895), с 1897 года прикомандирован к Тверскому кавалерийскому юнкерскому училищу, с 1899 года в отставке. Из его сыновей известен Сергей Алексеевич (27.9(9.10).1892-1986), энтомолог, окончил естественно-научное отделение физико-математического факультета университета Святого Владимира в Киеве (1918), с 1920-х годов в эмиграции в Румынии, работал в Национальном сельско-хозяйственном институте в Бухаресте. Его сыновья: Алексей Сергеевич (12.11.1919 - 6.1.1996), после эмиграции отца остался с матерью в СССР, окончил Московский инженерно-строительный институт (1941), после начала Великой Отечественной войны, в июле 1941 - январе 1942 годов, участвовал в строительстве оборонительных сооружений в районе Ельни, Юхнова (до 20.11. 1941), затем работал в системе Главгидростроя НКВД в районе Лодейного Поля и других, с января 1942 года в действующей армии (командир сапёрного взвода), в 1944 году ранен и демобилизован в звании старшего лейтенанта, в 1944-1946 годы работал на заводе железо-бетонных конструкций Главного управления оборонительного строительства Красной Армии, участвовал в восстановлении хозяйства в советской оккупационной зоне в Германии, затем работал в научно-исследовательском институте Монтажспецстрой, в 1964-1996 годы во Всесоюзном научно-исследовательском и проектном институте Теплопроект (с 1994 года ОАО «Теплопроект»): заведующий отделом (1964-1970), заведующий лабораторией (1970-1980, 1987-1989), и. о. заместитель директора по научной работе (1980-1887), автор ряда научных работ в области теплоизоляции; Николай Сергеевич (Николае) (р. 12.11.1938), инженер-геолог, член-корреспондент Румынской академии (2003), окончил факультет геологии Института нефти, газа и геологии в Бухаресте (1959) и Сорбонну (1974), руководитель румынских программ геологического исследования дельты Дуная (1965-1990), морских геологических исследований в Чёрном море (1975-1997), д-р геологии (1974), руководитель лаборатории морской геологии и седиментологии (1975-1993) Института геологии и геофизики в Бухаресте, ассоциированный профессор факультета геологии и геофизики Бухарестского университета (с 1988), директор Румынского центра морской геологии и геоэкологии (1993-1996), генеральный директор (1996-2008) и консультант генерального директора (с 2008) Национального научно-исследовательского института морской геологии и геоэкологии (ГеоЭкоМар), автор свыше 90 научных работ.
Из младшей ветви рода Паниных известен сын И.Д. Панина - Иван Иванович (? - январь 1622), принял постриг в Троице-Сергиевом монастыре с именем Иосиф, казначей монастыря (1611-1620). Его сыновья: Осип Иванович (? - не ранее 1647/1648), дворянин московский (с 1627), жилец (не позднее 1618), награждён вотчиной в Белосельской волости Пошехонского уезда за участие в московском осадном сидении 1618 года, в 1643/1644 годы служил в Новой чети; Василий Иванович (? - не позднее 1653/1654), дворянин московский (с 1636), служил в Белгороде в 1646/1647-1647/1648 годы, с 1652/1653 в отставке; Тимофей Иванович (1603-1661), дворянин московский (с 1642/1643), жилец (не позднее 1618), в 1618 году награждён вотчиной в Инобожском стане Дмитровского уезда за участие в московском осадном сидении 1618, воевода в Одоеве (1653/1654-1654/1655), с 1659/1660 года в отставке. Сын Т.И. Панина - Андрей Тимофеевич (? - не позднее 1681/1682), стольник царицы Н.К. Нарышкиной (с 1675/ 1676), царский стольник (с 1679/1680). Известен сын А.Т. Панина - Иван Андреевич (? - не ранее 1721), стольник (с 1695/1696). Его внук - Николай Михайлович (? - 29.10(9.11).1773), генерал-майор (1771), с 1751 года на военной службе, служил в лейб-гвардии Конном полку (до 1756), затем в Казанском кирасирском полку, участник Семилетней войны 1756-1763 годов, с 1756 года адъютант П.И. Панина, отличился при взятии Берлина (1760), командир Нижегородского карабинерного полка (1764-1771), с которым участвовал в русско-турецкой войне 1768-1774 годов, отличился в Кагульском сражении 1770 года (награждён орденом Святого Георгия 4-й степени), командир бригады (1771-1773), участник взятия крепости Журжа (1771), умер в Киеве.
По всей видимости, близкими родственниками Давыда Панина являлись упоминающиеся в конце XVI - начале XVII веков как дворяне выборные по Козельску, вероятно, братья: Андрей Панин (? - не ранее 1604), опричник, подрында у знаменного копья в походе царя Ивана IV Васильевича Грозного в Ливонию в ходе Ливонской войны 1558-1583 (1567), сопровождал царевича Ивана Ивановича в походе на Тулу (1570), губной староста в Козельском уезде (1604); Дмитрий (иногда неверно - Никита) Матвеевич Панин (? - не ранее 1575/1576), опричник, сопровождал царевича Ивана Ивановича в походе на Тулу (1570), поддатень с копьём у царевича Ивана Ивановича в походе к Калуге (1575/1576), вероятно, именно его поместье в 1640/1641 годы отказано Н.Ф. Панину; Семён Матвеевич Панин (? - не ранее 1604), участник Ливонской войны 1558-1583 годов, стрелецкий голова в походе на Вольмар (1577), стрелецкий голова в Ярославле (1584) и Козьмодемьянске (1584-1585), в 1588/1589 годы упоминается как дворянин выборный по Козельску, голова в Новгороде-Северском (1590-1591), в Чернигове (1591-1593), осадный голова в Дедилове (1596); а также Иван Макарьевич Панин (? -не ранее 1602/1603), жилец (не позднее 1588/1589), дворянин выборный по Козельску (1602/1603). Из сыновей С.М. Панина наиболее известен Семён Семёнович (? - не ранее 1656/1657), дворянин московский (не позднее 1627), впервые упоминается в 1604 как выборный дворянин из Козельска, награждён вотчиной в Подгородном стане Козельского уезда за участие в московском осадном сидении 1618 года, с 1649/1650 годов в отставке. Его сын - Иван Семёнович (? - не ранее 1639/1640), стряпчий (с 1635/1636).
Род Паниных внесён в 5-ю и 6-ю части родословных книг Владимирской, Калужской, Московской, Смоленской и Тверской губерний, в 6-ю часть родословной книги Бессарабской губернии, род графов Паниных - в дворянские матрикулы Лифляндии и Эстляндии.