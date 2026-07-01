ПАНИНЫ

ПАНИНЫ - русский дворянский и графский род.

Про­ис­хо­дит от зем­ле­вла­дель­цев Ко­зель­ско­го уезда, пред­ста­ви­те­ли ро­да вы­дви­ну­лись во вре­мя оп­рич­ни­ны. Ге­неа­ло­гия Паниных ма­ло ис­сле­до­ва­на, ре­ше­ние не­ко­то­рых спор­ных во­про­сов ус­лож­ня­ет­ся от­сут­ст­ви­ем ро­до­слов­ной рос­пи­си Паниных сре­ди рос­пи­сей, по­дан­ных в Ро­до­слов­ных дел па­ла­ту в 1670-1680-е годы. Ро­до­слов­ная 1780-х годов (ны­не в РГАДА) пред­став­ля­ет яв­но не­дос­то­вер­ную вер­сию про­ис­хо­ж­де­ния Паниных от итальянского ро­да Па­ни­ни, ко­то­рая не под­твер­жда­ет­ся русскими ис­точ­ни­ка­ми конца XVI - начала XVII веков.

По уточ­нён­ным дан­ным, не­пре­рыв­ная ге­неа­ло­гия ро­да Паниных ве­дёт­ся от Да­вы­да Па­ни­на (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­известны). Его сы­но­вья: Фё­дор Да­вы­до­вич (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­известны), ос­но­ва­тель стар­шей вет­ви ро­да Паниных; Ждан Да­вы­до­вич (? - не ра­нее 1610), вы­бор­ный дво­ря­нин по Ко­зель­ску (1602/1603), в 1610 году на­гра­ж­дён вот­чи­ной в Се­рен­ском ста­не Ко­зель­ско­го уезде за уча­стие в московском осад­ном си­де­нии 1606-1610 годов, его по­том­ст­во пре­рва­лось со смер­тью сы­на За­ха­рия; Иван Да­вы­до­вич (? - не ра­нее 1610 года), го­ло­ва в Ста­ро­ду­бе (1602/1603), вы­бор­ный дво­ря­нин по Ко­зель­ску, в 1610 году на­гра­ж­дён вот­чи­ной в Се­рен­ском ста­не Ко­зель­ско­го уезда за уча­стие в московском осад­ном си­де­нии 1606-1610 годов, ос­но­ва­тель млад­шей вет­ви ро­да Па­ни­ных.

Из­вест­ны сы­но­вья Ф.Д. Па­ни­на: Ни­ки­та Фё­до­ро­вич (? - 2(12).1.1652), дво­ря­нин мо­с­ков­ский (не позд­нее 1618 года), на­чал служ­бу жиль­цом (не позд­нее 1588/1589 года), в 1610 году на­гра­ж­дён вот­чи­ной в Лю­дем­ском ста­не Ко­зель­ско­го уезда за уча­стие в московском осад­ном си­де­нии 1606-1610, вое­во­да в Ка­ра­че­ве (1614), Одое­ве (1615), Рже­ве Во­ло­ди­ме­ро­вой (1618), Ва­луй­ках (1624-1626), на­гра­ж­дён вот­чи­на­ми в Бох­тюж­ской волости Во­ло­год­ско­го уезда и Те­ле­шов­ской волости Шуй­ско­го уезда за уча­стие в московском осад­ном си­де­нии 1618, в 1627-1629 со­ста­вил (совместно с по­дья­чим С. Ко­пы­ло­вым) пис­цо­вые кни­ги За­онеж­ских по­гос­тов, Во­дло­зер­ско­го и Ош­тин­ско­го ста­нов, вое­во­да на Ме­зе­ни (1630-1631), в Прон­ске (1633), с 1648 года в от­став­ке, вско­ре при­нял по­стриг в Трои­це-Сер­гие­вом монастыре с име­нем Ни­кон, ос­но­ва­тель стар­шей ли­нии стар­шей вет­ви ро­да Паниных; Иван Фё­до­ро­вич (? - не ра­нее 1641 года), дво­ря­нин мо­с­ков­ский (с 1626/1627), на­гра­ж­дён вот­чи­ной в Лю­дем­ском ста­не Ко­зель­ско­го уезда за уча­стие в московском осад­ном си­де­нии 1606-1610 годов, ос­но­ва­тель млад­шей ли­нии стар­шей вет­ви ро­да Па­ни­ных.

Из­вест­ны сы­но­вья Н.Ф. Па­ни­на, ко­то­рые ста­ли ос­но­ва­те­ля­ми ещё двух ли­ний ро­да Паниных: Иван Ни­ки­тич (?-1639/1640), столь­ник (с 1626/1627), вое­во­да в Козь­мо­демь­ян­ске (1636-1637); Ва­си­лий Ни­ки­тич (?-1674), дум­ный дво­ря­нин (1673), стряп­чий (не позд­нее 1643/1644), столь­ник (с 1647), уча­ст­ник русско-польской вой­ны 1654-1667 годов, по­дав­ле­ния Ра­зи­на вос­ста­ния 1670-1671 годов, в декабре 1671 года вме­сте с князем Ю.Н. Ба­ря­тин­ским (из ро­да Ба­ря­тин­ских) раз­бил отряды вос­став­ших при деревне Бае­во, близ Ала­ты­ря и при селе Тур­ге­не­во, вое­во­да в Сев­ске (1673-1674), где и умер. Из по­том­ков И.Н. Па­ни­на из­вес­тен его сын Иван Ива­но­вич (? - 9(20).3.1702), дум­ный дво­ря­нин (1683), стряп­чий (с 1661), вое­во­да в Пе­лы­ме (1666-1674), столь­ник (с 1674/1675), вое­во­да в Олон­це (1683-1684), Ниж­нем Нов­го­роде (1688/1689-1689/1690). Его сын - Алек­сей Ива­но­вич (13(23).3.1675-2(13).3.1762), генерал-майор (1726), ком­нат­ный столь­ник ца­ря Ива­на V Алек­сее­ви­ча (с 1690), слу­жил в лейб-гвардии Се­мё­нов­ском пол­ку (1693-1720; до 1700 Се­мё­нов­ский полк), уча­ст­ник Северной вой­ны 1700-1721 годов (в том числе Нарв­ско­го сра­же­ния 1700 года, взя­тия Нар­вы 1704 год, сра­же­ния при Лес­ной 1708 года) и Прут­ско­го по­хо­да 1711 года, член ро­зы­ск­ной кан­це­ля­рии, воз­глав­ляв­шей­ся лейб-гвардии май­о­ром С.А. Сал­ты­ко­вым (1717-1720), в чис­ле чле­нов Выш­не­го су­да под­пи­сал смерт­ный при­го­вор ца­ре­ви­чу Алек­сею Пет­ро­ви­чу (1718), ви­це-губернатор Смо­лен­ской провинции Риж­ской губернии (1720-1726) и Смо­лен­ской губернии (1726-1730), пре­зи­дент Смо­лен­ско­го над­вор­но­го су­да (1722-1727), се­на­тор (с 1733), член Московской сенатской кон­то­ры (1733-1737), пре­зи­дент Ре­ви­зи­он-кол­ле­гии (27.8(7.9).1734-12(23).3.1740), с 1740 года в от­став­ке. Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­вес­тен Алек­сандр Алек­сее­вич (1713-1768), статский советник (1764), ар­хан­ге­ло­го­род­ский гу­берн­ский про­ку­рор, то­ва­рищ гу­бер­на­то­ра Бел­го­род­ской губернии. Из­вест­ны сы­но­вья А.А. Па­ни­на: Фё­дор Алек­сан­д­ро­вич (? - не ра­нее 1802 года), пре­мьер-май­ор (1773), слу­жил в лейб-гвардии Пре­об­ра­жен­ском пол­ку, лих­вин­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1779-1782, 1786-1788 годы); Егор Алек­сан­д­ро­вич (? - не ра­нее 1814 года), ка­пи­тан-лейтенант, лих­вин­ский уезд­ный су­дья (1782-1788) и уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1788-1791). Из­вест­ны до­че­ри по­след­не­го: Со­фья Его­ров­на (? - не ра­нее 1864 года), в 1-м бра­ке за­му­жем за А.П. Бе­рин­гом; во 2-м бра­ке – за князем Н.Г. Вя­зем­ским (из ро­да Вя­зем­ских); Вар­ва­ра Его­ров­на (7(19).6. 1814-21.4(3.5).1860), за­му­жем (не позд­нее 1836 года) за А.С. Но­ро­вым.

Из по­том­ков В.Н. Па­ни­на из­вест­ны его сы­но­вья: Ва­си­лий Ва­силь­е­вич (? - не ра­нее 1692 года), столь­ник (с 1657/1658) ца­ри­цы Марии Ильиничны Ми­ло­слав­ской (из ро­да Ми­ло­слав­ских), цар­ский столь­ник (с 1668), вое­во­да в Пу­тив­ле (1676-1677) и Кие­ве (ве­ро­ят­но, 2-й или 3-й; 1679-1680 годы), уча­ст­ник Крым­ских по­хо­дов (1687 и 1689); Алек­сей Ва­силь­е­вич (?-19(30).11.1700), столь­ник ца­ри­цы Пра­сковьи Фёдоровны Сал­ты­ко­вой (с 1685/1686), цар­ский столь­ник (с 1693/1694), уча­ст­ник Северной вой­ны 1700-1721 годов в чи­не ка­пи­та­на, убит в Нарв­ском сра­же­нии 1700 года; Иван Ва­силь­е­вич (1673-11(22).5. 1736), генерал-по­ру­чик (1734), столь­ник ца­ри­цы Пра­сковьи Фёдоровны Сал­ты­ко­вой (с 1685/1686), цар­ский столь­ник (с 1694), уча­ст­ник Северной вой­ны 1700-1721 годов, ко­мен­дант в Пер­но­ве (1712-1714), с 1716 года управ­лял ко­мис­сар­ски­ми де­ла­ми в Рос­то­ке, в 1718 году в Гданьске, обер-штер-кригс­ко­мис­сар (1720-1734), со­сто­ял при ка­ва­ле­рии в Украинском кор­пу­се (1720-1722), управ­ляю­щий Во­енным Гласным ко­мис­са­риа­том в Низо­вом кор­пу­се (с 1722), се­на­тор и по­сто­ян­ный член Московской се­нат­ской кон­то­ры (с 1735), был же­нат на пле­мян­ни­це свет­лей­ше­го князя А.Д. Мен­ши­ко­ва Аг­ра­фе­не Ва­силь­ев­не Евер­ла­ко­вой (Эвер­ла­ко­вой) (1688-20(31).8.1753). Из де­тей И.В. Па­ни­на из­вест­ны: Алек­сан­д­ра Ива­нов­на (3(14).2.1711-11(22).2.1786), же­на (с 26.4(7.5).1730) князя Алек­сан­д­ра Б. Ку­ра­ки­на (из ро­да Ку­ра­ки­ных); Ан­на Ива­нов­на (1717-12(23).6.1745), 2-я же­на (с 7(18).10.1741) И. И. Не­плюе­ва; воз­ве­дён­ные ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 22.9(3.10).1767 года в граф­ское дос­то­ин­ст­во Российской им­пе­рии бра­тья Н.И. Па­нин и Пётр Ива­но­вич (24.3(4.4), по другим дан­ным, 14(25).6.1720-15(26).4.1789 годов), генерал-ан­шеф (1762), с 1734 года на во­енной служ­бе в лейб-гвардии Из­май­лов­ском пол­ку (до 1736; с 1740 года), уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1735-1739 годов (в том числе взя­тия в 1736 году Пе­ре­ко­па и Бах­чи­са­рая), русско-шведские вой­ны 1741-1743 годов (от­ли­чил­ся при взя­тии в 1742 году Фри­д­рихс­га­ма), командир Нов­го­род­ско­го пехотного пол­ка (1748? - 1756). Уча­ст­ник Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов, де­жур­ный ге­не­рал при глав­но­ко­мандующем российской ар­ми­ей, от­ли­чил­ся в хо­де Грос-Егерс­дорф­ско­го сра­же­ния 1757 года (на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го), при за­ня­тии Эль­бин­га (1758), сыг­рал зна­чительную роль в Цорн­дорф­ском сра­же­нии 1758 года. С 1759 года временно ко­мандовал 4-й ди­ви­зией, ко­мандующий пра­вым фла­гом российских войск в сра­же­нии при Паль­ци­ге, где его дей­ст­вия ста­ли яр­ким об­раз­цом ак­тив­ной обо­ро­ны, сыг­рал важ­ную роль в по­бе­де российских войск в Ку­нерс­дорф­ском сра­же­нии 1759 года (на­гра­ж­дён шпа­гой, ук­ра­шен­ной брил­ли­ан­та­ми), уча­ст­во­вал в за­ня­тии Бер­ли­на (1760). Командир кор­пуса (с 1760), гу­бер­на­тор Прус­сии (1761/1762-1762). Ко­мандир Фин­ляндской ди­ви­зи­ей (1762-1769), се­на­тор (с 1764), в 1764 году со­про­во­ж­дал императрицу Ека­те­ри­ну II в по­езд­ке по При­бал­ти­ке. Член Ме­же­вой экс­пе­ди­ции при Се­на­те (с 1765), депутат Уло­жен­ной ко­мис­сии 1767-1768/1769 годов от дво­рян Московского уезда Уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1768-1774 годов, ко­мандовал 2-й ар­ми­ей (1769-1770), ру­ко­во­дил штур­мом и взя­ти­ем Бен­дер (1770 год; на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 1-й сте­пе­ни). С но­ября 1770 года в от­став­ке, с 1771 года в опа­ле. Глав­но­ко­мандующий вой­ска­ми, по­дав­ляв­ши­ми Пу­га­чё­ва вос­ста­ние 1773-1775 годов (август 1774 - август 1775; в 1775 году на­гра­ж­дён брил­ли­ан­то­вы­ми ук­ра­ше­ния­ми к зна­кам ор­де­на Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го и ме­чом, ук­ра­шен­ным брил­ли­ан­тами), ко­ор­ди­ни­ро­вал дей­ст­вия пра­ви­тельствнных от­ря­дов, 2(13)-06(17).10.1774 года доп­ра­ши­вал Е.И. Пу­га­чё­ва в Сим­бир­ске, уме­ло осу­ще­ст­в­лял вос­ста­нов­ле­ние снаб­же­ния тер­ри­то­рий, по­стра­дав­ших в хо­де во­енных дей­ст­вий, ини­циа­тор ука­за от 19.2(2.3).1775 года о сбо­ре с баш­кир 4 тысячи ло­ша­дей за уча­стие в вос­ста­нии. С 1775 года в от­став­ке. Про­дол­жа­те­лем граф­ской ли­нии Паниных стал сын П.И. Па­ни­на - Н.П. Па­нин. Из де­тей по­след­не­го наи­бо­лее из­вест­ны: Алек­сандр Ни­ки­тич (22.3(2.4).1791-15(27).2.1850), действительный статский советник (1838), в 1809-1812 году слу­жил в Московском ар­хи­ве Кол­ле­гии иностранных дел, уча­ст­ник Отечественной вой­ны 1812 года (от­ли­чил­ся в Ма­ло­яро­сла­вец­ком сра­же­нии 1812 года) и за­гра­нич­ных по­хо­дов российской ар­мии 1813-1814 годов (от­ли­чил­ся в Лейп­циг­ском сра­же­нии 1813 года), в 1825-1830 годы в от­став­ке, чи­нов­ник осо­бых по­ру­че­ний при по­пе­чи­те­ле Московского учеб­но­го округа (1830-1833), по­мощ­ник по­пе­чи­те­ля Харь­ков­ско­го учеб­но­го округа (1833-1838), член Главного прав­ле­ния учи­лищ (1838-1839), с 1839 года в от­став­ке, член Московского общества сесльского хозяйства (с 1839), начало его 1-го от­де­ле­ния (1845-1850), при­ме­нял но­вей­шие дос­ти­же­ния аг­ро­но­мии в име­нии Ду­ги­но Сы­чёв­ско­го уезда Смо­лен­ской губернии; В.Н. Па­нин, со смер­тью ко­то­ро­го род гра­фов Паниных по муж­ской ли­нии пре­сёк­ся. Из­вест­ны до­че­ри А.Н. Па­ни­на: Со­фья Алек­сан­д­ров­на (13(25).11.1825-24.6.1905), же­на (с 29.4(11.5).1846) князь Г.А. Щер­ба­то­ва (из ро­да Щер­ба­то­вых); Ма­рия Алек­сан­д­ров­на (16(28).2.1836-30.9(13.10). 1903 год), же­на князя Н.П. Ме­щер­ско­го (из ро­да Ме­щер­ских), из­да­тель­ни­ца ма­те­риа­лов ро­до­во­го ар­хи­ва гра­фов Па­ни­ных. Из де­тей В.Н. Па­ни­на из­вест­ны: Оль­га Вик­то­ров­на (15(27).6.1836-24.5.1906), же­на (с 27.4(9.5).1858) графа В.В. Ле­ва­шо­ва (из ро­да Ле­ва­шо­вых); Вла­ди­мир Вик­то­ро­вич (9(21).6. 1842-4(16).7.1872), кол­леж­ский асес­сор (1868), де­ло­про­из­во­ди­тель Государственной кан­це­ля­рии сверх шта­та (с 1870), был же­нат (с 1869) на Ана­ста­сии Сер­ге­ев­не, уро­ж­дён­ной Маль­цо­вой (1850-24.4.1932), до­че­ри С.И. Маль­цо­ва, во 2-м бра­ке (с 1882) состоявшей за­му­жем за И.И. Пет­рун­ке­вичем. Дочь В.В. и А.С. Па­ни­ных - С.В. Па­ни­на, по­след­няя пред­ста­ви­тель­ни­ца граф­ской ли­нии ро­да Па­ни­ных.

Из млад­шей ли­нии стар­шей вет­ви ро­да Паниных из­вес­тен сын И.Ф. Па­ни­на - Иван Ива­но­вич (? - не ра­нее 1674/1675 годов), стряп­чий (с 1629), на­чал служ­бу столь­ни­ком пат­ри­ар­ха Фи­ла­ре­та, вое­во­да в Лив­нах (1646/1647), уча­ст­ник русско-ли­товской вой­ны 1654-1667 годов. Его сын - Иван Ива­но­вич (? - 1735), столь­ник (не позд­нее 1685/1686 годов). Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­вес­тен Алек­сандр Ива­но­вич (1694-1757), действительный статский советник (1754), ден­щик ца­ре­ви­ча Алек­сея Пет­ро­ви­ча (с 1708), уча­ст­ник Северной вой­ны 1700-1721 годов, слу­жил в То­боль­ском пехотном пол­ку (1713-1714), «лейб-шквад­ро­не» (1714-1720), Нарв­ском дра­гун­ском пол­ку (1720-1726), Ка­ва­лер­гард­ском пол­ку (1726-1731), в 1731-1734 годы в от­став­ке, асес­сор Юс­тиц-кол­ле­гии (1734-1737), член Ма­ло­рос­сий­ско­го ге­не­раль­но­го су­да (1737-1739), с 1739 года в от­пус­ке, в 1740-1753 годы в от­став­ке, гу­бер­на­тор Ни­же­го­род­ской губернии (с 1753). Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­вес­тен Ни­ки­та Алек­сан­д­ро­вич (1730 - не ра­нее 1784), статский советник, с начала 1750-х годов на во­енной служ­бе, слу­жил в Ни­зов­ском пехотном пол­ку, про­ку­рор Суд­но­го при­ка­за (1776-1784). По­то­мок Н.А. Па­ни­на в 4-м по­ко­ле­нии - Алек­сей Алек­сан­д­ро­вич (27.12.1864(8.1.1865) - 12(24).2.1900), рот­мистр (1899), с 1884 года на во­енной служ­бе, слу­жил в 22-м дра­гун­ском Ас­т­ра­хан­ском генерал-фельдмаршалом великого князя Ни­ко­лая Ни­ко­лае­ви­ча пол­ку (с 1887), пол­ко­вой ка­зна­чей (1891-1892), заведующий учеб­ной ди­ви­зи­он­ной куз­ни­цей (1893-1895), с 1897 года при­ко­ман­ди­ро­ван к Твер­ско­му кавалерийскому юн­кер­ско­му училищу, с 1899 года в от­став­ке. Из его сы­но­вей из­вес­тен Сер­гей Алек­сее­вич (27.9(9.10).1892-1986), эн­то­мо­лог, окон­чил ес­те­ст­вен­но-на­учное от­де­ле­ние фи­зи­ко-ма­те­ма­тического факультета университета Святого Вла­ди­ми­ра в Кие­ве (1918), с 1920-х годов в эмиг­ра­ции в Ру­мы­нии, ра­бо­тал в Национальном сельско-хозяйственном институте в Бу­ха­ре­сте. Его сы­но­вья: Алек­сей Сер­гее­вич (12.11.1919 - 6.1.1996), по­сле эмиг­ра­ции от­ца ос­тал­ся с ма­те­рью в СССР, окон­чил Московский инженерно-стро­ительный институт (1941), по­сле на­ча­ла Великой Отечественной вой­ны, в ию­ле 1941 - январе 1942 годов, уча­ст­во­вал в строи­тель­ст­ве обо­ро­нительных со­ору­же­ний в рай­оне Ель­ни, Юх­но­ва (до 20.11. 1941), за­тем ра­бо­тал в сис­те­ме Глав­гид­ро­ст­роя НКВД в рай­оне Ло­дей­но­го По­ля и других, с января 1942 года в дей­ст­вую­щей ар­мии (ко­ман­дир са­пёр­но­го взво­да), в 1944 году ра­нен и де­мо­би­лизо­ван в зва­нии стар­ше­го лей­те­нан­та, в 1944-1946 годы ра­бо­тал на за­во­де железо-бе­тонных кон­ст­рук­ций Главного управ­ле­ния обо­ро­нительного строи­тель­ст­ва Крас­ной Ар­мии, уча­ст­во­вал в вос­ста­нов­ле­нии хо­зяй­ст­ва в советской ок­ку­пационной зо­не в Гер­ма­нии, за­тем ра­бо­тал в научно-исследовательском институте Мон­тажспец­строй, в 1964-1996 годы во Все­со­юз­ном научно-исследовательском и про­ект­ном институте Те­п­ло­про­ект (с 1994 года ОАО «Те­п­ло­про­ект»): заведующий от­де­лом (1964-1970), заведующий ла­бо­ра­то­ри­ей (1970-1980, 1987-1989), и. о. заместитель ди­рек­то­ра по на­учной ра­бо­те (1980-1887), ав­тор ря­да на­учных ра­бот в об­лас­ти те­п­ло­изо­ля­ции; Ни­ко­лай Сер­гее­вич (Ни­ко­лае) (р. 12.11.1938), ин­же­нер-гео­лог, член-корреспондент Румынской ака­де­мии (2003), окон­чил факультет гео­ло­гии Института неф­ти, га­за и гео­ло­гии в Бу­ха­ре­сте (1959) и Сор­бон­ну (1974), ру­ко­во­ди­тель румынских про­грамм гео­ло­гического ис­сле­до­ва­ния дель­ты Ду­ная (1965-1990), морских гео­ло­гических ис­сле­до­ва­ний в Чёр­ном море (1975-1997), д-р гео­ло­гии (1974), ру­ко­во­ди­тель ла­бо­ра­то­рии морской гео­ло­гии и се­ди­мен­то­ло­гии (1975-1993) Института гео­ло­гии и гео­фи­зи­ки в Бу­ха­ре­сте, ас­со­ции­ро­ван­ный профессор факультета гео­ло­гии и гео­фи­зи­ки Бу­ха­ре­ст­ско­го университета (с 1988), ди­рек­тор Румынского цен­тра морской гео­ло­гии и гео­эко­ло­гии (1993-1996), гене­раль­ный ди­рек­тор (1996-2008) и кон­суль­тант гене­раль­но­го ди­рек­то­ра (с 2008) Национального научно-исследовательского института морской гео­ло­гии и гео­эко­ло­гии (Гео­Эко­Мар), ав­тор свыше 90 на­учных ра­бот.

Из млад­шей вет­ви ро­да Паниных из­ве­стен сын И.Д. Па­ни­на - Иван Ива­но­вич (? - январь 1622), при­нял по­ст­риг в Трои­це-Сер­гие­вом монастыре с име­нем Иосиф, каз­на­чей мо­на­сты­ря (1611-1620). Его сы­но­вья: Осип Ива­но­вич (? - не ра­нее 1647/1648), дво­ря­нин мо­с­ков­ский (с 1627), жи­лец (не позд­нее 1618), на­гра­ж­дён вот­чи­ной в Бе­ло­сель­ской волости По­ше­хон­ско­го уезда за уча­стие в московском осад­ном си­де­нии 1618 года, в 1643/1644 годы слу­жил в Но­вой че­ти; Ва­си­лий Ива­но­вич (? - не позд­нее 1653/1654), дво­ря­нин мо­с­ков­ский (с 1636), слу­жил в Бел­го­ро­де в 1646/1647-1647/1648 годы, с 1652/1653 в от­став­ке; Ти­мо­фей Ива­но­вич (1603-1661), дво­ря­нин мо­с­ков­ский (с 1642/1643), жи­лец (не позд­нее 1618), в 1618 году на­гра­ж­дён вот­чи­ной в Ино­бож­ском ста­не Дмит­ров­ско­го уезда за уча­стие в московском осад­ном си­де­нии 1618, вое­во­да в Одое­ве (1653/1654-1654/1655), с 1659/1660 года в от­став­ке. Сын Т.И. Па­ни­на - Ан­д­рей Ти­мо­фее­вич (? - не позд­нее 1681/1682), столь­ник ца­ри­цы Н.К. На­рыш­ки­ной (с 1675/ 1676), цар­ский столь­ник (с 1679/1680). Из­вес­тен сын А.Т. Па­ни­на - Иван Ан­д­рее­вич (? - не ра­нее 1721), столь­ник (с 1695/1696). Его внук - Ни­ко­лай Ми­хай­ло­вич (? - 29.10(9.11).1773), генерал-майор (1771), с 1751 года на во­енной служ­бе, слу­жил в лейб-гвардии Кон­ном пол­ку (до 1756), за­тем в Ка­зан­ском ки­ра­сир­ском пол­ку, уча­ст­ник Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов, с 1756 года адъ­ю­тант П.И. Па­ни­на, от­ли­чил­ся при взя­тии Бер­ли­на (1760), командир Ни­же­го­род­ско­го ка­ра­би­нер­но­го пол­ка (1764-1771), с ко­то­рым уча­ст­во­вал в русско-турецкой вой­не 1768-1774 годов, от­ли­чил­ся в Ка­гуль­ском сра­же­нии 1770 года (на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни), командир бри­га­ды (1771-1773), уча­ст­ник взя­тия кре­по­сти Жур­жа (1771), умер в Кие­ве.

По всей ви­ди­мо­сти, близ­ки­ми род­ст­вен­ни­ка­ми Да­вы­да Па­ни­на яв­ля­лись упо­ми­наю­щие­ся в конце XVI - начале XVII веков как дво­ря­не вы­бор­ные по Ко­зель­ску, ве­ро­ят­но, бра­тья: Ан­д­рей Па­нин (? - не ра­нее 1604), оп­рич­ник, под­рын­да у зна­мен­но­го ко­пья в по­хо­де ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го в Ли­во­нию в хо­де Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 (1567), со­про­вож­дал ца­ре­ви­ча Ива­на Ива­но­ви­ча в по­хо­де на Ту­лу (1570), губ­ной ста­рос­та в Ко­зель­ском уезде (1604); Дмит­рий (ино­гда не­вер­но - Ни­ки­та) Мат­вее­вич Па­нин (? - не ра­нее 1575/1576), оп­рич­ник, со­про­вож­дал ца­ре­ви­ча Ива­на Ива­но­ви­ча в по­хо­де на Ту­лу (1570), под­да­тень с копь­ём у ца­ре­ви­ча Ива­на Ива­но­ви­ча в по­хо­де к Ка­лу­ге (1575/1576), ве­ро­ят­но, имен­но его по­ме­стье в 1640/1641 годы от­ка­за­но Н.Ф. Па­ни­ну; Се­мён Мат­вее­вич Па­нин (? - не ра­нее 1604), уча­ст­ник Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов, стре­лец­кий го­ло­ва в по­хо­де на Воль­мар (1577), стре­лец­кий го­ло­ва в Яро­слав­ле (1584) и Козь­мо­демь­ян­ске (1584-1585), в 1588/1589 годы упо­ми­на­ет­ся как дво­ря­нин вы­бор­ный по Ко­зель­ску, го­ло­ва в Нов­го­ро­де-Се­вер­ском (1590-1591), в Чер­ни­го­ве (1591-1593), осад­ный го­ло­ва в Де­ди­ло­ве (1596); а так­же Иван Ма­карь­е­вич Па­нин (? -не ра­нее 1602/1603), жи­лец (не позд­нее 1588/1589), дво­ря­нин вы­бор­ный по Ко­зель­ску (1602/1603). Из сы­но­вей С.М. Па­ни­на наи­бо­лее из­вес­тен Се­мён Се­мё­но­вич (? - не ра­нее 1656/1657), дво­ря­нин мо­с­ков­ский (не позд­нее 1627), впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1604 как вы­бор­ный дво­ря­нин из Ко­зель­ска, на­гра­ж­дён вот­чи­ной в Под­го­род­ном ста­не Ко­зель­ско­го уезда за уча­стие в московском осад­ном си­де­нии 1618 года, с 1649/1650 годов в от­став­ке. Его сын - Иван Се­мё­но­вич (? - не ра­нее 1639/1640), стряп­чий (с 1635/1636).

Род Паниных вне­сён в 5-ю и 6-ю час­ти ро­дослов­ных книг Вла­ди­мир­ской, Ка­луж­ской, Москов­ской, Смо­лен­ской и Твер­ской гу­бер­ний , в 6-ю часть ро­до­слов­ной кни­ги Бес­са­раб­ской губернии, род гра­фов Паниных - в дво­рян­ские мат­ри­ку­лы Лиф­лян­дии и Эс­т­лян­дии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)