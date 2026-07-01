Пангермани́зм

Пангермани́зм ( нем. Pangermanismus, Alldeutsche Bewegung) — идейное, общественное и политическое движение в XIX — 1‑й половине XX в. Начал формироваться в годы национального подъема времен Наполеоновских ­вой­н , в основе лежала идея объединения всех земель, населенных немцами, носителями П. были представители либеральных и демократических кругов, студенческого движения. Одна из основных идей Революции 1848–1849 в Германии. Цели частично (без Австро-­Венгрии) были достигнуты в 1871 с образованием Германской империи. С 1880‑х характер П. существенно изменился, росло движение германоязычного населения Австро-­Венгрии за присоединение (аншлюс) к Германии. В самой Германии П. приобрел ультранационалистические, милитаристские черты, пропагандировал идеи расового превосходства германской нации, расширения «жизненного пространства» немцев путем территориальных захватов, что получило отражение в деятельности Пангерманского союза . После поражения Германии в Первой мировой вой­не 1914–1918 идеология П. была воспринята национал-­социализмом . С разгромом гитлеровской Германии П., как элемент нацистской политики и идеологии, поставлен под запрет, включая международно-­правовой запрет аншлюса.

Лит. : Štollová S. Pangermanismus: ideové základy pan-hnutí, historický vývoj a promеˇna myšlenkového smеˇru v ideologii. Praha, 2016. А. Г. Матвеева.