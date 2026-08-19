ПАНФИЛОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ

ПАНФИЛОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ - Советский вое­на­чаль­ник, один из ру­ко­во­ди­те­лей советской во­енной раз­вед­ки, генерал-лейтенант тан­ко­вых войск (1944), Ге­рой Советского Сою­за (1945).

Окон­чил Кур­сы усо­вер­шен­ст­во­ва­ния выс­ше­го на­чаль­ст­вую­ще­го со­ста­ва при Во­енной ака­де­мии РККА имени М.В. Фрун­зе (1926), Во­енную ака­де­мию ме­ха­ни­за­ции и мо­то­ри­за­ции РККА имени И.В. Ста­ли­на (1937) и Выс­шие ака­де­мические кур­сы при Выс­шей во­енной ака­де­мии имени К.Е. Во­ро­ши­ло­ва (1954). Из се­мьи железно-дорожного слу­жа­ще­го. В РККА с 1918 года. Уча­ст­ник Гражданской вой­ны 1917-1922 годов, вое­вал на Восточном фрон­те. В 1922-1923 годах во­енный ко­мис­сар (во­ен­ком) 30-го кавказского пол­ка, за­тем заместитель во­ен­ко­ма 3-й кавалерийской бри­га­ды, по­мощ­ник по по­ли­тической час­ти ко­ман­ди­ра 27-го кавказского пол­ка 5-й кавалерийской ди­ви­зии, по­мощ­ник начальника учеб­но-мо­би­ли­зационного от­де­ла и вре­мен­но исполняющий должность по­мощ­ни­ка начальника По­ли­тического управ­ле­ния Си­бир­ско­го ВО. В 1924-1926 годах со­сто­ял для осо­бых по­ру­че­ний при начальнике Главного управ­ле­ния РККА, за­тем - По­ли­тического управ­ле­ния РККА. С 1927 года во­ен­ком 5-й отдельной кавалерийской бри­га­ды, в 1928-1931 годах по­мощ­ник про­ку­ро­ра 18-го стрелкового кор­пу­са, за­тем - от­де­ла ок­руж­ной во­енной про­ку­ра­ту­ры Ле­нинградского ВО. С 1937 года во­ен­ком научно-исследовательского по­ли­го­на, с апреля 1938 года по­мощ­ник начальника Ав­то­бро­не­тан­ко­во­го управ­ле­ния РККА. Уча­ст­ник Ха­сан­ско­го кон­флик­та 1938 года, где ко­ман­до­вал 2-й ме­ха­ни­зированной бри­га­дой 39-го стрелкового кор­пу­са 1-й При­мор­ской ар­мии Даль­не­во­сточ­но­го Крас­но­зна­мён­но­го фрон­та. С 1939 года заместитель начальника 1-го от­де­ла, с ию­ня 1940 года заместитель начальника (в ию­ле - сентябре 1941 года исполняющий должность на­чаль­ни­ка), с но­ября 1941 года (по другим дан­ным, с февраля 1942 года) начальник Раз­ве­ды­вательного управ­ле­ния ГШ РККА. Од­но­вре­мен­но упол­но­мо­чен­ный ГШ РККА по фор­ми­ро­ва­нию польской ар­мии генерала В. Ан­дер­са. С августа 1942 года заместитель ко­мандующего 3-й тан­ко­вой ар­ми­ей Западного фрон­та, с января 1943 года - 5-й гвардейской тан­ко­вой ар­ми­ей Юго-Западного фрон­та. С мар­та 1943 года 2-й заместитель начальника Главного управ­ле­ния фор­ми­ро­ва­ния и бое­вой под­го­тов­ки бро­не­тан­ко­вых и ме­ха­ни­зированных войск РККА, с ок­тяб­ря - командир 6-го гвардейского тан­ко­во­го кор­пу­са 3-й гвардейской тан­ко­вой ар­мии 1-го Украинского фрон­та, уча­ст­во­вав­ше­го в Ки­ев­ских опе­ра­ци­ях 1943 года. С августа 1944 года командир 3-го гвардейского тан­ко­во­го кор­пу­са в со­ста­ве 19-й, за­тем 70-й об­ще­вой­ско­вых ар­мий 2-го Бе­ло­русского фрон­та, от­ли­чив­ше­го­ся в Вос­точ­но-По­ме­ран­ской опе­ра­ции 1945 года и Бер­лин­ской опе­ра­ции 1945 года . По­сле окон­ча­ния вой­ны про­дол­жал ко­ман­до­вать кор­пу­сом (с се­ре­ди­ны ию­ня пе­ре­фор­ми­ро­ван в 3-ю гвардейскую тан­ко­вую ди­ви­зию), с августа 1946 года в рас­по­ря­же­нии ко­ман­дую­ще­го бро­не­тан­ко­вы­ми и ме­ха­ни­зированными вой­ска­ми Воо­руженных Сил СССР, с но­яб­ря - начальник факультета Во­енной ака­де­мии бро­не­тан­ко­вых и ме­ха­ни­зированных войск имени И.В. Ста­ли­на. В 1952-1954 годах ко­мандующий бро­не­тан­ко­вы­ми и ме­ха­ни­зированными вой­ска­ми Северного ВО. С но­ября 1954 года на пре­по­да­ва­тель­ской ра­бо­те в Выс­шей во­енной ака­де­мии имени К.Е. Во­ро­ши­ло­ва (с 1958 года Во­енная ака­де­мия ГШ Воо­руженных Сил СССР), с 1959 года в от­став­ке.

На­гра­ж­дён 2 ор­де­на­ми Ле­ни­на , 5 ор­де­на­ми Крас­но­го Зна­ме­ни, ор­де­ном Су­во­ро­ва 1-й сте­пе­ни и другими.