ПАНЕГИРИК

ПАНЕГИРИК. Или энкомий (греческий ἐγϰώμι­ον - вос­хва­ле­ние), хвалебная речь.

В ев­ропейской ли­те­ра­ту­ре панегирик поя­вил­ся в Гре­ции в V веке до нашей эры, ко­гда во­шло в обы­чай про­из­но­сить на мно­го­люд­ных празд­не­ст­вах тор­жественные ре­чи, час­то по­свя­щён­ные вос­хва­ле­нию дан­но­го го­ро­да, ме­ст­но­го бо­же­ст­ва, пав­ших вои­нов и другое. На­зва­ние «Панегирик» впер­вые дал в сво­ей зна­ме­ни­той ре­чи, опуб­ли­ко­ван­ной около 380 года до нашей эры, Исо­крат; оно за­кре­пи­лось за хва­леб­ным крас­но­ре­чи­ем, хо­тя в са­мой ре­чи Исо­кра­та хва­леб­ных мо­ти­вов не­мно­го.

Техника панегирика уси­лен­но раз­ра­ба­ты­ва­лась ан­тич­ной ри­то­ри­кой: вы­де­ля­лись раз­ные ви­ды панегирика (по­хва­ла пра­ви­те­лям, бо­гам, го­ро­дам, жи­вот­ным и другие, ре­чи при­вет­ст­вен­ные, по­здра­ви­тель­ные, уте­ши­тель­ные и тому подобное) и сис­те­ма­ти­зи­ро­ва­лись различные мо­ти­вы панегирика (так, в вос­хва­ляе­мом че­ло­ве­ке от­дель­но раз­би­ра­лись ка­че­ст­ва те­лес­ные и ду­хов­ные, дей­ст­вия на вой­не и в мир­ное вре­мя).

Ана­ло­гич­но панегирику стро­ил­ся про­ти­во­по­лож­ный ему ри­то­рический жанр - ин­век­ти­ва . Очень ра­но при­об­ре­ли по­пу­ляр­ность панегирики па­ра­док­саль­ные («По­хва­ла Бу­си­ри­су», ми­фическому ца­рю-зло­дею) и па­ро­ди­че­ские («По­хва­ла лы­си­не»). В позд­ней ан­тич­но­сти, на­ря­ду с тра­диционными по­хва­ла­ми го­ро­дам и бо­гам (ре­чи Дио­на Хри­со­сто­ма, Элия Ари­сти­да), по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние по­хва­лы им­пе­ра­то­рам («Па­не­ги­рик Трая­ну» Пли­ния Млад­ше­го).

В сред­ние ве­ка с по­мо­щью приё­мов панегирика со­став­ля­лись по­хваль­ные сло­ва свя­тым и другие про­из­ве­де­ния агио­гра­фии. В эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния панегирики (по об­раз­цу позд­не­ла­тин­ских) бы­ли важ­ным пуб­ли­ци­стическим сред­ст­вом; к это­му же вре­ме­ни от­но­сит­ся луч­ший об­ра­зец па­ро­дического панегирика - «По­хва­ла глу­по­сти» Эраз­ма Рот­тер­дам­ско­го.

В эпо­ху клас­си­циз­ма XVII-XVIII веков дос­ти­гает рас­цве­та панегирик, про­слав­ляю­щий мо­нар­ха (Ж.Б. Бос­сюэ и Ж.Б. Мас­сий­он во Фран­ции, Фео­фан Про­ко­по­вич, М.В. Ло­мо­но­сов в Рос­сии), но затем панегирик как литературный жанр бы­ст­ро вы­ро­ж­да­ет­ся.

Ши­ро­кое рас­про­ст­ра­не­ние панегирик по­лу­чил на Во­сто­ке, осо­бен­но в персидской литературе: при­двор­ная ка­сы­да (Ру­да­ки, Саа­ди, Ан­ва­ри и других), су­фий­ская га­зель - вос­хва­ле­ние Бо­гу. Панегирик раз­ви­вал­ся во всех так называемых му­сульманских ли­те­ра­ту­рах, ис­пы­тав­ших воз­дей­ст­вие персидской поэ­зии (арабской, турецкой, урду и других), а так­же в литературах Древнего Во­сто­ка и Юго-Восточной Азии.

В бо­лее ши­ро­ком смыс­ле панегирик на­зы­ва­ют вся­кое вос­хва­ле­ние не­за­ви­си­мо от жан­ра , в ко­то­ром оно вы­ра­же­но (например, в оде).

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