Панджáб

Панджáб (Пенджаб) — геополитический, культурный и исторический регион на северо-­западе Индостана; включает в себя восточную часть современного Пакистана (провинция Панджаб, отдельные районы провинции Хайбер-­Пахтунхва, области Азад-­Кашмира и столичной территории Исламабад ) и западную часть современной Индии (штаты Панджаб и Хариана, союзная территория Чандигарх, отдельные районы союзной территории Дели , штатов Химачал-­Прадеш и Раджастан, а также округ Джамму). Название происходит от сочетания персидских слов «пандж» («пять») и «аб» («вода») и дословно переводится как «Пятиречье» (имеется в виду территория, по которой протекают пять притоков р. Инд: Джелам, Ченаб, Рави, Биас и Сатледж). Общая площадь П. — 358 355 кв. км. Численность населения (2022) — 210 млн человек. Большинство — этнические панджабцы, носители языка панджаби и его диалектов; также в пакистанской части П. распространен урду, а в индийской — хинди. Основные религии региона (2017): ислам (60,1 %), индуизм (28,5 %) и сикхизм (9,5 %). Термин П. впервые был использован в хронике 1580, составленной по приказу могольского императора Акбара . Но отсылки к «региону пяти рек» присутствуют уже в санскритских текстах, записанных в первые века нашей эры. Там данная территория обозначается как «Панчанада» ( санскр. «Пятиречье») или шире — «Сапта синдху» ( санскр. «Семиречье», куда, помимо упомянутых рек, включаются также р. Инд и р. Кабул).

В IV–III тысячелетиях до н. э. П. стал центром зарождения Хараппской цивилизации , а в ведийский период (1500–500 до н. э.) — основной зоной расселения индоариев. В середине VIII в. до н. э. — VI в. н. э. П. был ареалом распространения культуры Гандхара; на его территории последовательно существовали индо-скифские, индо-греческие и индо-парфянские царства. В начале нашей эры данные области вошли в состав Кушанского царства (I–III вв.), а затем были завоеваны государством Гуптов (конец IV — начало VI в.). После падения империи Гуптов в регионе наступает этап политической раздробленности, который сменяется долгим периодом мусульманского правления. С начала VIII в. до начала XI в. П. контролировался военачальниками халифатов Омейядов , а затем Аббасидов ; в начале XI в. был завоеван Государством Газневидов , с ослаблением последнего в конце XII в. был подчинен государством Гуридов , с начала XIII в. стал частью Делийского султаната , а с XVI в. — провинцией в составе Могольской империи . В начале XVIII в. в П. образуются независимые сикхские княжества, которые в 1799 были объединены махараджей Ранджитом Сингхом в единое государство со столицей в Лахоре . В 1849 почти весь П. перешел под контроль англичан, составив провинцию Британской Индии. С образованием доминионов Индия и Пакистан в 1947 провинция П. была разделена между ними.

Лит. : Narang K. S., Gupta H. R. History of the Punjab 1500–1858. Delhi, 1969; Grewal J. S. Historical Geography of the Punjab // Journal of Punjab Stu­dies. Vol. 11. 2004. № 1. P. 1–18; Singh Kh. Punjab, Punjabis and Punjabiyat: Reflections on a Land and Its People. New Delhi, 2018. А. Л. Филимонова.