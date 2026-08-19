ПАНДОРА
ПАНДОРА - в греческой мифологии прекрасная женщина, созданная богами для наказания людей.
Гесиод изложил этот миф в поэмах «Теогония» и «Труды и дни». Согласно мифу, Прометей похитил огонь, спрятанный Зевсом, и отдал его людям. По приказу разгневанного Зевса Гефест, смешав землю и воду, создал женщину с совершенным телом, Афродита придала ей неотразимую прелесть, Афина облекла в красивое платье, хариты и оры одарили украшениями, Гермес наделил хитрой и лживой душой. Отсюда её имя - Пандора.
Гермес отвёл Пандору на землю к Эпиметею. Тот не послушался предостережения своего брата Прометея о том, что не следует принимать от богов никаких даров, и ввёл Пандору в качестве супруги в свой дом. Движимая любопытством, Пандора открыла крышку сосуда, вручённого ей Зевсом, и выпустила в мир людей болезни, горести и беды, которые были сокрыты внутри. Хотя она поспешила захлопнуть крышку, в сосуде осталась только надежда. Дочерью Пандоры и Эпиметея была Пирра, которая стала супругой сына Прометея - Девкалиона. Только им было суждено спастись во время потопа и дать начало новому поколению людей.
Эпизоды мифа о Пандоре - сотворение Пандоры из воды и земли, представление её олимпийским богам, Пандора и Эпиметей, Пандора и Прометей и другие - широко представлены в античной вазописи, скульптуре и живописи. Её изображали с пифосом в руках (гравированный рисунок на бронзовой цисте, III-II века до нашей эры, Лувр, Париж) и с венцом на голове (роспись краснофигурного кратера 450-440 годов до нашей эры, Ашмолеанский музей, Оксфорд).
В европейском искусстве Пандору изображали сравнительно редко. В эпоху Возрождения её образ приобрёл черты и атрибуты Надежды (ворон), Невежества, Евы (парные деревянные статуэтки Эпиметея и Пандоры в иконографии Адама и Евы, около 1600 года, коллекция «Конде де лас Инфантас», Гранада). Пандору стали изображать прекрасной, часто обнажённой женщиной, с ящиком и вороном (гравюры Россо Фьорентино францисканского периода, картина «Eva Prima Pandora» Ж. Кузена, около 1550 года, Лувр, и другие). Такой же облик имеет Пандора и на гравюрах Ж. Калло.
Всплеск интереса к образу Пандоры произошёл в Англии в конце XVIII-XIX веков Миф о Пандоре представлен в рисунках Дж. Флаксмена, гравированных У. Блейком в качестве иллюстраций к изданию поэм Гесиода, в росписях Х. Ховарда на плафоне обеденного зала в доме Дж. Соуна в Лондоне (1834), в картоне «Пандора, открывающая свой сосуд» П. Корнелиуса (Старая национальная галерея, Берлин) и на картине «Сотворение Пандоры» Дж. Барри (1791 год, Художественная галерея Манчестера). Образ Пандоры становится воплощением красоты: статуи Ж.П. Корто (1819 год, Музей изящных искусств, Лион), Ч.Б. Айвс (около 1863 года, Музей изящных искусств, Бостон), картина Д.Г. Россетти (1871 год, частное собрание).