ПАНДОРА

ПАНДОРА - в греческой мифологии прекрасная женщина, созданная богами для наказания людей.

Ге­си­од из­ло­жил этот миф в по­эмах «Тео­го­ния» и «Тру­ды и дни». Со­глас­но ми­фу, Про­ме­тей по­хи­тил огонь, спря­тан­ный Зев­сом, и от­дал его лю­дям. По при­ка­зу раз­гне­ван­но­го Зев­са Ге­фест, сме­шав зем­лю и во­ду, соз­дал жен­щи­ну с со­вер­шен­ным те­лом, Аф­ро­ди­та при­да­ла ей не­от­ра­зи­мую пре­лесть, Афи­на об­лек­ла в кра­си­вое пла­тье, ха­ри­ты и оры ода­ри­ли ук­ра­ше­ния­ми, Гер­мес на­де­лил хит­рой и лжи­вой ду­шой. От­сю­да её имя - Пандора.

Гер­мес от­вёл Пандору на зем­лю к Эпи­ме­тею. Тот не по­слу­шал­ся пре­дос­те­ре­же­ния сво­его бра­та Про­ме­тея о том, что не сле­ду­ет при­ни­мать от бо­гов ни­ка­ких да­ров, и ввёл Пандору в ка­че­ст­ве суп­ру­ги в свой дом. Дви­жи­мая лю­бо­пыт­ст­вом, Пандора от­кры­ла крыш­ку со­су­да, вру­чён­но­го ей Зев­сом, и вы­пус­ти­ла в мир лю­дей бо­лез­ни, го­рести и бе­ды, ко­то­рые бы­ли со­кры­ты внут­ри. Хо­тя она по­спе­ши­ла за­хлоп­нуть крыш­ку, в со­су­де ос­та­лась толь­ко на­де­ж­да. До­че­рью Пандоры и Эпи­ме­тея бы­ла Пир­ра, ко­то­рая ста­ла суп­ру­гой сы­на Про­ме­тея - Дев­ка­лио­на. Толь­ко им бы­ло су­ж­де­но спа­стись во вре­мя по­то­па и дать на­ча­ло но­во­му по­ко­ле­нию лю­дей.

Ико­но­гра­фия .

Эпи­зо­ды ми­фа о Пандоре - со­тво­ре­ние Пандоры из во­ды и зем­ли, пред­став­ле­ние её олим­пий­ским богам, Пандора и Эпи­ме­тей, Пандора и Про­ме­тей и другие - ши­ро­ко пред­став­ле­ны в ан­тич­ной ва­зо­пи­си, скульп­ту­ре и жи­во­пи­си. Её изо­бра­жа­ли с пи­фо­сом в ру­ках (гра­ви­ро­ван­ный ри­су­нок на брон­зо­вой цис­те, III-II века до нашей эры, Лувр, Па­риж) и с вен­цом на го­ло­ве (рос­пись крас­но­фи­гур­но­го кра­те­ра 450-440 годов до нашей эры, Аш­мо­ле­ан­ский му­зей, Окс­форд).

В ев­ропейском искусстве Пандору изо­бра­жа­ли срав­ни­тель­но ред­ко. В эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния её об­раз при­об­рёл чер­ты и ат­ри­бу­ты На­де­ж­ды (во­рон), Не­ве­же­ст­ва, Евы (пар­ные де­ревянные ста­ту­эт­ки Эпи­ме­тея и Пандоры в ико­но­гра­фии Ада­ма и Евы, около 1600 года, кол­лек­ция «Конде де лас Ин­фан­тас», Гра­на­да). Пандору ста­ли изо­бра­жать пре­крас­ной, час­то об­на­жён­ной жен­щи­ной, с ящи­ком и во­ро­ном (гра­вю­ры Рос­со Фьо­рен­ти­но францисканского пе­рио­да, кар­тина «Eva Prima Pandora» Ж. Ку­зе­на, около 1550 года, Лувр, и другие). Та­кой же об­лик име­ет Пандора и на гра­вю­рах Ж. Кал­ло.

Всплеск ин­те­ре­са к об­ра­зу Пандоры про­изо­шёл в Анг­лии в конце XVIII-XIX веков Миф о Пандоре пред­став­лен в ри­сун­ках Дж. Флак­сме­на, гра­ви­ро­ван­ных У. Блей­ком в ка­че­ст­ве ил­лю­ст­ра­ций к из­да­нию по­эм Ге­сио­да , в рос­пи­сях Х. Хо­вар­да на пла­фо­не обе­ден­но­го за­ла в до­ме Дж. Со­уна в Лон­до­не (1834), в кар­то­не «Пан­до­ра, от­кры­ваю­щая свой со­суд» П. Кор­не­лиу­са (Ста­рая национальная га­ле­рея, Бер­лин) и на кар­ти­не «Со­тво­ре­ние Пан­до­ры» Дж. Бар­ри (1791 год, Ху­дожественная га­ле­рея Ман­че­сте­ра). Об­раз Пандоры ста­но­вит­ся во­пло­ще­ни­ем кра­со­ты: ста­туи Ж.П. Кор­то (1819 год, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Ли­он), Ч.Б. Айвс (около 1863 года, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Бо­с­тон), кар­ти­на Д.Г. Рос­сет­ти (1871 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние).

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