ПАНДИТ
ПАНДИТ - в Индии традиционное звание учёного, как правило, брахмана-индуса (иногда буддистов и джайнов), знатока санскрита и Вед.
В идеале пандит должен знать Веды наизусть, хранить в памяти внушительный массив авторитетных текстов (шастр), свободно цитировать их. Поскольку для усвоения большого количества текстов память и мышление необходимо развивать с раннего возраста, обучение будущего пандита, как правило, начинается в детстве, в семье, примерно с 8 лет.
Пандит рассматривается не только как образец учёности, но и как воплощение мудрости и религозного благочестия. Долг пандита - удовлетворять потребности людей, которые обращаются к нему за знаниями или за советами. В традициях Индии самыми учёными считались кашмирские пандиты.
Почётный титул пандита носили некоторые влиятельные индийские деятели, например Дж. Неру. Хотя ныне в Индии существует система воспитания и образования пандитов в школах и университетах, их количество неуклонно сокращается.