ПАНДЬИ
ПАНДЬИ - династия, правившая в Южной Индии на территории к югу от реки Кавери в III веке до нашей эры - начале XIV века нашей эры. Впервые упоминается в труде «Индика» древнегреческого путешественника и историка Мегасфена .
Государство Пандьи в I-III веках нашей эры вело обширную морскую торговлю с Римской империей, Юго-Восточной Азией, странами Ближнего Востока и Китаем.
В VII веке Пандьи боролись за гегемонию в Южной Индии с Паллавами, Чалукьями, Раштракутами, Чолами и другими, а также с государством Ланка (остров Шри-Ланка).
В 1-й половине IX века войско Пандьи вторглось в Ланку, захватило и разграбило столицу сингальского государства Анурадхапуру, однако вскоре было вытеснено сингальской армией при поддержке Паллавов. В конце X - начале XI веков Пандьи покорены Чолами, от власти которых сумели освободиться в XIII веке. В этот период находились в союзе с Ланкой, закреплённом династическим браком. В период правления Джатавармана Сундара (1251-1268) влияние Пандьи в южно-индийском регионе значительно усилилось и распространилось на Ланку и ряд других территорий.
В 1311 году государство Пандьи было разгромлено полководцем Делийского султаната Маликом Кафуром. После распада султаната княжества, возглавлявшиеся представителями рода Пандьи, находились под властью Виджаянагара, от которой безуспешно пытались освободиться в 1470 и 1583 годы. Последнее упоминание о Пандьи относится к концу XVI века.