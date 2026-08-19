ПАНЧАЯТИ РАДЖ
ПАНЧАЯТИ РАДЖ - система органов сельского самоуправления в Индии.
Действует с 1959 года. Имеет трёхзвенную структуру. Нижнее звено - грам панчаят (хинди - панчаят деревни) существует с 1920-х годов, состоит из 15-20 членов, избираемых на 5 лет деревенским собранием, и занимается всеми делами деревни. Главу грам панчаята выбирает деревенское собрание. Среднее звено - панчаят самити (хинди - комитет панчаята) не избирается, а назначается из глав деревенских панчаятов, находящихся на территории «блока общинного развития». Главы деревенских панчаятов выбирают председателя панчаят самити.
Комитет руководит реализацией местных экономических программ и распределяет фонды развития. Верхнее звено - зила паришад (хинди - совет округа) объединяет председателей панчаят самити, находящихся на территории округа, а также членов парламента, законодательного собрания и законодательного совета от данного округа. Члены совета округа выбирают из своего состава председателя. Зила паришад - консультативный и координационный орган, осуществляющий контроль за деятельностью комитетов панчаятов. Согласно 73-й поправке к Конституции Индии, принятой в 1993 году, предписывается резервирование мест в панчаятах для представителей зарегистрированных каст и племён пропорционально их численности в данной местности и, как минимум, одной трети мест для женщин.