ПАНАРИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
Родилась 10.04.1981. Окончила Ставропольский государственный университет (СГУ, 2002).
Кандидатская диссертация: Развитие идеи европейской интеграции в первой половине ХХ века (СГУ, 2006).
Кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин юридического факультета Ставропольского института кооперации (филиала) Белгородского университета кооперации, экономики и права.
Учитель: Аникеев А.А.
Область интересов: История европейской интеграции.
Сочинения: Автор 16 научных и учебно-методических публикаций, в числе которых одна монография
Основные тенденции в развитии панъевропейского движения в межвоенный период // Актуальные проблемы гуманитарных наук: Материалы научно-практической межвузовской конференции. Май, 2003. – Ставрополь, 2003;
Федеральный союз А. Бриана // Проблемы становления гражданского общества на юге России. Армавир, 2005;
Единство Европы в концепции германского фашизма // Актуальные проблемы истории. Ставрополь, 2006;
Жан Моне – почетный гражданин Европы // Актуальные проблемы исторической науки: взгляд молодых. Ставрополь, 2005.