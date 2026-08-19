ПАНАМСКИЙ КАНАЛ

ПАНАМСКИЙ КАНАЛ - ис­кус­ст­вен­ный вод­ный путь на тер­ри­то­рии Па­на­мы , в Центральной Аме­ри­ке.

Пе­ре­се­ка­ет Па­нам­ский пе­ре­ше­ек в са­мой низ­кой его час­ти и свя­зы­ва­ет пор­ты Ка­риб­ско­го моря Ат­лан­ти­че­ско­го океана (Кри­сто­баль, Ко­лон) и Па­нам­ско­го залива Ти­хо­го океана (Па­на­ма, Баль­боа). Дли­на 81,6 км (вклю­чая ак­ва­то­рию ис­кусственного озера Га­тун). Панамский канал со­сто­ит из 2 ис­кусственных озёр, со­еди­нён­ных ка­на­ла­ми и уг­луб­лён­ны­ми рус­ла­ми рек, а так­же из 2 групп шлю­зов (все шлю­зы ка­на­ла 2-ни­точ­ные, что обес­пе­чи­ва­ет воз­мож­ность од­но­временного встреч­но­го дви­же­ния су­дов). Со сто­ро­ны Ат­лан­тиче­ско­го около 3-ка­мер­ный шлюз «Га­тун» (высота подъ­ёма 25,9 м; 6 во­рот на ка­ж­дой нит­ке) со­еди­ня­ет Ли­мон­скую бух­ту с озера Га­тун. Со сто­ро­ны Ти­хо­го океана 2-ка­мер­ный шлюз «Ми­ра­фло­рес» (высота подъ­ё­ма 16,5 м; 5 во­рот на ка­ж­дой нит­ке) и од­но­ка­мер­ный шлюз «Пед­ро Ми­гель» (вы­со­та подъ­ё­ма 9,4 м; 4 во­рот на ка­ж­дой нит­ке) со­еди­ня­ют Па­нам­скую бух­ту с рус­лом ка­на­ла. До­пол­нительное во­до­снаб­же­ние обес­пе­чи­ва­ет­ся озером Алаху­эла. Раз­ме­ры шлю­зо­вых ка­мер: ши­ри­на 33,53 м, дли­на 304,8 м, ми­нимальная глу­би­на 12,55 м. Ка­ж­дая ка­ме­ра вме­ща­ет 101 тысячу м3 во­ды. Про­вод­ка круп­ных су­дов че­рез шлю­зы обес­пе­чи­ва­ет­ся специальными не­боль­ши­ми железно-дорожными ло­ко­мо­ти­ва­ми на элек­трической тя­ге. Ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей ка­на­ла ус­та­нов­ле­ны сле­дую­щие про­ход­ные раз­ме­ры для су­дов: дли­на 294,1 м, ширина 32,3 м, осадка 12 м в пре­сной тро­пической во­де, высота 57,91 м (от ва­тер­ли­нии до са­мой вы­со­кой точ­ки суд­на). В ис­клю­чи­тель­ных слу­ча­ях су­дам мо­жет быть пре­дос­тав­ле­но раз­ре­ше­ние для про­хо­ж­де­ния при высоте 62,5 м, при ус­ло­вии, что про­ход бу­дет осу­ще­ст­в­лён при низ­кой во­де. На сво­ём про­тя­же­нии ка­нал пе­ре­се­ка­ет­ся 3 мос­та­ми. Вдоль Панамского канала ме­ж­ду го­ро­да­ми Па­на­ма и Ко­лон про­ло­же­ны ав­то­мо­биль­ная и же­лез­ная до­ро­ги.

Панамский канал из­ба­вил су­да от не­об­хо­ди­мо­сти сле­до­вать по Ма­гел­ла­но­ву проливу или во­круг мы­са Горн и ко­рен­ным об­ра­зом из­ме­нил на­прав­ле­ния ря­да важ­ней­ших морских пу­тей. Наи­боль­шее зна­че­ние он име­ет для свя­зей ме­ж­ду восточным и западным по­бе­режь­я­ми США и Ка­на­ды, рас­стоя­ние ме­ж­ду ко­то­ры­ми со­кра­ти­лось в 2,5-3 раза, ме­ж­ду восточным по­бе­режь­ем США и Даль­ним Вос­то­ком, а так­же ме­ж­ду стра­на­ми Латинской Аме­ри­ки.

Го­су­дар­ст­во-вла­де­лец - Па­на­ма. Ка­нал име­ет ста­тус ме­ж­ду­на­род­но­го, под­па­да­ет под дей­ст­вие со­от­вет­ст­вую­щих ме­ж­ду­народных до­го­во­ров, су­ще­ст­вен­но ог­ра­ни­чи­ваю­щих пра­во­мо­чия го­су­дар­ст­ва-вла­дель­ца.

Впер­вые идея строи­тель­ст­ва ка­на­ла, со­еди­няю­ще­го Ат­лан­ти­че­ский и Ти­хий океа­ны, вы­ска­за­на в XVI веке им­пе­ра­то­ром Свя­щен­ной Римской им­пе­рии Кар­лом V . В XIX веке её ак­тив­но про­па­ган­ди­ро­ва­ли А. Гум­больдт и С. Бо­ли­вар. В 1846 году США на­вя­за­ли Но­вой Гра­на­де (с 1886 года Ко­лум­бия), в со­став ко­то­рой вхо­ди­ла тер­ри­то­рия современной Па­на­мы, со­гла­ше­ние, пре­ду­смат­ри­вав­шее рав­ные пра­ва сто­рон на экс­плуа­та­цию лю­бо­го пу­ти че­рез Па­нам­ский пе­ре­ше­ек. По Клей­то­на - Бул­ве­ра до­го­во­ру 1850 года ме­ж­ду США и Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей пред­по­ла­га­лось, что под­пи­сав­шие его го­су­дар­ст­ва от­ка­зы­ва­ют­ся от при­об­ре­те­ния ис­клю­чительных прав на бу­ду­щий ка­нал и при­ни­ма­ют обя­за­тель­ст­во га­ран­ти­ро­вать его ней­тра­ли­тет.

Попытки построить канал, пред­при­ня­тые Францией (в 1878 году получила кон­цессию от правительства Колумбии), закончились неудачей.

По­бе­да в ис­па­но-аме­ри­кан­ской вой­не 1898 года и ос­лаб­ле­ние по­зи­ций Ве­ли­ко­бри­та­нии в Центральной Аме­ри­ке уси­ли­ли стрем­ле­ние США мо­но­по­ли­зи­ро­вать со­ору­же­ние Панамского канала Хея - Па­унс­фо­та до­го­вор 1901 года ме­ж­ду США и Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей обес­пе­чил американской сто­ро­не ис­клю­чительные пра­ва на по­строй­ку ка­на­ла и по­сле­дую­щий кон­троль над ним. В 1903 году американская и ко­лум­бий­ская сто­ро­ны под­пи­са­ли до­го­вор, со­глас­но ко­то­ро­му США по­лу­чи­ли на 100 лет (с во­зоб­нов­ле­ни­ем по их же­ла­нию на лю­бой срок) пра­ва на со­ору­же­ние, экс­плуа­та­цию, кон­троль и ох­ра­ну ка­на­ла, а так­же на поль­зо­ва­ние зо­ной ко­лум­бий­ской тер­ри­то­рии ши­ри­ной в 5 км по обе сто­ро­ны ка­на­ла. По­сле от­ка­за ко­лум­бий­ско­го пар­ла­мен­та ра­ти­фи­ци­ро­вать до­го­вор США 3.11.1903 года ини­ции­ро­ва­ли вос­ста­ние па­нам­цев под ло­зун­гом от­де­ле­ния от Ко­лум­бии. 6.11.1903 года США при­зна­ли не­за­ви­си­мость Па­на­мы, 18 но­ября под­пи­са­ли до­го­вор, по ко­то­ро­му по­лу­чи­ли пра­во на ок­ку­па­цию час­ти па­нам­ской тер­ри­то­рии ши­ри­ной 16,1 км и на по­сле­дую­щий кон­троль над ней для строи­тель­ст­ва ме­жо­ке­ан­ско­го ка­на­ла. В ка­че­ст­ве ком­пен­са­ции Па­на­ма по­лу­чи­ла в 1904 году еди­но­временную вы­пла­ту в раз­ме­ре 10 миллионов долларов; с 1913 года США вы­пла­чи­ва­ли Па­на­ме по 250 тысяч долларов еже­год­но.

Пер­вое суд­но про­шло че­рез Панамский канал 15.8.1914 года, с 12.6.1920 года на­ча­лась его по­сто­ян­ная экс­плуа­та­ция. США вло­жи­ли в строи­тель­ст­во Панамского канала 380 миллионов долларов. В по­сле­дую­щие го­ды пра­ви­тель­ст­во Па­на­мы по­сто­ян­но под­ни­ма­ло во­прос о на­цио­на­ли­за­ции Панамского канала. В 1936 и 1955 годы под­пи­са­ны до­го­во­ры, уве­ли­чи­вав­шие еже­год­ную американскую аренд­ную пла­ту Па­на­ме за экс­плуа­та­цию ка­на­ла (со­от­вет­ст­вен­но до 430 тысяч долларов и 1,93 миллионов долларов).

В 1977 году по ре­зуль­та­там пе­ре­го­во­ров ли­де­ра Республики Панама О. Тор­ри­хо­са Эр­ре­ры и пре­зи­ден­та США Дж.Э. Кар­те­ра под­пи­са­ны До­го­вор о Па­нам­ском ка­на­ле и До­го­вор о по­сто­ян­ном ней­тра­ли­те­те и функ­цио­ни­ро­ва­нии Па­нам­ско­го ка­на­ла, всту­пив­шие в си­лу 1.10.1979 года. Основные ста­тьи До­го­во­ра о Па­нам­ском ка­на­ле пре­ду­смат­ри­ва­ли де­нон­са­цию всех ра­нее за­клю­чён­ных со­гла­ше­ний о ка­на­ле, ли­к­ви­да­цию зо­ны ка­на­ла и пе­ре­ход в 2000 году Панамского канала под пол­ный кон­троль Па­на­мы. Еже­год­ная пла­та Па­на­ме уве­ли­чи­лась до 10 миллионов долларов. 31.12.1999 года США пе­ре­да­ли Панамский канал Па­на­ме. В 2007 году на­ча­лась его ре­кон­ст­рук­ция (за­вер­ше­ние ра­бот на­ме­че­но на 2014 год) с це­лью уг­луб­ле­ния и со­ору­же­ния ли­нии бо­лее ши­ро­ких шлю­зов, ко­то­рые по­зво­лят уве­ли­чить ко­ли­че­ст­во об­слу­жи­вае­мых су­дов с 14 тысяч (2011) до 18,8 тысяч в год.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)