ПАНАМЦЫ

Панамцы - народ, основное население Панамы .

Чис­лен­ность 3,4 миллионов человек (2010 год, пе­ре­пись). Жи­вут так­же в США (102,8 тысяч человек - 2000 год, пе­ре­пись), Ко­лум­бии, Кос­та-Ри­ке и другие. Го­во­рят на испанском языке, в рай­оне Па­нам­ско­го ка­на­ла рас­про­стра­нён так­же английский язык ; но­си­те­ли ин­дей­ских язы­ков (ку­на, нгэ­бе­ре, буг­ле­ре, эм­бе­ра и другие) со­став­ля­ют около 8%. В основном ка­то­ли­ки; есть так­же про­тес­тан­ты, му­суль­ма­не, ба­хаи­ты и другие.

Ко­рен­ное на­се­ле­ние Па­на­мы - ин­дей­цы групп чиб­ча, на вос­то­ке - чо­ко. За­ни­ма­лись под­сеч­но-ог­не­вым зем­ле­де­ли­ем , охо­той и ры­бо­лов­ст­вом. Основная сельско-хозяйственная куль­ту­ра - ку­ку­ру­за, из ко­то­рой пек­ли пре­сные ле­пёш­ки и де­ла­ли пи­во (чи­ча); вы­ра­щи­ва­ли так­же та­бак. В ко­ло­ни­аль­ный пе­ри­од об­ра­зо­ва­лась груп­па дет­ри­ба­ли­зо­ван­ных ин­дей­цев и ис­па­но-ин­дей­ских ме­ти­сов (чо­ло). С 1518 года в стра­ну ста­ли за­во­зить нег­ров-ра­бов. Об­ра­зо­ва­лась зна­чительная груп­па бег­лых нег­ров-ма­ро­нов (си­мар­ро­нов), осе­дав­ших в сель­ве; их по­том­ки жи­вут на вос­то­ке стра­ны, со­хра­ня­ют тра­диционный африканский ук­лад. Ин­дей­цы и не­гры не­од­но­крат­но под­ни­ма­ли вос­ста­ния (вос­ста­ние си­мар­ро­нов под руководством Бай­а­но, 1549 год; си­мар­рон­ская «рес­пуб­ли­ка», 1581 год; вос­ста­ния ин­дей­цев бу­ге-бу­ге, 1617-1637 годы; «Рес­пуб­ли­ка ту­ле» у ин­дей­цев ку­на, 1925 год, и другие). Вер­хуш­ку па­нам­ско­го об­ще­ст­ва со­став­ля­ли бе­лые (кре­о­лы). В середине XIX века для ра­бот на строи­тель­ст­ве Па­нам­ской железной дороги и Па­нам­ско­го ка­на­ла в стра­ну бы­ли за­ве­зе­ны не­гры с Ан­тиль­ских островов; их по­том­ки (ан­тиль­я­нос) со­хра­ня­ют куль­тур­ную обо­соб­лен­ность, жи­вут в зо­не Па­нам­ско­го ка­на­ла, в го­ро­дах Па­на­ма, Ко­лон, Бо­кас-дель-То­ро, го­во­рят на анг­ло-кре­оль­ском языке. В 1854 году в свя­зи со строи­тель­ст­вом же­лез­ной до­ро­ги в Па­на­му им­миг­ри­ро­ва­ло так­же зна­чительное чис­ло ки­тай­цев; китайская им­ми­гра­ция про­дол­жа­лась во 2-й половине XIX и XX веков.

Раз­ви­ты резь­ба по де­ре­ву, пле­те­ние (Ко­лон, Дарь­ен, Ве­ра­гу­ас), гон­чар­ст­во (Ве­ра­гу­ас), вы­шив­ка, об­ра­бот­ка ко­жи (Ве­ра­гуас, Лос-Сан­тос) и зо­ло­та (Ве­ра­гу­ас).

Уст­ное твор­че­ст­во.

Зна­чительное ме­сто за­ни­ма­ет ан­самб­ле­вая ин­ст­ру­мен­таль­ная му­зы­ка, сло­жив­шая­ся в ре­зуль­та­те сме­ше­ния ин­дей­ских, ис­пан­ских и нег­ри­тян­ских тра­ди­ций. У ин­дей­цев ку­на со­хра­ня­ют­ся профессиональные му­зы­кан­ты (кан­ту­ле, ка­мо­ту­ро); се­мей­ные тра­ди­ции пе­ре­да­ют­ся по на­след­ст­ву. Рас­про­стра­не­на иг­ра на флей­тах суп­пе и то­ло («жен­ские» ин­ст­ру­мен­ты ак­ком­па­ни­ру­ют «муж­ским»), соль­ная иг­ра на 7-стволь­ной флей­те ка­му-пу­руи; из идио­фо­нов рас­про­стра­не­ны по­гре­муш­ки на­сис и скре­бок гуа­ча­ра/гуи­ро (оба - из высу­шен­ной ты­к­вы). Для ин­дей­цев гу­ай­ми ха­рак­тер­но ин­ст­ру­мен­таль­ное мно­го­го­ло­сие в ан­самб­лях, со­про­вож­даю­щих об­ря­до­вое пе­ние и тан­цы; в со­ста­ве ан­самб­лей - ма­лень­кие ба­ра­ба­ны, про­доль­ные флей­ты то­ле­ро (из кос­ти оле­ня или ягуа­ра), мор­ская ра­ко­ви­на-тру­ба дру­бу­ло, тру­ба из бычь­е­го ро­га ни­ви-гро­ту, ока­ри­ны различных форм. Кол­лек­тив­ные нег­ри­тян­ско-испанские тан­цы со­про­во­ж­да­ют­ся жен­ским пе­ни­ем: там­бо­ри­то - мно­го­крат­но по­вто­ряющей­ся ме­ло­ди­ей то­на­да, ме­хо­ра­на - пе­ни­ем со­ло под ак­ком­па­не­мент хор­до­фо­на или ду­этом-со­стя­за­ни­ем де­са­фио. В ан­самб­ли, ак­ком­па­ни­рую­щие тан­цам африканского про­ис­хо­ж­де­ния, вхо­дят ба­ра­ба­ны: боль­шие двух­сто­рон­ние ци­лин­д­ри­че­ские ка­ха или там­бо­ра, од­но­сто­рон­ние пу­ха­дор (сред­не­го раз­ме­ра) и ре­пи­ка­дор (ма­лень­кий). Ме­ло­дии в тан­цах кум­бия и пун­то ис­пол­ня­ют­ся на хор­до­фо­не, ино­гда на ак­кор­де­о­не, в со­про­во­ж­де­нии уча­ст­ву­ют скре­бок чу­ру­ка или гуа­ча­ра, по­гре­муш­ки ма­ра­ка (за­им­ст­во­ван­ные с Ку­бы); тан­цу кон­го ак­ком­па­ни­ру­ют жен­ский хор и зву­ча­ние од­но­именных од­но­сто­рон­них ба­ра­ба­нов. Во­каль­ная прак­ти­ка Панамцев, кро­ме жен­ско­го пе­ния (в том числе хо­ро­во­го мно­го­го­ло­сия), пред­став­ле­на ре­лик­то­вой фор­мой (на полуострове Асу­эро) - со­стя­за­ния­ми муж­чин и жен­щин в пе­ре­кри­ки­ва­нии (ис­то­ки - так называемый гри­то, пе­ре­клич­ки нег­ров-рабов во вре­мя сельско-хозяйственных ра­бот на по­лях). Пред­став­ле­ния современной тан­це­валь­ной дра­мы в мас­ках во вре­мя празд­ни­ка Те­ла Хри­сто­ва со­про­во­ж­да­ют­ся ан­самб­лем, со­стоя­щим из тро­ст­ни­ко­вой по­пе­реч­ной флей­ты пи­то, ги­та­ры и ак­кор­де­о­на, в то вре­мя как тан­цов­щи­ки иг­ра­ют на кас­тань­е­тах и скреб­ках из кос­тей жи­вот­ных; дра­мам на сю­же­ты о не­чис­той си­ле («Дья­во­лы с зер­ка­ла­ми», «Боль­шие дья­во­лы») ак­ком­па­ни­ру­ют ак­кор­де­он и ба­ра­ба­ны кон­го. Все тра­ди­ции Панамцев объ­е­ди­ня­ют­ся в мас­ка­рад­ных ше­ст­ви­ях и мно­го­численных вы­сту­п­ле­ни­ях фольк­лор­ных ан­самб­лей на фес­ти­ва­лях и кар­на­ва­лах в го­ро­дах Па­на­ма и Лас-Таб­лас (в кон­це фев­ра­ля), фес­ти­ва­лях «Се­ма­на Сан­та» на полуострове Асу­эро (вес­ной), «Чёр­но­го Хри­ста» в городе Пор­то­бе­ло (в ок­тяб­ре).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)