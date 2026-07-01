ПАНАМЦЫ
Панамцы - народ, основное население Панамы.
Численность 3,4 миллионов человек (2010 год, перепись). Живут также в США (102,8 тысяч человек - 2000 год, перепись), Колумбии, Коста-Рике и другие. Говорят на испанском языке, в районе Панамского канала распространён также английский язык ; носители индейских языков (куна, нгэбере, буглере, эмбера и другие) составляют около 8%. В основном католики; есть также протестанты, мусульмане, бахаиты и другие.
Коренное население Панамы - индейцы групп чибча, на востоке - чоко. Занимались подсечно-огневым земледелием, охотой и рыболовством. Основная сельско-хозяйственная культура - кукуруза, из которой пекли пресные лепёшки и делали пиво (чича); выращивали также табак. В колониальный период образовалась группа детрибализованных индейцев и испано-индейских метисов (чоло). С 1518 года в страну стали завозить негров-рабов. Образовалась значительная группа беглых негров-маронов (симарронов), оседавших в сельве; их потомки живут на востоке страны, сохраняют традиционный африканский уклад. Индейцы и негры неоднократно поднимали восстания (восстание симарронов под руководством Байано, 1549 год; симарронская «республика», 1581 год; восстания индейцев буге-буге, 1617-1637 годы; «Республика туле» у индейцев куна, 1925 год, и другие). Верхушку панамского общества составляли белые (креолы). В середине XIX века для работ на строительстве Панамской железной дороги и Панамского канала в страну были завезены негры с Антильских островов; их потомки (антильянос) сохраняют культурную обособленность, живут в зоне Панамского канала, в городах Панама, Колон, Бокас-дель-Торо, говорят на англо-креольском языке. В 1854 году в связи со строительством железной дороги в Панаму иммигрировало также значительное число китайцев; китайская иммиграция продолжалась во 2-й половине XIX и XX веков.
Развиты резьба по дереву, плетение (Колон, Дарьен, Верагуас), гончарство (Верагуас), вышивка, обработка кожи (Верагуас, Лос-Сантос) и золота (Верагуас).
Устное творчество.
Значительное место занимает ансамблевая инструментальная музыка, сложившаяся в результате смешения индейских, испанских и негритянских традиций. У индейцев куна сохраняются профессиональные музыканты (кантуле, камотуро); семейные традиции передаются по наследству. Распространена игра на флейтах суппе и толо («женские» инструменты аккомпанируют «мужским»), сольная игра на 7-ствольной флейте каму-пуруи; из идиофонов распространены погремушки насис и скребок гуачара/гуиро (оба - из высушенной тыквы). Для индейцев гуайми характерно инструментальное многоголосие в ансамблях, сопровождающих обрядовое пение и танцы; в составе ансамблей - маленькие барабаны, продольные флейты толеро (из кости оленя или ягуара), морская раковина-труба друбуло, труба из бычьего рога ниви-гроту, окарины различных форм. Коллективные негритянско-испанские танцы сопровождаются женским пением: тамборито - многократно повторяющейся мелодией тонада, мехорана - пением соло под аккомпанемент хордофона или дуэтом-состязанием десафио. В ансамбли, аккомпанирующие танцам африканского происхождения, входят барабаны: большие двухсторонние цилиндрические каха или тамбора, односторонние пухадор (среднего размера) и репикадор (маленький). Мелодии в танцах кумбия и пунто исполняются на хордофоне, иногда на аккордеоне, в сопровождении участвуют скребок чурука или гуачара, погремушки марака (заимствованные с Кубы); танцу конго аккомпанируют женский хор и звучание одноименных односторонних барабанов. Вокальная практика Панамцев, кроме женского пения (в том числе хорового многоголосия), представлена реликтовой формой (на полуострове Асуэро) - состязаниями мужчин и женщин в перекрикивании (истоки - так называемый грито, переклички негров-рабов во время сельско-хозяйственных работ на полях). Представления современной танцевальной драмы в масках во время праздника Тела Христова сопровождаются ансамблем, состоящим из тростниковой поперечной флейты пито, гитары и аккордеона, в то время как танцовщики играют на кастаньетах и скребках из костей животных; драмам на сюжеты о нечистой силе («Дьяволы с зеркалами», «Большие дьяволы») аккомпанируют аккордеон и барабаны конго. Все традиции Панамцев объединяются в маскарадных шествиях и многочисленных выступлениях фольклорных ансамблей на фестивалях и карнавалах в городах Панама и Лас-Таблас (в конце февраля), фестивалях «Семана Санта» на полуострове Асуэро (весной), «Чёрного Христа» в городе Портобело (в октябре).