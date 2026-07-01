ПАНАЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ
ПАНАЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ - русский писатель.
Дворянин. Племянник В.И. Панаева и внучатый племянник Г.Р. Державина. Окончил Благородный пансион при Санкт-Петербургском университете (1830). С 1831 года на службе в Департаменте государственного казначейства, в 1834-1844 годы - в Департаменте народного просвещения (с 1836 года - в редакции «Журнала Министерства народного просвещения»).
Литературные взгляды Панаева сформировались под влиянием романтизма (в частности, В. Скотта, В. Гюго, А.А. Бестужева, Н.А. Полевого, Н.В. Кукольника). Дебютировал как поэт (не позднее 1828 года); в так называемых светских повестях разрабатывал романтический мотив столкновения поэта с обществом: «Спальня светской женщины» (1835), «Она будет счастлива» (1836), «Сегодня и завтра» (1837) и другие. В 1839 году познакомился с В.Г. Белинским, общение с которым способствовало преодолению романтизма: повести в духе натуральной школы «Дочь чиновного человека» (1839), «Белая горячка» (1840). Острый критический взгляд Панаева на русскую жизнь нашёл отражение в очерках «Петербургский фельетонист» (1841), «Литературная тля» (1843) и другие, где выведен тип продажного и беспринципного журналиста; в близких к жанру физиологического очерка повестях «Онагр», «Барыня» (обе 1841), «Актеон» (1842) и «Барышня» (1844), с их отчётливо выраженной публицистичностью и стремлением к точной фиксации жизненных фактов, где сатирически представлено провинциальное и столичное дворянство, создана галерея выразительных образов светских франтов, чиновников-карьеристов, помещиков-крепостников, провинциальных барынь и барышень.
В 1847 году году Панаев вместе с Н.А. Некрасовым приступил к изданию обновлённого журнала «Современник» (с 1848 года главный редактор). Образ «лишнего человека» создан в повести «Родственники» (1847); в романе «Львы в провинции» (1852), цикле очерков-повестей «Опыты о хлыщах» (1854-1857), повести «Внук русского миллионера» (1858) продолжил обличение паразитического существования привилегированных сословий и попытался выявить истоки их нравственной деградации. Особой популярностью пользовались стихотворные пародии Панаева (некоторые из них в соавторстве с Некрасовым), подписанные псевдонимом Новый поэт и направленные против романтической, ура-патриотической и салонной поэзии, - сборник «Собрание стихотворений Нового поэта» (1855); образ Нового поэта - предтеча Козьмы Пруткова и других пародийных литературных масок поэтов журнала «Искра». Под тем же псевдонимом в 1851-1855 годы годах выступал в «Современнике» с ежемесячными обозрениями, где, развивая идеи В.Г. Белинского, отстаивал эстетические принципы реализма, полемизировал с либеральными «Отечественными записками», с журналами славянофилов, представителями «эстетической» (А.В. Дружинин) и «органической» (А.А. Григорьев) критики, приветствовал появление произведений писателей-реалистов И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, А.Н. Островского и других. В цикле фельетонов «Петербургская жизнь. Заметки Нового поэта» (1855-1861) отчёт о культурных событиях (концертах, праздниках, выставках, новых театральных постановках и другого) сочетался с критикой жизни столичной богемы, ростовщиков и финансовых авантюристов. Некоторые созданные Панаевым образы приобрели нарицательное значение: «литературная тля», «хлыщ», «столичный лев», «моншеры» и другие. Среди других произведений: книга «Литературные воспоминания» (не окончена; частично опубликована в 1861 году, полностью в 1876 году) о литературно-общественной жизни Москвы и Санкт-Петербурга 1830-1850-х годов; романы, рассказы, фельетоны, памфлеты, обозрения, рецензии.
Сочинения:
Соч. СПб., 1860. Т. 1-4;
Первое полн. собр. соч. СПб., 1888-1889. Т. 1-6;
Собр. соч. М., 1912. Т. 1-6; Избр. произведения. М., 1962;
Повести. Очерки. М., 1986;
Соч. Л., 1987;
Избр. проза. М., 1988.