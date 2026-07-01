ПАНАЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ

ПАНАЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ - русский писатель.

Дво­ря­нин. Пле­мян­ник В.И. Па­нае­ва и вну­ча­тый пле­мян­ник Г.Р. Дер­жа­ви­на. Окон­чил Бла­го­род­ный пан­си­он при Санкт-Пе­тербургском университете (1830). С 1831 года на служ­бе в Департаменте государственного ка­зна­чей­ст­ва, в 1834-1844 годы - в Департаменте народного про­све­ще­ния (с 1836 года - в ре­дак­ции «Жур­на­ла Ми­ни­стер­ст­ва на­род­но­го про­све­ще­ния»).

Литературные взгля­ды Панаева сфор­ми­ро­ва­лись под влия­ни­ем ро­ман­тиз­ма (в ча­ст­но­сти, В. Скот­та, В. Гю­го, А.А. Бес­ту­же­ва, Н.А. По­ле­во­го, Н.В. Ку­коль­ни­ка). Де­бю­ти­ро­вал как по­эт (не позд­нее 1828 года); в так называемых свет­ских по­вес­тях раз­ра­ба­ты­вал ро­ман­тический мо­тив столк­но­ве­ния по­эта с об­ще­ст­вом: «Спаль­ня свет­ской жен­щи­ны» (1835), «Она бу­дет сча­ст­ли­ва» (1836), «Се­го­дня и зав­тра» (1837) и другие. В 1839 году по­зна­ко­мил­ся с В.Г. Бе­лин­ским, об­ще­ние с ко­то­рым спо­соб­ст­во­ва­ло пре­одо­ле­нию ро­ман­тиз­ма: по­вес­ти в ду­хе на­ту­раль­ной шко­лы «Дочь чи­нов­но­го че­ло­ве­ка» (1839), «Бе­лая го­ряч­ка» (1840). Ост­рый кри­тический взгляд Панаева на русскую жизнь на­шёл от­ра­же­ние в очер­ках «Пе­тер­бург­ский фель­е­то­нист» (1841), «Ли­те­ра­тур­ная тля» (1843) и другие, где вы­ве­ден тип про­даж­но­го и бес­прин­цип­но­го жур­на­ли­ста; в близ­ких к жан­ру фи­зио­ло­ги­че­ско­го очер­ка по­вес­тях «Онагр», «Ба­ры­ня» (обе 1841), «Ак­те­он» (1842) и «Ба­рыш­ня» (1844), с их от­чёт­ли­во вы­ра­жен­ной пуб­ли­ци­стич­но­стью и стрем­ле­ни­ем к точ­ной фик­са­ции жиз­нен­ных фак­тов, где са­ти­ри­че­ски пред­став­ле­но про­винциальное и сто­лич­ное дво­рян­ст­во, соз­да­на га­ле­рея вы­ра­зительных об­ра­зов свет­ских фран­тов, чи­нов­ни­ков-карь­е­ри­стов, по­ме­щи­ков-кре­по­ст­ни­ков, про­винциальных ба­рынь и ба­ры­шень.

В 1847 году году Панаев вме­сте с Н.А. Не­кра­со­вым при­сту­пил к из­да­нию об­нов­лён­но­го журнала «Со­вре­мен­ник» (с 1848 года главный ре­дак­тор). Об­раз «лиш­не­го че­ло­ве­ка» соз­дан в по­вес­ти «Род­ст­вен­ни­ки» (1847); в ро­ма­не «Львы в про­вин­ции» (1852), цик­ле очер­ков-по­вес­тей «Опы­ты о хлы­щах» (1854-1857), по­вес­ти «Внук рус­ско­го мил­лио­не­ра» (1858) про­дол­жил об­ли­че­ние па­ра­зи­тического су­ще­ст­во­ва­ния при­ви­ле­ги­рованных со­сло­вий и по­пы­тал­ся вы­явить ис­то­ки их нравственной де­гра­да­ции. Осо­бой по­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лись сти­хотворные па­ро­дии Панаева (не­ко­то­рые из них в со­ав­тор­ст­ве с Не­кра­со­вым), под­пи­сан­ные псевдонимом Но­вый по­эт и на­прав­лен­ные про­тив ро­ман­тической, ура-пат­рио­ти­че­ской и са­лон­ной по­эзии, - сборник «Со­б­ра­ние сти­хо­тво­ре­ний Но­во­го по­эта» (1855); об­раз Но­во­го по­эта - пред­те­ча Козь­мы Прут­ко­ва и других па­ро­дий­ных литературных ма­сок по­этов журнала «Ис­кра». Под тем же псев­до­ни­мом в 1851-1855 годы годах вы­сту­пал в «Со­вре­мен­ни­ке» с еже­ме­сяч­ны­ми обо­зре­ния­ми, где, раз­ви­вая идеи В.Г. Бе­лин­ско­го, от­стаи­вал эс­те­тические прин­ци­пы реа­лиз­ма, по­ле­ми­зи­ро­вал с ли­бе­раль­ны­ми «Оте­че­ст­вен­ны­ми за­пис­ка­ми», с жур­на­ла­ми сла­вя­но­фи­лов, пред­ста­ви­те­ля­ми «эс­те­ти­че­ской» (А.В. Дру­жи­нин) и «ор­га­ни­че­ской» (А.А. Гри­горь­ев) кри­ти­ки, при­вет­ст­во­вал по­яв­ле­ние про­из­ве­де­ний пи­са­те­лей-реа­ли­стов И.С. Тур­ге­не­ва, Л.Н. Тол­сто­го , А.Н. Ост­ров­ско­го и других. В цик­ле фель­е­то­нов «Пе­тер­бург­ская жизнь. За­мет­ки Но­во­го по­эта» (1855-1861) от­чёт о куль­тур­ных со­бы­ти­ях (кон­цер­тах, празд­ни­ках, вы­став­ках, но­вых те­ат­раль­ных по­ста­нов­ках и другого) со­че­тал­ся с кри­ти­кой жиз­ни сто­лич­ной бо­ге­мы, рос­тов­щи­ков и фи­нан­со­вых аван­тю­ри­стов. Не­ко­то­рые соз­дан­ные Панаевым об­ра­зы при­об­ре­ли на­ри­цательное зна­че­ние: «ли­те­ра­тур­ная тля», «хлыщ», «сто­лич­ный лев», «мон­ше­ры» и другие. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: книга «Ли­те­ра­тур­ные вос­по­ми­на­ния» (не окон­че­на; час­тич­но опубликована в 1861 году, пол­но­стью в 1876 году) о литературно-об­щественной жиз­ни Мо­ск­вы и Санкт-Пе­тер­бур­га 1830-1850-х годов; ро­ма­ны, рас­ска­зы, фель­е­то­ны, пам­фле­ты, обо­зре­ния, ре­цен­зии.

Сочинения:

Соч. СПб., 1860. Т. 1-4;

Пер­вое полн. собр. соч. СПб., 1888-1889. Т. 1-6;

Собр. соч. М., 1912. Т. 1-6; Избр. про­из­ве­де­ния. М., 1962;

По­вес­ти. Очер­ки. М., 1986;

Соч. Л., 1987;

Избр. про­за. М., 1988.