ПАЛУДАН-МЮЛЛЕР ФРЕДЕРИК
ПАЛУДАН-МЮЛЛЕР ФРЕДЕРИК - датский писатель.
Из семьи епископа. Окончил Копенгагенский университет (1835 год). Печатался как поэт с 1831 года. Большой успех снискала романтическая поэма «Танцовщица» («Danserinden», 1833 год) в духе Дж. Байрона. В 1834 году создал драму в стихах на античный сюжет «Амур и Психея» («Amor og Psyche», 1834 год), положившую начало серии религиозно-философских мифологических драм: «Тифон» («Tithon», 1844 год), «Агасфер» («Ahasverus», 1854 год, русский перевод 2004 год), «Каланус» («Kalanus», 1854 год), «Рай» («Paradiset», 1861 год) и другие. Наиболее значительное сочинение - пространный роман в стихах «Адам Хомо» («Adam Homo», del 1-3, 1841-1848 годы), в котором утверждение норм христианской морали сочетается с острой социальной сатирой и критикой романтических идеалов. Среди других сочинений: стихотворения, поэмы, романтическая комедия масок «Любовь при дворе» («Kjæ rlighed ved Hoffet», 1832 год), отразившая влияние У. Шекспира и К. Гоцци; автобиографический роман «История Ивара Люкке» («Ivar Lykkes historie», Bd 1-3, 1866-1873 годы).
Сочинения:
Poetiske skrifter. Kbh., 1878-1879. Bd 1-8;
Из сонетов Альмы // Европейская поэзия ХIХ в. М., 1977.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ) Автор статьи: А.В. Сергеев А.В.