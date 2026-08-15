ПАЛУДАН-МЮЛЛЕР ФРЕДЕРИК

ПАЛУДАН-МЮЛЛЕР ФРЕДЕРИК - датский пи­са­тель.

Из се­мьи епи­ско­па. Окон­чил Ко­пен­га­ген­ский университет (1835 год). Пе­ча­тал­ся как по­эт с 1831 года. Боль­шой ус­пех сни­ска­ла ро­ман­тическая по­эма «Тан­цов­щи­ца» («Dan­serinden», 1833 год) в ду­хе Дж. Бай­ро­на. В 1834 году соз­дал дра­му в сти­хах на ан­тич­ный сю­жет «Амур и Пси­хея» («Amor og Psyche», 1834 год), по­ло­жив­шую на­ча­ло се­рии ре­лигиозно-фи­лософских ми­фо­ло­гических драм : «Ти­фон» («Tithon», 1844 год), «Ага­сфер» («Ahasverus», 1854 год, русский перевод 2004 год), «Ка­ла­нус» («Kalanus», 1854 год), «Рай» («Para­diset», 1861 год) и другие. Наи­бо­лее зна­чительное со­чи­не­ние - про­стран­ный ро­ман в сти­хах «Адам Хо­мо» («Adam Homo», del 1-3, 1841-1848 годы), в ко­то­ром ут­вер­жде­ние норм хри­сти­ан­ской мо­ра­ли со­че­та­ет­ся с ост­рой со­ци­аль­ной са­ти­рой и кри­ти­кой ро­ман­тических идеа­лов. Сре­ди других со­чи­не­ний: сти­хо­тво­ре­ния, по­эмы, ро­ман­тическая ко­ме­дия ма­сок «Лю­бовь при дво­ре» («Kjæ r­li­ghed ved Hoffet», 1832 год), от­ра­зив­шая влия­ние У. Шек­спи­ра и К. Гоц­ци ; ав­то­био­гра­фический ро­ман «Ис­то­рия Ива­ра Люк­ке» («Ivar Lykkes historie», Bd 1-3, 1866-1873 годы).

Сочинения:

Poetiske skrifter. Kbh., 1878-1879. Bd 1-8;

Из со­не­тов Аль­мы // Ев­ро­пей­ская по­эзия ХIХ в. М., 1977.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ) Автор статьи: А.В. Сер­ге­ев А.В.