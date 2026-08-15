ПАЛМЕР АРНОЛД ДАНИЕЛ

ПАЛМЕР АРНОЛД ДАНИЕЛ - американский спорт­смен.

Один из ведущих голь­фи­стов ми­ра в конце 1950-х -1960-е ггоды Учил­ся иг­рать у сво­его от­ца Д. Пал­ме­ра - профессионального иг­ро­ка в гольф. С 1954 года вы­сту­пал в профессиональных тур­ни­рах.

Вы­иг­рал 95 тур­ни­ров, в т. ч. 7 тур­ни­ров «Боль­шо­го шле­ма»: Мас­терс (1958, 1960, 1962, 1964 годы); От­кры­тый чем­пио­нат США (1960 год) и От­кры­тый чем­пио­нат Ве­ли­ко­бри­та­нии (1961, 1962 годы).

С 1974 года имя Палмера - во все­мир­ном За­ле Сла­вы голь­фа. Вы­сту­пал в со­стя­за­ни­ях до 2006 года. Со­вме­щал спорт с биз­не­сом и ра­бо­той на те­ле­ви­дении.

В 1974 году ку­пил близ Ор­лан­до гольф-клуб «Бей Хилл». В 2000 году журнал «Golf Digest» вклю­чил Палмера в шес­тёр­ку лучших голь­фи­с­тов всех вре­мён. Ав­тор не­сколь­ких книг о голь­фе.

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