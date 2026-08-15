ПАЛМЕР АРНОЛД ДАНИЕЛ
ПАЛМЕР АРНОЛД ДАНИЕЛ - американский спортсмен.
Один из ведущих гольфистов мира в конце 1950-х -1960-е ггоды Учился играть у своего отца Д. Палмера - профессионального игрока в гольф. С 1954 года выступал в профессиональных турнирах.
Выиграл 95 турниров, в т. ч. 7 турниров «Большого шлема»: Мастерс (1958, 1960, 1962, 1964 годы); Открытый чемпионат США (1960 год) и Открытый чемпионат Великобритании (1961, 1962 годы).
С 1974 года имя Палмера - во всемирном Зале Славы гольфа. Выступал в состязаниях до 2006 года. Совмещал спорт с бизнесом и работой на телевидении.
В 1974 году купил близ Орландо гольф-клуб «Бей Хилл». В 2000 году журнал «Golf Digest» включил Палмера в шестёрку лучших гольфистов всех времён. Автор нескольких книг о гольфе.