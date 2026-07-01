ПАЛЬМА

ПАЛЬМА - го­род в Ис­па­нии, административный центр ав­то­ном­но­го со­об­ще­ст­ва (об­лас­ти) Ба­ле­ар­ские ост­ро­ва.

Население 407,6 тысяч человек (2012 год), с при­го­ро­да­ми бо­лее 570 тысяч человек. Рас­по­ло­жен в юго-западной час­ти острова Маль­орка, в бух­те Паль­ма. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог. Морской порт; па­ром­ное со­об­ще­ние с го­ро­да­ми Бар­се­ло­на, Ва­лен­сия, Иви­са (остров Иви­са) и Ма­он (остров Ме­нор­ка). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт (1960 год). Мет­ро­по­ли­тен (2007 год).

Ос­но­ван рим­ля­на­ми по­сле за­вое­ва­ния Ба­ле­ар­ских островов в 123 году до н. э. под названием Паль­ма­рия-Паль­мен­сис (лат. Palmaria Palmensis, буквально - Паль­ма По­бе­ды). Впо­след­ст­вии вхо­ди­ла в со­став провинции Тар­ра­кон­ская Ис­па­ния, бы­ла круп­ным морским пор­том. С середины V века н.э. под вла­стью ван­ да­лов, с 533-534 годах - Ви­зан­тии. В 903 году за­воё­ва­на ара­ба­ми, вклю­че­на в со­став Кор­дов­ско­го эми­ра­та. В этот пе­ри­од бы­ла из­вест­на под названием Ма­ди­на-Ма­юр­ка (Ma­dina Mayurqa). С начала XI века в со­ста­ве не­за­ви­си­мо­го по­ли­тического об­ра­зо­ва­ния - тай­фы; круп­ный пи­рат­ский порт. В конце 1229 года взя­та вой­ска­ми ара­гон­ско­го ко­ро­ля Хай­ме I За­вое­ва­те­ля, пе­ре­шла во вла­де­ние Ара­го­на. В 1279-1349 годах в со­ста­ве са­мо­сто­ятельного Ко­ро­лев­ст­ва Май­ор­ка.

В XIII - первой половине XIV веков пе­ре­жи­ва­ла эко­но­мический рас­цвет, ве­ла ак­тив­ную морскую тор­гов­лю со стра­на­ми Маг­ри­ба, итальянскими рес­пуб­ли­ка­ми, вла­де­ния­ми Ос­ман­ской им­пе­рии. С конца XV века в объ­е­ди­нён­ном испанском ко­ролев­ст­ве, че­рез порт Пальма шла тор­гов­ля с южноамериканскими ко­ло­ния­ми. С начала XIX века из­вест­на как Паль­ма-де-Май­ор­ка (Паль­ма-де-Маль­ор­ка). В 1833 году административный центр провинции Ба­ле­ар­ские ост­ро­ва. С середины XX века раз­вива­лась как центр мас­со­во­го ту­риз­ма и раз­вле­че­ний, значительно уве­ли­чи­лось на­се­ле­ние го­ро­да (в т. ч. за счёт при­то­ка ра­бо­чей си­лы из кон­ти­нен­таль­ной Ис­па­нии). С 1983 года административный центр ав­то­ном­но­го со­об­ще­ст­ва Ба­ле­ар­ские ост­ро­ва. С 1997 года ти­тул гер­цо­ги­ни Паль­ма-де-Май­ор­ка но­сит дочь испанского ко­ро­ля Хуа­на Кар­ло­са I Кри­сти­на.

В ис­то­рическом цен­тре города - не­ре­гу­ляр­ная средневековая пла­ни­ров­ка. Ста­рей­шие со­хра­нив­шие­ся со­ору­же­ния - арабские ба­ни (X или XI век) и бывшая арабская кре­пость Аль­му­дай­на (пе­ре­строе­на в ко­ро­лев­ский дво­рец в XIV веке). Так­же в Ста­ром го­ро­де: собор Бо­го­ма­те­ри в сти­ле ка­та­лон­ской го­ти­ки (Ла-Сеу; 1296-1601 годы; хор пе­ре­стро­ен в 1904-1914 годах, архитектор А. Гау­ди и др.), го­тическая Бир­жа (1425-1445 годы, зод­чий Г. Саг­ре­ра; ны­не му­зей), Ра­ту­ша (1649-1680 годы; фа­сад в рус­ле мань­е­риз­ма), зда­ние «мор­ско­го кон­суль­ст­ва» (XVI век), епи­скоп­ский дво­рец (XVII век; с 1916 года Му­зей дио­це­за), церк­ви в сти­ле го­ти­ки (Сан-Фран­си­ско, 1281-1317 годы; Сан-Джау­ме, 1320 год - XVI век; Сан­та-Эу­ла­лия, начало XIV века, и др.) и ба­рок­ко (Мон­ти­си­он, 1571 год - XVII век; Ну­эст­ра-Се­ньо­ра-дель-Со­кор­ро, Сан-Фе­ли­пе-Не­ри и др., все XVII-XVIII века), жи­лая за­строй­ка пре­имущественно XVI-XVIII века - Ка­са-Труль­ольс, Ка­са-Оле­са, Па­лау-Ви­вот, особ­няк Кан- Галь­ярд-дель-Кань­яр (XVII век, пе­ре­стро­ен в 1916-1917 годах, архитектор Г. Рей­нес Фон; ны­не Ху­дожественный му­зей фон­да Хуа­на Мар­ка) и др.

За пре­де­ла­ми ис­то­рического цен­тра - круг­лый в пла­не за­мок Бель­вер (1300-1311 годы). Сре­ди со­ору­же­ний XX века: гос­ти­ни­ца «Гран Отель» в рус­ле ка­та­лон­ско­го мо­дер­на (1901-1903 годы, архитектор Л. До­ме­нек-и-Мон­та­не­ра; ны­не Куль­тур­ный центр фон­да «la Caixa»), дво­рец Па­лау-Марк в ду­хе эк­лек­тиз­ма (1939-1945 годы, архитектор Л. Гуть­ер­рес Со­то; с 2003 года Ху­дожественный му­зей фон­да Бар­то­ло­ме Мар­ка), ком­плекс фон­да П. и Х. Ми­ро (дом Сон-Бо­тер, XVIII век; зда­ние мас­тер­ской Х. Ми­ро, 1956 год, Х. Л. Серт; вы­ста­воч­ный кор­пус, 1992 год, архитектор Р. Мо­нео).

Университет Ба­ле­ар­ских ост­ро­вов (1978 год). Выс­шая шко­ла ди­зай­на (ве­дёт ис­то­рию с 1779 года). Ар­хив Ко­ро­лев­ст­ва Май­ор­ка (1851 год).

Му­зеи: ис­то­рии го­ро­да (1932 год), Маль­ор­ки (1961 год), во­енно-ис­то­рический (1981 год), хорватского ху­дож­ни­ка К. Кре­ко­ви­ча (1981 год), эт­но­ло­гии (1996 год), современного искусства «Эс Ба­лу­ард» (2004 год), ста­рин­ных ку­кол и др. Га­ле­рея современного искусства «Пе­лай­рес» (1969 год). Эт­но­гра­фическая испанская де­рев­ня (по­строе­на в 1965-1967 годах; бо­лее 100 ре­кон­ст­рук­ций па­мят­ни­ков ар­хи­тек­ту­ры Ис­па­нии). Куль­тур­ные цен­тры «Са Но­ст­ра» (1882 год), «Ау­ди­то­ри­ум» (1969 год). Те­ат­ры: «Прин­си­паль» (от­крыт в 1667 году как «Ка­са де лес Ко­медь­ес», современное название с 1887 года; дра­ма, му­зы­ка, та­нец), «Те­ат­ре дель Мар» (1953 год; дра­ма, му­зы­ка).

В 1999 году про­хо­ди­ла XX лет­няя Уни­вер­сиа­да. Фут­боль­ный клуб «Маль­ор­ка» (1916 год) при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на ста­дио­не «Ибе­ро­стар» (1999 год, свыше 23 тыс. мест); об­ла­да­тель Су­пер­куб­ка Ис­па­нии (1998 год). В 1965-1972 годах в Пальма про­хо­ди­ли круп­ные ме­ж­ду­народные муж­ские шах­мат­ные тур­ни­ры с уча­сти­ем ве­ду­щих гросс­мей­сте­ров ми­ра; в 1970 году со­сто­ял­ся 8-й муж­ской меж­зо­наль­ный тур­нир по шах­ма­там. Сре­ди др. круп­ней­ших со­стя­за­ний - чем­пио­нат ми­ра по бас­кет­бо­лу (1983 год), чем­пио­нат ми­ра по по­лу­ма­ра­фо­ну (1996 год). В 2007 году на ве­ло­дро­ме «Паль­ма Аре­на» (5 тыс. мест) со­сто­ял­ся чем­пио­нат ми­ра по ве­ло­си­пед­ным тре­ко­вым гон­кам. Тра­диционный ве­ло­си­пед­ный тур (с 1992 года); тур­ни­ры по тен­ни­су и голь­фу. Национальная шко­ла па­рус­но­го спор­та.

Иллюстрация:

Пальма. Со­бор Бо­го­ма­те­ри. 1296-1601 годы. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)