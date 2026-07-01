ПАЛЬМА
ПАЛЬМА - город в Испании, административный центр автономного сообщества (области) Балеарские острова.
Население 407,6 тысяч человек (2012 год), с пригородами более 570 тысяч человек. Расположен в юго-западной части острова Мальорка, в бухте Пальма. Узел автомобильных дорог. Морской порт; паромное сообщение с городами Барселона, Валенсия, Ивиса (остров Ивиса) и Маон (остров Менорка). Международный аэропорт (1960 год). Метрополитен (2007 год).
Основан римлянами после завоевания Балеарских островов в 123 году до н. э. под названием Пальмария-Пальменсис (лат. Palmaria Palmensis, буквально - Пальма Победы). Впоследствии входила в состав провинции Тарраконская Испания, была крупным морским портом. С середины V века н.э. под властью вандалов, с 533-534 годах - Византии. В 903 году завоёвана арабами, включена в состав Кордовского эмирата. В этот период была известна под названием Мадина-Маюрка (Madina Mayurqa). С начала XI века в составе независимого политического образования - тайфы; крупный пиратский порт. В конце 1229 года взята войсками арагонского короля Хайме I Завоевателя, перешла во владение Арагона. В 1279-1349 годах в составе самостоятельного Королевства Майорка.
В XIII - первой половине XIV веков переживала экономический расцвет, вела активную морскую торговлю со странами Магриба, итальянскими республиками, владениями Османской империи. С конца XV века в объединённом испанском королевстве, через порт Пальма шла торговля с южноамериканскими колониями. С начала XIX века известна как Пальма-де-Майорка (Пальма-де-Мальорка). В 1833 году административный центр провинции Балеарские острова. С середины XX века развивалась как центр массового туризма и развлечений, значительно увеличилось население города (в т. ч. за счёт притока рабочей силы из континентальной Испании). С 1983 года административный центр автономного сообщества Балеарские острова. С 1997 года титул герцогини Пальма-де-Майорка носит дочь испанского короля Хуана Карлоса I Кристина.
В историческом центре города - нерегулярная средневековая планировка. Старейшие сохранившиеся сооружения - арабские бани (X или XI век) и бывшая арабская крепость Альмудайна (перестроена в королевский дворец в XIV веке). Также в Старом городе: собор Богоматери в стиле каталонской готики (Ла-Сеу; 1296-1601 годы; хор перестроен в 1904-1914 годах, архитектор А. Гауди и др.), готическая Биржа (1425-1445 годы, зодчий Г. Сагрера; ныне музей), Ратуша (1649-1680 годы; фасад в русле маньеризма), здание «морского консульства» (XVI век), епископский дворец (XVII век; с 1916 года Музей диоцеза), церкви в стиле готики (Сан-Франсиско, 1281-1317 годы; Сан-Джауме, 1320 год - XVI век; Санта-Эулалия, начало XIV века, и др.) и барокко (Монтисион, 1571 год - XVII век; Нуэстра-Сеньора-дель-Сокорро, Сан-Фелипе-Нери и др., все XVII-XVIII века), жилая застройка преимущественно XVI-XVIII века - Каса-Трульольс, Каса-Олеса, Палау-Вивот, особняк Кан- Гальярд-дель-Каньяр (XVII век, перестроен в 1916-1917 годах, архитектор Г. Рейнес Фон; ныне Художественный музей фонда Хуана Марка) и др.
За пределами исторического центра - круглый в плане замок Бельвер (1300-1311 годы). Среди сооружений XX века: гостиница «Гран Отель» в русле каталонского модерна (1901-1903 годы, архитектор Л. Доменек-и-Монтанера; ныне Культурный центр фонда «la Caixa»), дворец Палау-Марк в духе эклектизма (1939-1945 годы, архитектор Л. Гутьеррес Сото; с 2003 года Художественный музей фонда Бартоломе Марка), комплекс фонда П. и Х. Миро (дом Сон-Ботер, XVIII век; здание мастерской Х. Миро, 1956 год, Х. Л. Серт; выставочный корпус, 1992 год, архитектор Р. Монео).
Университет Балеарских островов (1978 год). Высшая школа дизайна (ведёт историю с 1779 года). Архив Королевства Майорка (1851 год).
Музеи: истории города (1932 год), Мальорки (1961 год), военно-исторический (1981 год), хорватского художника К. Крековича (1981 год), этнологии (1996 год), современного искусства «Эс Балуард» (2004 год), старинных кукол и др. Галерея современного искусства «Пелайрес» (1969 год). Этнографическая испанская деревня (построена в 1965-1967 годах; более 100 реконструкций памятников архитектуры Испании). Культурные центры «Са Ностра» (1882 год), «Аудиториум» (1969 год). Театры: «Принсипаль» (открыт в 1667 году как «Каса де лес Комедьес», современное название с 1887 года; драма, музыка, танец), «Театре дель Мар» (1953 год; драма, музыка).
В 1999 году проходила XX летняя Универсиада. Футбольный клуб «Мальорка» (1916 год) принимает соперников на стадионе «Иберостар» (1999 год, свыше 23 тыс. мест); обладатель Суперкубка Испании (1998 год). В 1965-1972 годах в Пальма проходили крупные международные мужские шахматные турниры с участием ведущих гроссмейстеров мира; в 1970 году состоялся 8-й мужской межзональный турнир по шахматам. Среди др. крупнейших состязаний - чемпионат мира по баскетболу (1983 год), чемпионат мира по полумарафону (1996 год). В 2007 году на велодроме «Пальма Арена» (5 тыс. мест) состоялся чемпионат мира по велосипедным трековым гонкам. Традиционный велосипедный тур (с 1992 года); турниры по теннису и гольфу. Национальная школа парусного спорта.
Иллюстрация:
Пальма. Собор Богоматери. 1296-1601 годы. Архив БРЭ.