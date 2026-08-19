ПАЛИМПСЕСТ (греч. παλίμψηστον, от πάλιν ‒ снова и ψηστός ‒ соскобленный, сглаженный, лат. codex rescriptus) На чтение: 1 минута

Рукопись на коже, пергаменте или папирусе поверх соскобленного или смытого текста.

К этой практике в древности и средние века прибегали из-за дороговизны писчего материала. Один из древнейших палимпсестов – текст договора на папирусе VII в. до н.э. из Южной Палестины; впервые слово «палимпсест» встречается у Катулла (22,5). С пергамента смывали текст водой или опускали кодекс в молоко и потом снимали верхний слой пемзой или ножом, с папирусов записанный текст смывали. В средние века монахи-переписчики часто уничтожали тексты античных авторов, заменяя их теологическими трактатами. С XVII в. палеографы восстанавливали стертый текст при помощи химических реактивов, что приводило со временем к гибели обоих текстов, в настоящее время применяются средства, которые позволяют сохранить материал (фотографирование в ультрафиолетовых лучах, томография и т.п.). Благодаря палимпсестам обнаружены и прочитаны такие сочинения, как трагедии Софокла, «Институции» Гая, комедии Плавта, «О государстве» Цицерона, письма Фронтона , трактаты Архимеда и др.

Иллюстрация :

Лист из так называемого Палимпсеста Архимеда.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев