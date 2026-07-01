ПАЛЕСТРИНА ДЖОВАННИ ПЬЕРЛУИДЖИ

ПАЛЕСТРИНА ДЖОВАННИ ПЬЕРЛУИДЖИ - итальянский ком­по­зи­тор.

Ос­но­ва­тель Рим­ской шко­лы. В конце 1530-х - начале 1540-х годов пел и учил­ся му­зы­ке в церкви Сан­та-Ма­рия-Мад­жо­ре в Ри­ме, сре­ди пред­по­ла­гае­мых учи­те­лей - ка­пель­мей­сте­ры французского про­ис­хо­ж­де­ния Р. Мал­ла­перт и Ф. Ле­бель. В 1544-1551 годах ор­га­нист и учи­тель му­зы­ки в ка­фед­раль­ном со­бо­ре Па­ле­ст­ри­ны.

С 1551 года до кон­ца жиз­ни ра­бо­тал в Ри­ме: воз­глав­лял хо­ро­вые ка­пел­лы со­бо­ра Святого Пет­ра (1551-1555, 1571-1594 годы), церкви Сан-Джо­ван­ни-ин-Ла­те­ра­но (1555-1560 годы) и церкви Сан­та-Ма­рия-Мад­жо­ре (1561-1565 годы), пре­по­да­вал в пап­ской Рим­ской се­ми­на­рии (1566-1571 годы), со­чи­нял му­зы­ку для дво­ра кар­ди­на­ла Ип­по­ли­та II д’Эсте (1564, 1567-1571 годы).

За за­слу­ги пе­ред Ва­ти­ка­ном Пий IV (пон­ти­фи­кат 1560-1565 годы) удо­сто­ил Палестрина в 1565 году ред­ко­го ти­ту­ла modulator pon­tificus («пап­ский ком­по­зи­тор»). Эпи­та­фия на не­со­хра­нив­шем­ся за­хо­ро­не­нии Палестрина в со­бо­ре Святого Пет­ра по­ро­ди­ла ус­той­чи­вую тра­ди­цию на­зы­вать Палестрина «princeps musicae» - «князь му­зы­ки».

Один из наи­бо­лее пло­до­ви­тых цер­ков­ных ком­по­зи­то­ров за всю ис­то­рию му­зы­ки, хо­тя не был ру­ко­по­ло­жен в сан и ос­тал­ся ми­ря­ни­ном. Ему при­над­ле­жит не ме­нее 104 месс, сре­ди ко­то­рых: один­на­дцать 4-6-го­лос­ных, соз­дан­ных по за­ка­зу гер­цо­га Гуль­ель­мо Гон­за­ги, - т. н. ман­ту­ан­ские мес­сы (на­пи­са­ны на рас­пе­вы, спе­ци­фич­ные для бо­го­слу­же­ния в гер­цог­ской ка­пел­ле); че­ты­ре 8-го­лос­ные мес­сы для 2 хо­ров.

Сре­ди со­чи­не­ний на тек­сты оф­фи­ция: 68 оф­фер­то­ри­ев и свыше 70 гим­нов для празд­ни­ков все­го цер­ков­но­го го­да, 35 маг­ни­фи­ка­тов, 11 ли­та­ний, 5 сборников «пла­чей про­ро­ка Ие­ре­мии».

Палестрина - ав­тор свыше 300 мо­те­тов и свыше 140 мад­ри­га­лов на тек­сты свет­ской и ду­хов­ной по­эзии (по­след­ние, ис­клю­чи­тель­но 5-го­лос­ные, на­зы­ва­ют­ся ду­хов­ны­ми мад­ри­га­ла­ми - madrigali spirituali). В от­но­ше­нии 80 со­чи­не­ний (в т. ч. 10 месс) ав­тор­ст­во Палестрина ос­па­ри­ва­ет­ся.

Му­зы­ка Палестрина - клас­сический об­ра­зец стро­го­го сти­ля в по­ли­фо­нии (в сис­те­ме музыкального об­ра­зо­ва­ния ря­да западных стран ны­не су­ще­ст­ву­ет стан­дарт­ный курс «стиль Па­ле­ст­ри­ны»). Главная чер­та его твор­че­ст­ва в це­лом - со­блю­де­ние ме­ры во всём, от взаи­мо­дей­ст­вия му­зы­ки и сло­ва и до отдельных приё­мов ком­по­зи­ции: сба­лан­си­ро­ван­ность ме­ло­ди­че­ско­го дви­же­ния и рит­ма, тща­тель­ный кон­троль упот­реб­ле­ния кон­со­нан­са и дис­со­нан­са , че­ре­до­ва­ние ими­та­ци­он­но­го и го­мо­рит­ми­че­ско­го (ста­ро­гомо­фон­но­го) ти­пов из­ло­же­ния, уме­рен­ная «на­гру­жен­ность» по­ли­фо­ни­че­ской тех­ни­кой и ри­то­ри­кой му­зы­каль­ной и др. Та­кой эс­те­тической ус­та­нов­кой объ­яс­ня­ет­ся «то­таль­ная гар­мо­ния», гос­под­ствую­щая во всей му­зы­ке Палестрина, и в то же вре­мя от­сут­ст­вие яв­но вы­ра­жен­ных экс­пе­ри­мен­тов в музыкальном язы­ке и фор­ме, ду­ха но­ва­тор­ст­ва.

Око­ло по­ло­ви­ны месс Палестрина на­пи­са­но в тех­ни­ке па­ро­дии на соб­ст­вен­ные и за­им­ст­во­ван­ные (фран­ко-фламандские, испанские, ред­ко италь­ян­ские, в т. ч. К. де Мо­ра­ле­са, Ж. Ри­ша­фо­ра, Ф. Вер­де­ло, Жа­ке Ман­ту­ан­ско­го, Ч. де Ро­ре, Д. Фер­ра­бо­ско) мно­го­го­лос­ные мо­де­ли; зна­чительная часть месс соз­да­на на ли­тур­ги­че­ский, ре­же свет­ский кан­тус фир­мус; несколько месс - т. н. сво­бод­ные (не ос­но­вы­ва­ют­ся на кан­тус фир­мус).

Наи­бо­лее из­вест­на «Мес­са па­пы Мар­чел­ло» (1567 год, сво­бод­ная, 6-го­лос­ная, пре­имущественно в го­мо­рит­ми­че­ской фак­ту­ре). По­во­дом к её соз­да­нию пред­по­ло­жи­тель­но по­слу­жил съезд пап­ских му­зы­кан­тов (1555 год), на ко­то­ром па­па Мар­целл II по­тре­бо­вал от ком­по­зи­то­ров максимальной внят­но­сти мо­лит­во­сло­вия в му­зы­ке, со­про­во­ж­даю­щей бо­го­слу­же­ния на Стра­ст­ной не­де­ле. (Ис­то­рия о том, что эта мес­са, яко­бы ис­пол­нен­ная пе­ред де­ле­га­та­ми Три­дент­ско­го со­бо­ра , «спас­ла» цер­ков­ную му­зы­ку от официального за­пре­та мно­го­голо­сия, яв­ля­ет­ся позд­ней­шим вы­мыс­лом). К чис­лу час­то ис­пол­няе­мых от­но­сят­ся так­же мес­сы «Assumpta est Ma­ria» («Ма­рия воз­не­слась [на не­бо]»), «Aeter­na Christi munera» («Веч­ные да­ры Хри­ста»), Missa brevis (Крат­кая мес­са).

Мо­те­ты Палестрина главным образом 4-6-го­лос­ные; зна­чительное ко­ли­че­ст­во мо­те­тов на­пи­са­но для 2 и 3 хо­ров, в т. ч. два (на 8 и 12 го­ло­сов) - на текст Stabat Mater. Об­раз­цы мо­тет­но­го сти­ля - все 29 мо­те­тов 4-й кни­ги, со­чи­нён­ные на тек­сты Пес­ни Пес­ней (с по­свя­ще­ни­ем па­пе Гри­го­рию XIII , в ко­то­ром ком­по­зи­тор осу­ж­да­ет сво­их кол­лег за стрем­ле­ние пи­сать о плот­ской люб­ви, со­кру­ша­ет­ся по по­во­ду собственных гре­хов­ных при­стра­стий в про­шлом и, на­ко­нец, из­ла­га­ет «пра­виль­ное» хри­сти­ан­ское по­ни­ма­ние зна­ме­ни­то­го сво­ей эро­тич­но­стью вет­хо­за­вет­но­го тек­ста), а так­же «Super flumina Babylonis» («На ре­ках ва­ви­лон­ских») и «Tu es Petrus» («Ты - Пётр»).

Из свет­ских мад­ри­га­лов Палестрина уже при его жиз­ни при­об­ре­ли из­вест­ность «Io son ferito» («Я уяз­влён») и осо­бен­но мад­ри­гал «Vestiva i colli» («[Вес­на] на­ря­ди­ла хол­мы [и по­ля]»), ко­то­рый мно­го­крат­но об­ра­ба­ты­вал­ся др. ком­по­зи­то­ра­ми (ин­та­бу­ля­ции, ва­риа­ции, мес­сы-па­ро­дии и др.); из ду­хов­ных - 8-ча­ст­ный цикл «Де­ва пре­крас­ная» («Ver­gina bella»; на текст по­след­ней кан­цо­ны из «Кни­ги пе­сен» Ф. Пет­рар­ки).

Сочинения:

Le opere complete / A cura di R. Ca­simiri, L. Bianchi, K. Jeppesen i a. Roma, 1939–1999. Vol. 1–35.

Издания:

Bertolotti A. Musici alla corte dei Gon­zaga in Mantova: dal secolo XV al XVIII. No­tizie e documenti raccolti negli archivi manto­vani. Bologna, 1969.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)