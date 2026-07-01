ПАЛЕСТРИНА ДЖОВАННИ ПЬЕРЛУИДЖИ
ПАЛЕСТРИНА ДЖОВАННИ ПЬЕРЛУИДЖИ - итальянский композитор.
Основатель Римской школы. В конце 1530-х - начале 1540-х годов пел и учился музыке в церкви Санта-Мария-Маджоре в Риме, среди предполагаемых учителей - капельмейстеры французского происхождения Р. Маллаперт и Ф. Лебель. В 1544-1551 годах органист и учитель музыки в кафедральном соборе Палестрины.
С 1551 года до конца жизни работал в Риме: возглавлял хоровые капеллы собора Святого Петра (1551-1555, 1571-1594 годы), церкви Сан-Джованни-ин-Латерано (1555-1560 годы) и церкви Санта-Мария-Маджоре (1561-1565 годы), преподавал в папской Римской семинарии (1566-1571 годы), сочинял музыку для двора кардинала Ипполита II д’Эсте (1564, 1567-1571 годы).
За заслуги перед Ватиканом Пий IV (понтификат 1560-1565 годы) удостоил Палестрина в 1565 году редкого титула modulator pontificus («папский композитор»). Эпитафия на несохранившемся захоронении Палестрина в соборе Святого Петра породила устойчивую традицию называть Палестрина «princeps musicae» - «князь музыки».
Один из наиболее плодовитых церковных композиторов за всю историю музыки, хотя не был рукоположен в сан и остался мирянином. Ему принадлежит не менее 104 месс, среди которых: одиннадцать 4-6-голосных, созданных по заказу герцога Гульельмо Гонзаги, - т. н. мантуанские мессы (написаны на распевы, специфичные для богослужения в герцогской капелле); четыре 8-голосные мессы для 2 хоров.
Среди сочинений на тексты оффиция: 68 офферториев и свыше 70 гимнов для праздников всего церковного года, 35 магнификатов, 11 литаний, 5 сборников «плачей пророка Иеремии».
Палестрина - автор свыше 300 мотетов и свыше 140 мадригалов на тексты светской и духовной поэзии (последние, исключительно 5-голосные, называются духовными мадригалами - madrigali spirituali). В отношении 80 сочинений (в т. ч. 10 месс) авторство Палестрина оспаривается.
Музыка Палестрина - классический образец строгого стиля в полифонии (в системе музыкального образования ряда западных стран ныне существует стандартный курс «стиль Палестрины»). Главная черта его творчества в целом - соблюдение меры во всём, от взаимодействия музыки и слова и до отдельных приёмов композиции: сбалансированность мелодического движения и ритма, тщательный контроль употребления консонанса и диссонанса, чередование имитационного и гоморитмического (старогомофонного) типов изложения, умеренная «нагруженность» полифонической техникой и риторикой музыкальной и др. Такой эстетической установкой объясняется «тотальная гармония», господствующая во всей музыке Палестрина, и в то же время отсутствие явно выраженных экспериментов в музыкальном языке и форме, духа новаторства.
Около половины месс Палестрина написано в технике пародии на собственные и заимствованные (франко-фламандские, испанские, редко итальянские, в т. ч. К. де Моралеса, Ж. Ришафора, Ф. Вердело, Жаке Мантуанского, Ч. де Роре, Д. Феррабоско) многоголосные модели; значительная часть месс создана на литургический, реже светский кантус фирмус; несколько месс - т. н. свободные (не основываются на кантус фирмус).
Наиболее известна «Месса папы Марчелло» (1567 год, свободная, 6-голосная, преимущественно в гоморитмической фактуре). Поводом к её созданию предположительно послужил съезд папских музыкантов (1555 год), на котором папа Марцелл II потребовал от композиторов максимальной внятности молитвословия в музыке, сопровождающей богослужения на Страстной неделе. (История о том, что эта месса, якобы исполненная перед делегатами Тридентского собора, «спасла» церковную музыку от официального запрета многоголосия, является позднейшим вымыслом). К числу часто исполняемых относятся также мессы «Assumpta est Maria» («Мария вознеслась [на небо]»), «Aeterna Christi munera» («Вечные дары Христа»), Missa brevis (Краткая месса).
Мотеты Палестрина главным образом 4-6-голосные; значительное количество мотетов написано для 2 и 3 хоров, в т. ч. два (на 8 и 12 голосов) - на текст Stabat Mater. Образцы мотетного стиля - все 29 мотетов 4-й книги, сочинённые на тексты Песни Песней (с посвящением папе Григорию XIII, в котором композитор осуждает своих коллег за стремление писать о плотской любви, сокрушается по поводу собственных греховных пристрастий в прошлом и, наконец, излагает «правильное» христианское понимание знаменитого своей эротичностью ветхозаветного текста), а также «Super flumina Babylonis» («На реках вавилонских») и «Tu es Petrus» («Ты - Пётр»).
Из светских мадригалов Палестрина уже при его жизни приобрели известность «Io son ferito» («Я уязвлён») и особенно мадригал «Vestiva i colli» («[Весна] нарядила холмы [и поля]»), который многократно обрабатывался др. композиторами (интабуляции, вариации, мессы-пародии и др.); из духовных - 8-частный цикл «Дева прекрасная» («Vergina bella»; на текст последней канцоны из «Книги песен» Ф. Петрарки).
Сочинения:
Le opere complete / A cura di R. Casimiri, L. Bianchi, K. Jeppesen i a. Roma, 1939–1999. Vol. 1–35.
Издания:
Bertolotti A. Musici alla corte dei Gonzaga in Mantova: dal secolo XV al XVIII. Notizie e documenti raccolti negli archivi mantovani. Bologna, 1969.