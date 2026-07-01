ПАЛЕРМО
ПАЛЕРМО - город в южной Италии, административный центр области Сицилия и провинции Палермо.
Население 633,2 тыс. человек (2012 год), с пригородами свыше 1 млн. человек. Расположен на северном побережье острова Сицилия, на берегу лагуны Конка-д’Оро («Золотая раковина»), у подножия горы Пеллегрино (высота 600 м); через город протекает река Орето. Важный узел автомобильных и железных (на линии Трапани - Мессина) дорог. Порт на Тирренском море. Паромное сообщение с Неаполем, Генуей, Чивитавеккьей, Кальяри, а также с Тунисом. Международный аэропорт Фальконе-Борселлино (в 31 км к западу от Палермо, в Пунта-Раиси).
Основан финикийцами из города Тир в середине VIII века до н. э. на территории племени сикулов. В середине VI века подчинён Карфагену, главный центр карфагенян на Сицилии; известен под греческим названием Панормос (Πάνορμος ). В результате 1-й пунической войны (смотрите Пунические войны) в 254 году до н. э. захвачен римлянами, получил статус муниципия. С V века н. э. центр епископства (с XI века архиепископства). В 440 году захвачен вандалами во главе с Гейзерихом (428-477 годы), вошёл в состав его королевства, в 491 году - остготами. В 535 году Велисарию удалось отвоевать Палермо.
После продолжительной осады в 831 году взят арабами; под названием Баларм (Балерм; отсюда современное название) стал главным городом Сицилийского эмирата (948-1072 годы). В 1063 году Пиза предприняла неудачную попытку овладеть Палермо. В 1072 году завоёван норманнами во главе с Робертом Гвискаром, вошёл в состав Сицилийского графства, которое при Рожере II в 1130 году получило статус королевства (смотрите Сицилийское королевство). В XII-XIII веках один из крупнейших в Южной Италии центров ремесла (производство шёлковых тканей и пр.) и транзитной торговли (с государствами Пиренейского полуострова, Византией и др.). Во время правления королей из Нормандской династии и Штауфенов Палермо достиг наивысшего культурного подъёма, развернулось активное строительство.
При Фридрихе II Штауфене Палермо стал центром Священной Римской империи и местом пребывания императорского двора, при котором находились известные философы и поэты (смотрите Сицилийская поэтическая школа). В 1266 году захвачен Карлом I Анжуйским (смотрите Анжуйская династия). В результате вспыхнувшего 31.03.1282 года восстания (смотрите Сицилийская вечерня 1282 года) французы были изгнаны из Палермо, город перешёл под власть короля Арагона. За время господства французов (1266-1282 годы) и арагонцев (1282-1479 годы) из-за высоких налогов городская экономика пришла в упадок, сократилась численность населения (до 51 тыс. человек).
С 1479 года под властью Испании, с 1494 года резиденция вице-короля. В 1504 году вошёл в состав Сицилий обеих королевства. В мае - сентябре 1647 года центр народного восстания под руководством Дж. Алесси, вызванного порчей монеты и введением новых налогов (подавлено испанскими властями). По Раштаттскому мирному договору 1714 года отошёл к Пьемонту, а по Гаагскому мирному договору 1720 года - к австрийским Габсбургам. С 1734 года под властью Испании. В 1799 году, после провозглашения Партенопейской республики, в Палермо укрылся король Фердинанд IV (1759-1826 годы). В июле - августе 1820 года, в ходе Неаполитанской революции 1820-1821 годов, в Палермо вспыхнуло восстание, одним из лозунгов которого стало возвращение автономии Сицилии.
Восстанием в Палермо под руководством Дж. Ла Маза (12.01.1848 года) началась Революция 1848 года в Италии; подавлено в мае 1849 года. В результате похода «Тысячи» под командованием Дж. Гарибальди Палермо освобождён 27.05.1860 года. По итогам плебисцита 1860 года вместе с Сицилией вошёл в Итальянское королевство (1861 года), административный центр Сицилии. В 1863 году соединён железной дорогой с городом Багерия (первая железнодорожная ветка на Сицилии). Центр антиправительственного восстания 16-22.09.1866 года.
Во 2-й четверти XX века, при режиме Б. Муссолини, главный центр борьбы с сицилийской мафией, оказывающей с начала XIX века значительное влияние на жизнь города. В ходе сицилийской десантной операции 1943 года сильно пострадал от налётов англо-американской авиации. С 1946 года столица автономного региона Сицилия. Послевоенное восстановление Палермо характеризовалось непродуманной городской застройкой (т. н. разорение Палермо - медленная реставрация исторического центра, разрушение исторических зданий, строительство на их месте многоквартирных домов, почти полное исчезновение парков, слабое развитие социальной инфраструктуры). Пострадал от землетрясения 1968 года. В 1986-1987 годах в Палермо проведён крупный процесс над членами сицилийской мафии (осуждено 334 преступника), тем не менее мафия сохраняет прочные позиции в городе (проникновение в структуры городского управления, подкупы чиновников и т. д.).
Королевский дворец включает в себя одно из старейших зданий в городе - Палаццо деи-Норманни (дворец основан в IX веке арабами, расширен и перестроен норманнскими правителями). Его наиболее древние части: башни Торре-Пизана и Торре-Грека, средневековые залы дельи-Армиджери и ди-Руджеро (Рожера II; мозаики со сценами охоты, 1170 год), а также Палатинская капелла (1131-1140 годы) - уникальный декоративный ансамбль, объединяющий романские, византийские и мусульманские черты: мозаики (1143 год), деревянный сталактитовый потолок, расписанный декоративными и изобразительными мотивами из репертуара светского исламского искусства; мраморная пасхальная свеча, инкрустированные полы. Дворец перестроен испанскими вице-королями (дворы Кортиле-делла-Фонтана, 1581-1584 годы, и Кортиле-Макуэда, 1600 год; восточный фасад - 1616 год, королевские апартаменты с интерьерами XVI-XVIII веков).
Памятники норманнского зодчества: церкви - Сан-Джованни-деи-Леббрози (1070 год - середина XII века), Сан-Джованни-дельи-Эремити (возведена в 1130-1140-х годах на месте мечети; 5 куполов на тромпах, клуатр конца XII века), Сан-Катальдо (XII век; 3 восточных купола, ориентализирующие мотивы каменной резьбы, арки на фасаде, внутри остатки мозаичной декорации), Санта-Мария-дель-Аммиральо (т. н. Марторана, 1143 год, мозаики 2-й половины XII века выполнены византийскими мастерами, фасад эпохи барокко).
Памятники гражданской архитектуры норманнских правителей: мост Понте-дель-Аммиральо (XII век), частично сохранившиеся виллы с ярко выраженными арабскими чертами в декоре и конструкциях - Ла-Дзиза (1160 год; ныне Музей средиземноморского исламского искусства, основан в 1991 году) и Ла-Куба (1180 год, в формах архитектуры Фатимидов, изначально находилась посередине парка, от которого сохранился небольшой купольный павильон Ла-Кубола, 1180-е годы).
Собор Санта-Мария-Ассунта (начало строительства между 1170-1172 годы, освящён в 1185 году; с восточной стороны декорирован арабскими пересекающимися арками; угловые башни XIV века; западный фасад в готических формах, 1352-1353 годы; южный фасад в формах каталанской готики, около 1432 года, архитектор А. Гамбара; резное крыльцо 1453 год; интерьер в формах классицизма, 1781-1802 годы, архитектор Ф. Фуга, в интерьере статуи и рельефы А. Гаджини и др., гробницы короля Роджера II и Гогенштауфенов - Генриха VI, Констанции Арагонской, Констанции Гогенштауфен, Фридриха II Гогенштауфена, и др.). В сокровищнице собора - церковные одеяния XVI века, византийские эмали, др. предметы декоративно-прикладного искусства. Рядом с собором Епископский дворец (возведён около 1460 года, в формах каталанской готики; перестроен в XVIII веке; в здании - епископский музей, основан в 1927 году).
В стиле готики возведены Палаццо Кьярамонте (1307-1380 годы, бывшая резиденция испанских вице-королей), церковь Санта-Мария-делло-Спазимо (начата в 1509 году); в русле каталанской готики церковь Санта-Мария-делла-Катена (1490-1520 годы, предположительно по проекту архитектора М. Карнеливари), Палаццо Абателлис (конец XV века, по проекту Карнеливари; ныне Художественная галерея Сицилии - произведения скульптуры и живописи от средних веков до конца XVIII века). Въездные ворота Порта-Нуова в стиле маньеризма (1583 год; перестроены в 1669 году).
От эпохи барокко сохранилась круглая площадь Пьяцца-Вильена («И Куаттро Канти»), образованная одинаковыми вогнутыми фасадами четырёх дворцов (1609-1630 годы, архитекторы Дж. Лассо, Дж. де Аванцо), церкви Сан-Джузеппе-деи-Театини (1612-1645 годы, архитектор Дж. Безио) и Дель- Джезу (1591 год - середина XVII века.
В стиле рококо - дворец Палаццина-Чинезе (1799 год, архитектор В. Марвулья) в парке делла-Фаворита. В стиле классицизма - здания оперных театров «Массимо» (1875-1897 годы, архитекторы Дж. Б. Базиле, Э. Базиле) и «Политеама Гарибальди» (1867-1874 годы, архитектор Дж. Дамиани Альмейда), вилла Джулия (1778 год, по проекту архитектора Н. Пальмы; расширена в 1866 году).