ПАЛЕРМО

ПАЛЕРМО - город в южной Италии , административный центр области Си­ци­лия и провинции Па­лер­мо.

Население 633,2 тыс. человек (2012 год), с при­го­ро­да­ми свыше 1 млн. человек. Рас­по­ло­жен на северном по­бе­ре­жье острова Си­ци­лия, на бе­ре­гу ла­гу­ны Кон­ка-д’Оро («Зо­ло­тая ра­ко­ви­на»), у под­но­жия горы Пел­лег­ри­но (высота 600 м); че­рез го­род про­те­ка­ет река Оре­то. Важ­ный узел ав­то­мо­биль­ных и же­лез­ных (на ли­нии Тра­па­ни - Мес­си­на) до­рог. Порт на Тир­рен­ском мо­ре. Па­ром­ное со­об­ще­ние с Не­апо­лем, Ге­ну­ей, Чи­ви­та­век­кьей, Каль­я­ри, а так­же с Ту­ни­сом. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Фаль­ко­не-Бор­сел­ли­но (в 31 км к за­па­ду от Палермо, в Пун­та-Раи­си).

Ос­но­ван фи­ни­кий­ца­ми из города Тир в середине VIII века до н. э. на тер­ри­то­рии пле­ме­ни си­ку­лов. В середине VI века под­чи­нён Кар­фа­ге­ну , главный центр кар­фа­ге­нян на Си­ци­лии; из­вес­тен под греческим названием Па­нор­мос (Πάνορμος ). В ре­зуль­та­те 1-й пу­ни­че­ской вой­ны (смотрите Пу­ни­че­ские вой­ны ) в 254 году до н. э. за­хва­чен рим­ля­на­ми, по­лу­чил ста­тус му­ни­ци­пия. С V века н. э. центр епи­скоп­ст­ва (с XI века ар­хи­епи­скоп­ст­ва). В 440 году за­хва­чен ван­да­ла­ми во гла­ве с Гей­зе­ри­хом (428-477 годы), во­шёл в со­став его ко­ро­лев­ст­ва, в 491 году - ост­го­та­ми. В 535 году Ве­ли­са­рию уда­лось от­вое­вать Палермо.

По­сле про­дол­жи­тель­ной оса­ды в 831 году взят ара­ба­ми; под названием Ба­ларм (Ба­лерм; от­сю­да современное название) стал главным го­ро­дом Си­ци­лий­ско­го эми­ра­та (948-1072 годы). В 1063 году Пи­за пред­при­ня­ла не­удач­ную по­пыт­ку ов­ла­деть Палермо. В 1072 году за­воё­ван нор­ман­на­ми во гла­ве с Ро­бер­том Гви­ска­ром, во­шёл в со­став Си­ци­лий­ско­го граф­ст­ва, ко­то­рое при Ро­же­ре II в 1130 году по­лу­чи­ло ста­тус ко­ро­лев­ст­ва (смотрите Си­ци­лий­ское ко­ро­лев­ст­во ). В XII-XIII веках один из круп­ней­ших в Южной Ита­лии цен­тров ре­мес­ла (про­изводство шёл­ко­вых тка­ней и пр.) и тран­зит­ной тор­гов­ли (с го­су­дар­ст­ва­ми Пи­ре­ней­ско­го полуострова, Ви­зан­ти­ей и др.). Во вре­мя прав­ле­ния ко­ро­лей из Нор­манд­ской ди­на­стии и Штау­фе­нов Палермо до­с­тиг наи­выс­ше­го куль­тур­но­го подъ­ё­ма, раз­вер­ну­лось ак­тив­ное строи­тель­ст­во.

При Фрид­ри­хе II Штау­фе­не Палермо стал цен­тром Свя­щен­ной Римской им­пе­рии и ме­стом пре­бы­ва­ния императорского дво­ра, при ко­то­ром на­хо­ди­лись из­вест­ные фи­ло­со­фы и по­эты (смотрите Си­ци­лий­ская по­эти­че­ская шко­ла). В 1266 году за­хва­чен Кар­лом I Ан­жуй­ским (смотрите Ан­жуй­ская ди­на­стия). В ре­зуль­та­те вспых­нув­ше­го 31.03.1282 года вос­ста­ния (смотрите Си­ци­лий­ская ве­чер­ня 1282 года ) фран­цу­зы бы­ли из­гна­ны из Палермо, го­род пе­ре­шёл под власть ко­ро­ля Ара­го­на. За вре­мя гос­под­ства фран­цу­зов (1266-1282 годы) и ара­гон­цев (1282-1479 годы) из-за вы­со­ких на­ло­гов городская эко­но­ми­ка при­шла в упа­док, со­кра­ти­лась чис­лен­ность на­се­ле­ния (до 51 тыс. человек).

С 1479 года под вла­стью Ис­па­нии, с 1494 года ре­зи­ден­ция ви­це-ко­ро­ля. В 1504 году во­шёл в со­став Си­ци­лий обе­их ко­ро­лев­ст­ва. В мае - сентябре 1647 года центр народного вос­ста­ния под руководством Дж. Алес­си, вы­зван­но­го пор­чей мо­не­ты и вве­де­ни­ем но­вых на­ло­гов (по­дав­ле­но испанскими вла­стя­ми). По Раш­татт­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1714 года ото­шёл к Пье­мон­ту, а по Га­аг­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1720 года - к австрийским Габс­бур­гам. С 1734 года под вла­стью Ис­па­нии. В 1799 году, по­сле про­воз­гла­ше­ния Пар­те­но­пей­ской рес­пуб­ли­ки, в Палермо ук­рыл­ся ко­роль Фер­ди­нанд IV (1759-1826 годы). В ию­ле - августе 1820 года, в хо­де Не­апо­ли­тан­ской ре­во­лю­ции 1820-1821 годов, в Палермо вспых­нуло вос­ста­ние, од­ним из ло­зун­гов ко­то­ро­го ста­ло воз­вра­ще­ние ав­то­но­мии Си­ци­лии.

Вос­ста­ни­ем в Палермо под руководством Дж. Ла Ма­за (12.01.1848 года) на­ча­лась Ре­во­лю­ция 1848 года в Ита­лии; по­дав­ле­но в мае 1849 года. В ре­зуль­та­те по­хо­да «Ты­ся­чи» под ко­мандованием Дж. Га­ри­баль­ди Палермо ос­во­бо­ж­дён 27.05.1860 года. По ито­гам пле­бис­ци­та 1860 года вме­сте с Си­ци­ли­ей во­шёл в Итальянское ко­ролев­ст­во (1861 года), административный центр Си­ци­лии. В 1863 году со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с городом Ба­ге­рия (пер­вая железнодорожная вет­ка на Си­ци­лии). Центр ан­ти­пра­ви­тельственного вос­ста­ния 16-22.09.1866 года.

Во 2-й четверти XX века, при ре­жи­ме Б. Мус­со­ли­ни , главный центр борь­бы с си­ци­лий­ской ма­фи­ей, ока­зы­ваю­щей с начала XIX века зна­чительное влия­ние на жизнь го­ро­да. В хо­де си­ци­лий­ской де­сант­ной опе­ра­ции 1943 года силь­но по­стра­дал от на­лё­тов анг­ло-американской авиа­ции. С 1946 года сто­ли­ца ав­то­ном­но­го ре­гио­на Си­ци­лия. По­сле­во­ен­ное вос­ста­нов­ле­ние Палермо ха­рак­те­ри­зо­ва­лось не­про­ду­ман­ной городской за­строй­кой (т. н. ра­зо­ре­ние Палермо - мед­лен­ная рес­тав­ра­ция ис­то­рического цен­тра, раз­ру­ше­ние ис­то­рических зда­ний, строи­тель­ст­во на их мес­те мно­го­квар­тир­ных до­мов, поч­ти пол­ное ис­чез­но­ве­ние пар­ков, сла­бое раз­ви­тие со­ци­аль­ной ин­фра­струк­ту­ры). По­стра­дал от зем­ле­тря­се­ния 1968 года. В 1986-1987 годах в Палермо про­ве­дён круп­ный про­цесс над чле­на­ми си­ци­лий­ской ма­фии (осу­ж­де­но 334 пре­ступ­ни­ка), тем не ме­нее ма­фия со­хра­ня­ет проч­ные по­зи­ции в го­ро­де (про­ник­но­ве­ние в струк­ту­ры городского управ­ле­ния, под­ку­пы чи­нов­ни­ков и т. д.).

Ко­ро­лев­ский дво­рец вклю­ча­ет в се­бя од­но из ста­рей­ших зда­ний в го­ро­де - Па­лац­цо деи-Нор­ман­ни (дво­рец ос­но­ван в IX веке ара­ба­ми, рас­ши­рен и пе­ре­стро­ен нор­манн­ски­ми пра­ви­те­ля­ми). Его наи­бо­лее древ­ние час­ти: баш­ни Тор­ре-Пи­зана и Тор­ре-Гре­ка, средневековые за­лы де­льи-Ар­мид­же­ри и ди-Руд­же­ро (Ро­же­ра II; мо­заи­ки со сце­на­ми охо­ты, 1170 год), а так­же Па­ла­тин­ская ка­пел­ла (1131-1140 годы) - уни­каль­ный де­ко­ра­тив­ный ан­самбль, объ­е­ди­няю­щий ро­ман­ские, ви­зантийские и му­сульманские чер­ты: мо­заи­ки (1143 год), де­ревянный сталактитовый по­то­лок, рас­пи­сан­ный де­ко­ра­тив­ны­ми и изо­бра­зительными мо­ти­ва­ми из ре­пер­туа­ра свет­ско­го ис­лам­ско­го искусства; мра­мор­ная пас­халь­ная све­ча, ин­кру­сти­ро­ван­ные по­лы. Дво­рец пе­ре­стро­ен испанскими ви­це-ко­ро­ля­ми (дво­ры Кор­ти­ле-дел­ла-Фон­та­на, 1581-1584 годы, и Кор­ти­ле-Ма­ку­эда, 1600 год; восточный фа­сад - 1616 год, ко­ро­лев­ские апар­та­мен­ты с ин­терь­е­ра­ми XVI-XVIII веков).

Па­мят­ни­ки нор­манн­ско­го зод­че­ст­ва: церк­ви - Сан-Джо­ван­ни-деи-Леб­бро­зи (1070 год - середина XII века), Сан-Джо­ван­ни-де­льи-Эре­ми­ти (воз­ве­де­на в 1130-1140-х годах на мес­те ме­че­ти; 5 ку­по­лов на тром­пах, клу­атр конца XII века), Сан-Ка­таль­до (XII век; 3 восточных ку­по­ла, ори­ен­та­ли­зи­рую­щие мо­ти­вы ка­мен­ной резь­бы, ар­ки на фа­са­де, внут­ри ос­тат­ки мо­за­ич­ной де­ко­ра­ции), Сан­та-Ма­рия-дель-Ам­ми­ра­льо (т. н. Мар­то­ра­на, 1143 год, мо­заи­ки 2-й половины XII века вы­пол­не­ны ви­зантийскими мас­те­ра­ми, фа­сад эпо­хи ба­рок­ко).

Па­мят­ни­ки гражданской ар­хи­тек­ту­ры нор­манн­ских пра­ви­те­лей: мост Пон­те-дель-Ам­ми­ра­льо (XII век), час­тич­но со­хра­нив­шие­ся вил­лы с яр­ко вы­ра­жен­ны­ми арабскими чер­та­ми в де­ко­ре и кон­ст­рук­ци­ях - Ла-Дзи­за (1160 год; ны­не Му­зей сре­ди­зем­но­мор­ско­го ис­лам­ско­го искусства, ос­но­ван в 1991 году) и Ла-Ку­ба (1180 год, в фор­мах ар­хи­тек­ту­ры Фа­ти­ми­дов, из­на­чаль­но на­хо­ди­лась по­се­ре­ди­не пар­ка, от ко­то­ро­го со­хра­нил­ся не­боль­шой ку­поль­ный па­виль­он Ла-Ку­бо­ла, 1180-е годы).

Со­бор Сан­та-Ма­рия-Ас­сун­та (на­ча­ло строи­тель­ст­ва ме­ж­ду 1170-1172 годы, ос­вя­щён в 1185 году; с восточной сто­ро­ны де­ко­ри­ро­ван арабскими пе­ре­се­каю­щи­ми­ся ар­ка­ми; уг­ло­вые баш­ни XIV века; западный фа­сад в го­тических фор­мах, 1352-1353 годы; южный фа­сад в фор­мах ка­та­лан­ской го­ти­ки, около 1432 года, архитектор А. Гам­ба­ра; рез­ное крыль­цо 1453 год; ин­терь­ер в фор­мах клас­си­циз­ма, 1781-1802 годы, архитектор Ф. Фу­га, в ин­терь­е­ре ста­туи и рель­е­фы А. Гад­жи­ни и др., гроб­ни­цы ко­ро­ля Род­же­ра II и Го­ген­штау­фе­нов - Ген­ри­ха VI, Кон­стан­ции Ара­гон­ской, Кон­стан­ции Го­ген­штау­фен, Фрид­ри­ха II Го­ген­штау­фе­на, и др.). В со­кро­вищ­ни­це со­бо­ра - цер­ков­ные одея­ния XVI века, ви­зантийские эмали, др. пред­ме­ты де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства. Ря­дом с со­бо­ром Епи­скоп­ский дво­рец (воз­ве­дён около 1460 года, в фор­мах ка­та­лан­ской го­ти­ки; пе­ре­стро­ен в XVIII веке; в зда­нии - епи­скоп­ский му­зей, ос­но­ван в 1927 году).

В сти­ле го­ти­ки воз­ве­де­ны Па­лац­цо Кья­ра­мон­те (1307-1380 годы, бывшая ре­зи­ден­ция испанских ви­це-ко­ро­лей), церковь Сан­та-Ма­рия-дел­ло-Спа­зи­мо (на­ча­та в 1509 году); в рус­ле ка­та­лан­ской го­ти­ки церковь Сан­та-Ма­рия-дел­ла-Ка­те­на (1490-1520 годы, пред­по­ло­жи­тель­но по про­ек­ту архитектора М. Кар­не­ли­ва­ри), Па­лац­цо Аба­тел­лис (конец XV века, по про­ек­ту Кар­не­ли­ва­ри; ны­не Ху­дожественная га­ле­рея Си­ци­лии - про­из­ве­де­ния скульп­ту­ры и жи­во­пи­си от сред­них ве­ков до конца XVIII века). Въезд­ные во­ро­та Пор­та-Нуо­ва в сти­ле мань­е­риз­ма (1583 год; пе­ре­строе­ны в 1669 году).

От эпо­хи ба­рок­ко со­хра­ни­лась круг­лая площадь Пьяц­ца-Виль­е­на («И Ку­ат­тро Кан­ти»), об­ра­зо­ван­ная оди­на­ко­вы­ми во­гну­ты­ми фа­са­да­ми че­ты­рёх двор­цов (1609-1630 годы, ар­хи­тек­то­ры Дж. Лас­со, Дж. де Аван­цо), церк­ви Сан-Джу­зеп­пе-деи-Теа­ти­ни (1612-1645 годы, архитектор Дж. Бе­зио) и Дель- Дже­зу (1591 год - середина XVII века.

В сти­ле ро­ко­ко - дво­рец Па­лац­ци­на-Чи­не­зе (1799 год, архитектор В. Мар­ву­лья) в пар­ке дел­ла-Фа­во­ри­та. В сти­ле клас­си­циз­ма - здания опер­ных те­ат­ров «Мас­си­мо» (1875-1897 годы, ар­хи­тек­то­ры Дж. Б. Ба­зи­ле, Э. Ба­зи­ле) и «По­ли­теа­ма Га­ри­баль­ди» (1867-1874 годы, архитектор Дж. Да­миа­ни Аль­мей­да), вил­ла Джу­лия (1778 год, по про­ек­ту архитектора Н. Паль­мы; рас­ши­ре­на в 1866 году).

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