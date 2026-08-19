ПАЛЕХСКАЯ МИНИАТЮРА

ПАЛЕХСКАЯ МИНИАТЮРА - русский ху­до­же­ст­вен­ный про­мы­сел , жи­во­пись тем­пер­ны­ми крас­ка­ми на ла­ко­вых из­де­ли­ях из па­пье-ма­ше.

Воз­ник в первой половине 1920-х годов в поселке Па­лех Ива­но­во-Воз­не­сен­ской губернии (ны­не поселок городского ти­па в Ива­нов­ской области) на ос­но­ве ме­ст­но­го ико­но­пис­но­го про­мыс­ла, из­вест­но­го с XVII века.

Пер­вые ми­ниа­тю­ры соз­дал в 1921-1922 годах в московской ико­но­пис­ной мас­тер­ской А. А. Гла­зу­но­ва ико­но­пи­сец И. И. Го­ли­ков, вско­ре пе­ре­ехав­ший в Па­лех. При со­дей­ст­вии А. В. Ба­ку­шин­ско­го в 1924 году ос­но­ва­на Па­лех­ская ар­тель древ­ней жи­во­пи­си (с 1935 года Па­лех­ское товарищество ху­дож­ни­ков, с 1954 года Ху­дожественно-про­изводственные мас­тер­ские Худ­фон­да СССР; с 1989 года твор­че­ско-про­из­водственная ор­га­ни­за­ция СХ «Товарищество Па­лех», коо­пе­ра­тив «Объ­е­ди­не­ние ху­дож­ни­ков Па­ле­ха» и др.).

Тех­но­ло­гия из­го­тов­ле­ния по­лу­фаб­ри­ка­та бы­ла за­им­ст­во­ва­на у мас­те­ров фе­до­скин­ской ми­ниа­тю­ры. Сре­ди из­де­лий с рос­пи­сью - лар­цы, ко­ро­боч­ки, шка­тул­ки, порт­си­га­ры, пуд­ре­ни­цы. Для палехской миниатюры (на те­мы со­вре­мен­но­сти, литературных про­из­ве­дений, ска­зок, бы­лин, пе­сен), вы­пол­нен­ной яр­ки­ми крас­ка­ми по чёр­но­му фо­ну, свой­ст­вен­ны тон­кий ри­су­нок, оби­лие зо­ло­той штри­хов­ки, чёт­кость си­лу­эта уп­ло­щён­ных фи­гур, не­ред­ко сплошь по­кры­ваю­щих по­верх­ность кры­шек и сте­нок из­де­лий.

По­этич­ная ска­зоч­ность пер­со­на­жей, сим­во­лический, ино­ска­зательный ха­рак­тер об­ра­зов, де­ко­ра­тив­ность форм пей­за­жа и ар­хи­тек­ту­ры («гор­ки», «дре­ве­сы», «па­ла­ты») и уд­ли­нён­ные про­пор­ции фи­гур вос­хо­дят к ико­но­пис­ным тра­ди­ци­ям. Осо­бое ме­сто за­ня­ли пуш­кин­ские об­ра­зы. Ми­ниа­тю­ры обыч­но об­рам­ля­ют­ся слож­ным по ри­сун­ку узо­ром, вы­пол­нен­ным тво­рё­ным зо­ло­том.

В пер­вую ар­тель в 1924 году во­шли: И. И. Го­ли­ков, И. М. Ба­ка­нов, И. В. Мар­ки­чев, И. И. и А. И. Зуб­ко­вы, А. В. и В. В. Ко­ту­хи­ны. В 1930-1980-е годы мо­ти­вы палехской миниатюры ис­поль­зо­ва­лись в ке­ра­ми­ке , мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си (рос­пи­си ма­га­зи­нов, двор­цов пио­не­ров, те­ат­ров и др.; например, Ком­на­та ска­зок Дет­ско­го музыкального те­ат­ра в Мо­ск­ве, 1979-1982 годы), книж­ной гра­фи­ке, сце­но­гра­фии. Пла­сти­ны с палехской миниатюры ис­поль­зу­ют­ся в юве­лир­ном искусстве.

В поселке Па­лех ра­бо­та­ют: ху­дожественное училище имени М. Горь­ко­го (1928 год), Му­зей па­лех­ско­го искусства (1934 год) с фи­лиа­ла­ми - до­ма- му­зеи И. И. Го­ли­ко­ва (1968 год), П. Д. Ко­ри­на (1974 год), му­зей-мас­тер­ская скульп­то­ра Н. В. Ды­ды­ки­на (1978 год).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)