ПАЛЕХСКАЯ МИНИАТЮРА
ПАЛЕХСКАЯ МИНИАТЮРА - русский художественный промысел, живопись темперными красками на лаковых изделиях из папье-маше.
Возник в первой половине 1920-х годов в поселке Палех Иваново-Вознесенской губернии (ныне поселок городского типа в Ивановской области) на основе местного иконописного промысла, известного с XVII века.
Первые миниатюры создал в 1921-1922 годах в московской иконописной мастерской А. А. Глазунова иконописец И. И. Голиков, вскоре переехавший в Палех. При содействии А. В. Бакушинского в 1924 году основана Палехская артель древней живописи (с 1935 года Палехское товарищество художников, с 1954 года Художественно-производственные мастерские Худфонда СССР; с 1989 года творческо-производственная организация СХ «Товарищество Палех», кооператив «Объединение художников Палеха» и др.).
Технология изготовления полуфабриката была заимствована у мастеров федоскинской миниатюры. Среди изделий с росписью - ларцы, коробочки, шкатулки, портсигары, пудреницы. Для палехской миниатюры (на темы современности, литературных произведений, сказок, былин, песен), выполненной яркими красками по чёрному фону, свойственны тонкий рисунок, обилие золотой штриховки, чёткость силуэта уплощённых фигур, нередко сплошь покрывающих поверхность крышек и стенок изделий.
Поэтичная сказочность персонажей, символический, иносказательный характер образов, декоративность форм пейзажа и архитектуры («горки», «древесы», «палаты») и удлинённые пропорции фигур восходят к иконописным традициям. Особое место заняли пушкинские образы. Миниатюры обычно обрамляются сложным по рисунку узором, выполненным творёным золотом.
В первую артель в 1924 году вошли: И. И. Голиков, И. М. Баканов, И. В. Маркичев, И. И. и А. И. Зубковы, А. В. и В. В. Котухины. В 1930-1980-е годы мотивы палехской миниатюры использовались в керамике, монументальной живописи (росписи магазинов, дворцов пионеров, театров и др.; например, Комната сказок Детского музыкального театра в Москве, 1979-1982 годы), книжной графике, сценографии. Пластины с палехской миниатюры используются в ювелирном искусстве.
В поселке Палех работают: художественное училище имени М. Горького (1928 год), Музей палехского искусства (1934 год) с филиалами - дома- музеи И. И. Голикова (1968 год), П. Д. Корина (1974 год), музей-мастерская скульптора Н. В. Дыдыкина (1978 год).