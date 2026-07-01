МИНИАТЮРА
МИНИАТЮРА:
небольшая инструментальная музыкальная пьеса; небольшое по размеру произведение театрального, эстрадного или циркового искусства; в изобразительном искусстве - произведение отличающееся небольшими размерами.
1) Небольшая инструментальная музыкальная пьеса. Нередко имеет заголовок - жанровый (багатель, интермеццо, новеллетта, ноктюрн, прелюдия, экспромт, этюд) или поэтический (например, «Листок из альбома»). Иногда лаконизм формы сочетается с танцевальным характером музыки (например, в жанрах вальса, мазурки). Хотя миниатюры являются самостоятельными пьесами, они тяготеют к объединению в серии, циклы (24 фортепианные прелюдии Ф. Шопена). Расцвет миниатюры связан с музыкальным романтизмом (у Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, Р. Шумана, Ф. Шопена, Э. Грига, А.К. Лядова, А.Н. Скрябина). В музыке XX века миниатюризм часто связан с неклассической трактовкой музыкальной формы (фортепианный цикл «Микрокосмос» Б. Бартока, ансамблевые и оркестровые пьесы А. фон Веберна).
2) В сценических искусствах миниатюра - род «малых форм», небольшое по размеру произведение театрального, эстрадного или циркового искусства (короткая пьеса-шутка, водевиль, интермедия, скетч, разговорная, хореографическая, музыкальная сценка, клоунская реприза и т. п.). В конце XVIII - 1-й половине XIX веков миниатюры широко использовались в сценических дивертисментах. Впоследствии стали неизменным компонентом концертно-эстрадных программ. На миниатюре построен репертуар театров миниатюр, кабаре («Кривое зеркало», «Летучая мышь», Ленинградский театра эстрады и миниатюр под руководством А.И. Райкина, Московский театра эстрады и т. д.).
3) В изобразительном искусстве - произведение (преимущественно портретного жанра), отличающееся небольшими размерами и особой тонкостью художественных приёмов (смотрите Миниатюра портретная). Отдельным видом живописи является миниатюра книжная (не обязательно предполагающая малый формат изображения).