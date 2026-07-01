ПАЛЕЧЕК, Йозеф

Оперный и концертный певец (бас-кантанте), режиссер (учитель сцены и заведующий массами), педагог. Заслуженный артист Императорских театров (1905). Профессор 1-й степени (1910).

Награжден Орденом св. Станислава III ст. (1891).

Родился в семье учителя. Получил домашнее начальное образование. Окончил реальное училище. Затем переехал в Прагу, где учился в известной чешской Органной школе, в которой также обучался Э. Ф. Направник ). Работал в одной из пражских женских школ. Параллельно поступил в только что организованный оперный хор пражского Временного театра (1862). Пел в церковном хоре, выступал в драматических спектаклях. Обладал сильным, звучным голосом бархатного тембра, чувством стиля и драматическим дарованием. Брал уроки вокала у профессора Ф. Тиводи.

Ведущий солист Пражского национального театра (1864–1869). Почетный член чешских певческих обществ. Исполнил 55 партий, в том числе — Зарастро («Волшебная флейта» В. А. Моцарта ), Кецал («Проданная невеста» Б. Сметаны, 1-й исполн., 1866), Фигаро («Севильский цирюльник» Дж. Россини), Мефистофель («Фауст» Ш. Гуно), Кардинал де Броньи («Жидовка» Ж. Ф. Галеви), Фальстаф («Виндзорские кумушки» О. Николаи).

Его голос и сценическое мастерство произвели глубокое впечатление на М. А. Балакирева, который ставил в Праге оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя» (1867) и «Руслан и Людмила» (1868), где певец исполнял партии Сусанина и Фарлафа.

С успехом выступал в московской Итальянской опере, а также концертировал вместе с певицей Г. Роубаловой и скрипачом Ф. Лаубом по крупным городам России (1869).

По совету Балакирева в 1870 дебютировал в Мариинском театре с партией Мефистофеля («Фауст» Ш. Гуно). Вскоре завоевал репутацию лучшего исполнителя этой роли после К. Эверарди. Был ведущим исполнителем характерных партий (1870–1882), среди которых — Иван Грозный («Ермак» М. Л. де Сантиса), Рангони («Борис Годунов» М. П. Мусоргского), Белезис («Сарданапал» А. С. Фаминцына), Князь Гудал («Демон» А. Г. Рубинштейна ), Анджело Малипьери («Анджело» Ц. А. Кюи ), Сергей («Купец Калашников» А. Г. Рубинштейна ), Янкеля («Тарас Бульба» В. В. Кюнера, 1880), Бертрам («Роберт-Дьявол» Дж. Мейербера), Марсель и Граф де Сен-Бри («Гугеноты» Дж. Мейербера), Амонасро («Аида» Дж. Верди) и др. (всего около 30).

Создал эталонный образ Сусанина, о котором Г. А. Ларош писал: «Удерживаясь от простонародного реализма, г-н Палечек чрезвычайно счастливо и талантливо разработал общечеловеческую, идеальную сторону своей задачи: энтузиазм, самопожертвование, героизм — это все было в его Сусанине. <...> После господина Петрова и, если хотите, на большом расстоянии от него — г-н Палечек лучший Сусанин, какого имела русская сцена».

Гастролировал в Праге, Одессе. Выступал п/у М. А. Балакирева, Э. Ф. Направника , А. Г. Рубинштейна , Б. Сметаны. Партнерами по сцене были знаменитые русские певцы — М. Д. Каменская, Ф. П. Комиссаржевский, Б. Б. Корсов, П. А. Лодий, И. А. Мельников, А. Г. Меньшикова, Д. А. Орлов, О. А. Петров, Ю. Ф. Платонова, Ф. И. Стравинский и др.

Принимал участие в симфонических концертах Русского музыкального общества, где исполнял сольные партии в «Торжественной мессе» Л. Бетховена (1871), ораториях «Рай и Пери» Р. Шумана (1873) и «Легенда о святой Елизавете» Ф. Листа (1872), «Реквиеме» В. А. Моцарта (1869, в ансамбле с В. И. Рааб, А. И. Барцалом, А. П. Крутиковой). Посещал музыкальные вечера у Л. И. Шестаковой.

Был дружен с М. П. Мусоргским, А. П. Бородиным.

Завершив певческую карьеру, стал «учителем сцены», репетитором вокалистов и руководителем хора (1882–1900), а затем штатным режиссером Мариинского театра (1900–1915). Параллельно руководил оперными спектаклями Кружка любителей музыки, где, в числе прочих, поставил оперы М. П. Мусоргского («Хованщина», 1886; «Борис Годунов», 1895) и Н. А. Римского-Корсакова («Псковитянка», 1895, Панаевский театр).

Осуществил премьеры многих русских опер, в т. ч. — «Иоланта» П. И. Чайковского (1892), «Млада» (1892), «Ночь перед Рождеством» (1895), «Сервилия» (1902) Н. А. Римского-Корсакова , «Орестея» С. И. Танеева (1895), «Корделия» Н. Ф. Соловьёва (1898), «Цыганы» К. М. Галкаускаса (1908), «Капитанская дочка» Ц. А. Кюи (1911). Впервые поставил на петербургской сцене оперу «Паяцы» Р. Леонкавалло (1893), «Сельская честь» П. Масканьи (1893), «Джамиле» Ж. Бизе (1893), «Вертер» Ж. Массне (1896), «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха (1899), «Богема» Дж. Пуччини (1900), тетралогию «Кольцо нибелунга» Р. Вагнера (1900–1905) и мн. др. (всего около 45).

Сценическую и режиссерскую деятельность Палечека высоко ценили П. И. Чайковский , М. А. Балакирев, Н. А. Римский-Корсаков , А. Г. Рубинштейн , А. К. Глазунов . В Научном отделе рукописей Научной музыкальной библиотеки Санкт-Петербургской консерватории сохранилась переписка Палечека с И. Ф. Стравинским и Г. Малером.

Палечек развивал прогрессивные тенденции режиссуры своего времени. Творчески использовал индивидуальные особенности солистов. Тщательно разрабатывал движение хоровой массы, добиваясь динамичности и осмысленности массовых сцен. Придавал большое значение стройности сценического ансамбля. Первым начал разрабатывать подробные постановочные планы и графически расчерченные мизансцены. По желанию П. И. Чайковского режиссерская экспозиция Палечека к спектаклю «Иоланта» была опубликована как образцовая.

В 1905 Палечеку было присвоено звание Заслуженного артиста Императорских театров.

Преподавательской деятельностью начал заниматься в частной Музыкальной школе К. И. Даннемана и Н. М. Кривошеина (1884–1888).

В Санкт-Петербургской консерватории : приглашен А. Г. Рубинштейном ; профессор 2-й степени музыкально-сценического искусства и основ вокального исполнительства (1888–1910), заведующий кл. оперных упражнений, профессор 1-й степени (1910–1915), режиссер-постановщик ученических спектаклей.

Ввел в учебную программу отрывки из опер М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова . Расширил репертуар оперных упражнений, в который вошли как зарубежные классические оперы («Свадьба Фигаро», «Волшебная флейта», «Так поступают все…» и «Дон Жуан» В. А. Моцарта , «Виндзорские кумушки» О. Николаи, «Тайный брак» Д. Чимарозы, «Риголетто» Д. Верди, «Фауст» (1-й акт), «Ромео и Джульетта» Ш. Гуно), так и произведения оперного искусства русских композиторов оперные, среди которых — «Рогнеда» А. Н. Серова, «Кавказский пленник» и «Снежный богатырь» Ц. А. Кюи , «Майская ночь», «Царская невеста», «Снегурочка» (1-й акт) и «Кащей Бессмертный» Н. А. Римского-Корсакова , «Мазепа» (2-й акт), «Черевички», «Опричник» и «Евгений Онегин» П. И. Чайковского , «Русалка» А. С. Даргомыжского , отрывки из оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила», 3-й акт из «Демона» А. Г. Рубинштейна (1906–1914) и др.

Обладая огромным исполнительским опытом, на уроках использовал метод показа. Объяснял сущность художественного образа и требовал осмысленного исполнения. Дирижер Д. И. Похитонов вспоминал его слова: «Прежде всего — мысль. Мысль дает выражение лица, мимику, жест. Мысль окрашивает слово и звук, сообщает фразе должное выражение». (Д. Похитонов. Из прошлого русской оперы. Л., 1949. С. 122).

Среди множества выпускников класса Палечека по сценическому мастерству — И. А. Алчевский, И. С. Томарс, Н. В. Унковский, В. Н. Харитонова, В. С. Шаронов, С. Н. Гладкая, Г. А. Морской и др. выдающиеся певцы-актеры; по кл. оперных упражнений —К. Н. Дорлиак и Т. Ф. Лешетицкая.

Литература

Иванов М. М. И. И. Палечек // Ежегодник Императорских театров: Сезон 1894–1895. СПб., 1896. С. 358–362. [Ст. подп. псевд.: М. И.];

Финдейзен Н. Ф. 35-летний юбилей О. О. Палечека (1870–1905) // Русская музыкальная газета. 1905. № 18. С. 510–515. [Ст. подп. псевд.: Ник. Ф.];

Мариинский театр. К предстоящему юбилейному бенефису О. О. Палечека // Русская музыкальная газета. 1911. № 4. Стб. 102–104;

Мариинский театр. Прощальный бенефис О. О. Палечека // Русская музыкальная газета. 1911. № 8/9. Стб. 234–236;

Тимофеев Г. Памяти И. И. Палечека // Речь. 1915. 13 февр.;

Финдейзен Н. Ф. Памяти заслуженного режиссера, профессора Палечека // Русская музыкальная газета. 1915. № 8. Стб. 159–163;

О. О. Палечек // Музыка. 1915. № 211 (21 февр.). С. 131–133. [Ст. подп. псевд.: С-кий Л.];

Шкафер В. П. Мариинский театр // Шкафер В. П. Сорок лет на сцене русской оперы: воспоминания, 1890–1930. Л., 1936. С. 190–218;

Похитонов Д. И. Гл. 5 // Похитонов Д. И. Из прошлого русской оперы. Л., 1949. С. 121–134. [«Учитель сцены» О. О. Палечек на с. 121–124];

Гозенпуд А. А. Петербургский оперный театр второй половины [18]60 – нач. [18]70-х гг. Артистический состав. Постановки зарубежных опер // Гозенпуд А. А. Русский оперный театр XIX века (1857–1872). Л.:, 1971. Гл. 8. С. 168–208;

Гозенпуд А. А. Русский оперный театр на рубеже XIX–ХХ вв. и Ф. И. Шаляпин, 1890–1904. Л., 1974. [О реж. деят. О. О. Палечека см. на с. 9–10, 3137, 72–73];

Ларош Г. А. Музыкальные заметки [Палечек — Сусанин] // Ларош Г. А. Избранные статьи. Вып. 1. Л., 1974. С. 167–168. [См. также имен. указ.];

Яковлев М. М. Палечек (Palecek) Йосеф (Осип Осипович, Иосиф Иосифович) // Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / гл. ред. Ю. В. Келдыш. Т. 4. М., 1978. Стб. 164–165;

Палечек Йозеф // Пружанский А. М. Отечественные певцы, 1750–1917: словарь: [в 2 ч.]. Ч. 1. М., 1991. С. 388–389;

Ахметшина З. О. О. Палечек. Жизнь и творчество // Малоизвестные страницы истории консерватории: альманах. Вып. 2. СПб., 2001. С. 24–30.

Иллюстрация:

Палечек (Palecek), Йозеф (Йосеф, Иосиф, Осип Осипович, Иосиф Иосифович) (1842–1915). Фотопортрет. Фонд иконографии Научной музыкальной библиотеки СПбГК .

Автор статьи: Н. Б. Селиверстова