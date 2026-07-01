ПАЛАТИН (лат. Mons Palatinus)

Центральный из семи холмов Рима , место древнейшего поселения на территории города.

Название холма происходит, по Ливию , от аркадского поселения Паланций; более вероятна версия происхождения от этрусского falad – небо, которое вошло в латынь в виде palatum (слово используется Эннием). По легенде, на Палатине находилось самое древнее поселение на территории Рима. Традиция связывала с холмом дом Ромула, Луперкал – священную пещеру волчицы, вскормившей Ромула и Рема, жертвенник Пана, шалаш Фаустула, храм Юпитера Статора и другие римские святыни. По одной из версий, на Палатине разместился Ромул во время проведения авгурий при основании города.

Археологические данные, полученные в последнее время, подтверждают наличие на Палатине древнейшего поселения. Обнаружены две древние цистерны и остатки домов раннего железного века; один из них археологи назвали «хижиной Ромула». На холме располагались храмы Победы, Девы Победы, Великой Матери (Кибеле). Здесь были дома многих знатных римлян: Цицерона , Красса , Милона , Марка Антония, Ливия Друза, Эмилия Скавра, Гортензия Гортала (позже приобретен Августом) и других. Дом Гортензия Гортала стал ядром императорского дворцового комплекса, в который входили портик, библиотеки и храм Аполлона. В начале периода Юлиев-Клавдиев императорский дворец был состоял из отдельных зданий, Тиберий построил для себя второй дворец, Калигула довел границы комплекса до Форума и построил новый дворец и храм Кастора и Поллукса. После пожара 64 г. н.э. Нерон перестроил часть комплекса, при Домициане возник четвертый дворец и стадион неподалеку от него, при Септимии Севере – пятый. Дворец достраивался и разрастался в северо-западном направлении, вплоть до Септизония. Дворец использовался и после того, как столица империи была перенесена в Константинополь.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев