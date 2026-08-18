ПАЛАТА ЛОРДОВ

ПАЛАТА ЛОРДОВ - часть юридически триединого британского парламента, включающего монарха, Палату лордов и Палату общин .

Английский House of Lords, офи­ци­аль­но - Поч­тен­ные лор­ды ду­хов­ные и свет­ские Со­еди­нён­но­го ко­ро­лев­ст­ва Ве­ли­ко­бри­та­нии и Северной Ир­лан­дии, со­брав­шие­ся в пар­ла­мен­те.

Счи­та­ет­ся верх­ней па­ла­той, но на де­ле уже дав­но су­ще­ст­вен­ных пол­но­мо­чий не име­ет. Воз­ник­ла в XIV веке, раз­вив­шись на ба­зе Со­ве­та ба­ро­нов (1215 год), и со­стоя­ла из круп­ных фео­да­лов (пэ­ров), ти­ту­лы ко­то­рых пе­ре­да­ва­лись по на­след­ст­ву. Дли­тель­ное вре­мя име­ла боль­ше вла­сти, чем Па­ла­та об­щин, в ча­ст­но­сти пра­во аб­со­лют­но­го ве­то в от­но­ше­нии ре­ше­ний Па­ла­ты об­щин (в 1911 году за­ме­не­но от­но­си­тель­ным ве­то). В 1958 году на­ря­ду с на­след­ст­вен­ным пэр­ст­вом был уч­ре­ж­дён ин­сти­тут по­жиз­нен­но­го пэр­ст­ва (та­кие лор­ды на­зна­ча­лись мо­нар­хом фак­ти­че­ски по ука­за­нию пре­мьер-ми­ни­ст­ра, с 1963 года жен­щи­ны так­же мог­ли стать на­след­ст­вен­ны­ми чле­на­ми Палаты лордов). Акт о Па­ла­те лор­дов 1999 года юри­ди­че­ски уп­разд­нил на­след­ст­вен­ное член­ст­во в па­ла­те, «вре­мен­но» со­хра­нив 92 ти­ту­ла на­след­ст­вен­ных пэ­ров, но они фак­ти­че­ски ста­ли по­сто­ян­ны­ми (90 из них за­се­да­ют в па­ла­те и ны­не, два ти­ту­ла име­ют фор­маль­ный ха­рак­тер).

Чис­лен­ный со­став Палаты лордов не фик­си­ро­ван, пре­ду­смот­ре­но лишь, что в ней долж­но быть не ме­нее 30% жен­щин. На 01.04.2012 года в па­ла­те 788 чле­нов - ду­хов­ные (26 епи­ско­пов и ар­хи­епи­ско­пов Анг­ли­кан­ской церк­ви, за­ни­маю­щих ме­сто «по долж­но­сти») и свет­ские лор­ды (они на­зна­ча­ют­ся мо­нар­хом по ре­ко­мен­да­ции пре­мьер-ми­ни­ст­ра, в т. ч. 92 ти­ту­ла «вре­мен­но» со­хра­няе­мых на­след­ст­вен­ных лор­дов).

За­се­дать в Палате лордов мо­гут ли­ца, дос­тиг­шие 21 го­да, гра­ж­да­не Со­еди­нён­но­го ко­ро­лев­ст­ва, гра­ж­да­не британского Со­дру­же­ст­ва и гра­ж­да­не Ир­лан­дии. Не впра­ве за­се­дать в па­ла­те осу­ж­дён­ные бан­кро­ты, ли­ца, при­знан­ные ви­нов­ны­ми в государственной из­ме­не (осу­ж­дён­ные по др. стать­ям пра­ва за­се­дать не ли­ша­ют­ся).

В Палате лордов су­ще­ст­ву­ют 4 пар­тий­ные фрак­ции ( лей­бо­ри­стов , кон­сер­ва­то­ров, ли­бе­раль­ных де­мо­кра­тов, зе­лё­ных - кросс­бен­че­ров), есть не­боль­шое ко­ли­че­ст­во лор­дов, при­над­ле­жа­щих к др. пар­ти­ям. Соз­да­ны 5 спе­циа­ли­зированных по­сто­ян­ных ко­ми­те­тов (по де­лам Ев­ропейского сою­за, по эко­но­мической по­ли­ти­ке и др.), ко­то­рые пред­ва­ри­тель­но рас­смат­ри­ва­ют за­ко­но­про­ек­ты и др. ре­ше­ния. Кво­рум для за­се­да­ний Палаты лордов - 3 лор­да (мож­но об­су­ж­дать, но не при­ни­мать ре­ше­ния, для при­ня­тия ре­ше­ний не­об­хо­ди­мо при­сут­ст­вие боль­шин­ст­ва со­ста­ва, по­это­му в Палате лордов, как и в Па­ла­те об­щин, дей­ст­ву­ют «кну­ты» - долж­но­ст­ные ли­ца пар­тий, обес­пе­чи­ваю­щие яв­ку сво­их чле­нов на го­ло­со­ва­ние).

За­се­да­ния про­хо­дят на ос­но­ве са­мо­ре­гу­ли­ро­ва­ния, ог­ра­ни­че­ний по про­дол­жи­тель­но­сти вы­сту­п­ле­ний нет. Ра­нее за­се­да­ния­ми па­ла­ты ру­ко­во­дил лорд- канц­лер - на­зна­чен­ный член пра­ви­тель­ст­ва. Акт о кон­сти­ту­ци­он­ной ре­фор­ме 2005 года ввёл долж­ность спи­ке­ра Палаты лорды (лорд- спи­кер), ко­то­рый из­би­ра­ет­ся па­ла­той и дол­жен быть вне пар­тий. Де­ла па­ла­ты ве­дёт клерк.

За­ко­но­дательные пол­но­мо­чия Палаты лордов ог­ра­ни­че­ны. Она име­ет пра­во от­ла­га­тель­но­го ве­то по от­но­ше­нию к за­ко­но­про­ек­там (бил­лям), при­ня­тым ниж­ней па­ла­той, но это ве­то пре­одо­ле­ва­ет­ся аб­со­лют­ным боль­шин­ст­вом го­ло­сов Па­ла­ты об­щин. Не­ко­то­рые ви­ды бил­лей Па­ла­ты об­щин мо­гут быть пред­став­ле­ны на под­пись мо­нар­ху и стать за­ко­ном без со­гла­сия Палаты лордов. Кро­ме то­го, по кон­сти­ту­ци­он­но­му со­гла­ше­нию (The Salisbury Convention) Палата лордов не впра­ве про­ти­во­дей­ст­во­вать за­ко­но­про­ек­там, вне­сён­ным пра­вя­щей пар­ти­ей во ис­пол­не­ние её пред­вы­бор­но­го ма­ни­фе­ста. Палата лордов не уча­ст­ву­ет в оп­ре­де­ле­нии со­ста­ва пра­ви­тель­ст­ва, не мо­жет при­ни­мать ка­кие-то ре­ше­ния, обя­зы­ваю­щие пра­ви­тель­ст­во, вы­но­сить во­тум не­до­ве­рия пра­ви­тель­ст­ву, но ми­ни­ст­ры мо­гут быть на­зна­че­ны из со­ста­ва Палаты лордов, од­но­вре­мен­но ос­та­ва­ясь чле­на­ми па­ла­ты (это де­ла­ет­ся поч­ти все­гда при фор­ми­ро­ва­нии пра­ви­тель­ст­ва). У Палаты лордов тео­ре­ти­че­ски со­хра­ня­ет­ся пра­во им­пич­мен­та, ко­то­рый ини­ции­ру­ет­ся Па­ла­той об­щин в от­но­ше­нии вы­со­ко­по­став­лен­ных долж­но­ст­ных лиц, су­дей, а ре­ше­ние при­ни­ма­ет­ся Палатой лордов боль­шин­ст­вом го­ло­сов (по­след­ний был в 1808 году). От­ме­не­но и её пра­во осо­бым об­ра­зом су­дить пэ­ров.

Ра­нее в Палату лордов вхо­ди­ли су­деб­ные лор­ды (Lords of Appeal in Ordinary), или лор­ды-юри­сты (Law Lords), на­зна­чае­мые мо­нар­хом по пред­став­ле­нию пре­мьер-ми­ни­ст­ра для осу­ще­ст­в­ле­ния су­деб­ных пол­но­мо­чий в свя­зи с тем, что па­ла­та бы­ла выс­шей апел­ля­ци­он­ной ин­стан­ци­ей. Ак­том о кон­сти­ту­ци­он­ной ре­фор­ме 2005 года был уч­ре­ж­дён Вер­хов­ный суд, ко­то­ро­му пе­ре­да­ли су­деб­ные функ­ции Палаты лордов. Пер­вы­ми судь­я­ми бы­ли на­зна­че­ны дей­ст­вую­щие су­деб­ные лор­ды.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)