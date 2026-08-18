ПАЛАТА ЛОРДОВ
ПАЛАТА ЛОРДОВ - часть юридически триединого британского парламента, включающего монарха, Палату лордов и Палату общин.
Английский House of Lords, официально - Почтенные лорды духовные и светские Соединённого королевства Великобритании и Северной Ирландии, собравшиеся в парламенте.
Считается верхней палатой, но на деле уже давно существенных полномочий не имеет. Возникла в XIV веке, развившись на базе Совета баронов (1215 год), и состояла из крупных феодалов (пэров), титулы которых передавались по наследству. Длительное время имела больше власти, чем Палата общин, в частности право абсолютного вето в отношении решений Палаты общин (в 1911 году заменено относительным вето). В 1958 году наряду с наследственным пэрством был учреждён институт пожизненного пэрства (такие лорды назначались монархом фактически по указанию премьер-министра, с 1963 года женщины также могли стать наследственными членами Палаты лордов). Акт о Палате лордов 1999 года юридически упразднил наследственное членство в палате, «временно» сохранив 92 титула наследственных пэров, но они фактически стали постоянными (90 из них заседают в палате и ныне, два титула имеют формальный характер).
Численный состав Палаты лордов не фиксирован, предусмотрено лишь, что в ней должно быть не менее 30% женщин. На 01.04.2012 года в палате 788 членов - духовные (26 епископов и архиепископов Англиканской церкви, занимающих место «по должности») и светские лорды (они назначаются монархом по рекомендации премьер-министра, в т. ч. 92 титула «временно» сохраняемых наследственных лордов).
Заседать в Палате лордов могут лица, достигшие 21 года, граждане Соединённого королевства, граждане британского Содружества и граждане Ирландии. Не вправе заседать в палате осуждённые банкроты, лица, признанные виновными в государственной измене (осуждённые по др. статьям права заседать не лишаются).
В Палате лордов существуют 4 партийные фракции (лейбористов, консерваторов, либеральных демократов, зелёных - кроссбенчеров), есть небольшое количество лордов, принадлежащих к др. партиям. Созданы 5 специализированных постоянных комитетов (по делам Европейского союза, по экономической политике и др.), которые предварительно рассматривают законопроекты и др. решения. Кворум для заседаний Палаты лордов - 3 лорда (можно обсуждать, но не принимать решения, для принятия решений необходимо присутствие большинства состава, поэтому в Палате лордов, как и в Палате общин, действуют «кнуты» - должностные лица партий, обеспечивающие явку своих членов на голосование).
Заседания проходят на основе саморегулирования, ограничений по продолжительности выступлений нет. Ранее заседаниями палаты руководил лорд- канцлер - назначенный член правительства. Акт о конституционной реформе 2005 года ввёл должность спикера Палаты лорды (лорд- спикер), который избирается палатой и должен быть вне партий. Дела палаты ведёт клерк.
Законодательные полномочия Палаты лордов ограничены. Она имеет право отлагательного вето по отношению к законопроектам (биллям), принятым нижней палатой, но это вето преодолевается абсолютным большинством голосов Палаты общин. Некоторые виды биллей Палаты общин могут быть представлены на подпись монарху и стать законом без согласия Палаты лордов. Кроме того, по конституционному соглашению (The Salisbury Convention) Палата лордов не вправе противодействовать законопроектам, внесённым правящей партией во исполнение её предвыборного манифеста. Палата лордов не участвует в определении состава правительства, не может принимать какие-то решения, обязывающие правительство, выносить вотум недоверия правительству, но министры могут быть назначены из состава Палаты лордов, одновременно оставаясь членами палаты (это делается почти всегда при формировании правительства). У Палаты лордов теоретически сохраняется право импичмента, который инициируется Палатой общин в отношении высокопоставленных должностных лиц, судей, а решение принимается Палатой лордов большинством голосов (последний был в 1808 году). Отменено и её право особым образом судить пэров.
Ранее в Палату лордов входили судебные лорды (Lords of Appeal in Ordinary), или лорды-юристы (Law Lords), назначаемые монархом по представлению премьер-министра для осуществления судебных полномочий в связи с тем, что палата была высшей апелляционной инстанцией. Актом о конституционной реформе 2005 года был учреждён Верховный суд, которому передали судебные функции Палаты лордов. Первыми судьями были назначены действующие судебные лорды.