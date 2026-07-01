ПАЛАЦЦЕСКИ АЛЬДО
ПАЛАЦЦЕСКИ АЛЬДО - итальянский писатель.
Из семьи коммерсанта. Окончил техническое училище (1902 год); в начале 1900-х годов пробовал свои силы в театре. Участник 1-й мировой войны (1916 год). С 1926 года работал журналистом в газете «Corriere della sera»; неоднократно посещал Париж. В годы фашизма держался в стороне от официальной культуры.
Дебютировал сборником стихов «Белые кони» («I cavalli bianchi», 1905 год). Тенденция к эпатажному сочетанию стилизованной «детскости», «лёгкости» сюжетов и структур с иронией и гротеском характерна для сборников «Фонарь» («Lanterna», 1907 год) и «Поэмы» («Poemi», 1909 год). В 1909 году ненадолго сблизился с футуристами.
Влияние эстетики футуризма нашло отражение в сборнике «Поджигатель» («L’incendiario», 1910 год) и литературном манифесте «Антиболь» («Controdolore», 1913 год); пародирование футуристического проекта новой цивилизации - в аллегорическом романе-фантасмагории «Кодекс Перлá» («Il сodice di Perlа́», 1911 год); отдалился от футуризма после 2-й мировой войны.
Для прозы Палаццески, нередко тяготеющей к сюрреализму, характерны игра повествовательными техниками, сочетание иронии и сказочной фантастики: романы «Пирамида» («La рiramide», 1926 год), «Братья Кукколи» («I fratelli Cuccoli», 1948 год), «Рим» («Roma», 1953 год), «Дож» («Il doge», 1967 год), «Стефанино» («Stefanino», 1969 год) и др. В романе «Сёстры Матерасси» («Le sorelle Materassi», 1934 год) гротескной трансформации подвергается техника психологической прозы веризма.
Среди др. произведений: сборник рассказов «Приз шутов» («Il palio dei buffi», 1937 год); книга мемуаров «Наслаждение памяти» («Il рiacere della memoria», 1964 год).
Сочинения:
Tutte le poesie. Mil., 2002
Tutti i romanzi. Mil., 2004-2005. Vol. 1-2.