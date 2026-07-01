ПАЛАЦЦЕСКИ АЛЬДО

ПАЛАЦЦЕСКИ АЛЬДО​ - итальянский пи­са­тель.

Из се­мьи ком­мер­сан­та. Окон­чил тех­ническое училище (1902 год); в начале 1900-х годов про­бо­вал свои си­лы в те­ат­ре. Уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны (1916 год). С 1926 года ра­бо­тал жур­на­ли­стом в газете «Corriere della sera»; неод­но­крат­но по­се­щал Па­риж. В го­ды фа­шиз­ма дер­жал­ся в сто­ро­не от официальной куль­ту­ры.

Де­бю­ти­ро­вал сборником сти­хов «Бе­лые ко­ни» («I cavalli bianchi», 1905 год). Тен­ден­ция к эпа­таж­но­му со­че­та­нию сти­ли­зо­ван­ной «дет­ско­сти», «лёг­ко­сти» сю­же­тов и струк­тур с иро­ни­ей и гро­те­ском ха­рак­тер­на для сборников «Фо­нарь» («Lan­terna», 1907 год) и «По­эмы» («Poemi», 1909 год). В 1909 году не­на­дол­го сбли­зил­ся с фу­ту­ри­ста­ми.

Влия­ние эс­те­ти­ки фу­ту­риз­ма на­шло от­ра­же­ние в сборнике «Под­жи­га­тель» («L’incendiario», 1910 год) и литературном мани­фе­сте «Ан­ти­боль» («Controdolore», 1913 год); па­ро­ди­ро­ва­ние фу­ту­ри­стического про­ек­та но­вой ци­ви­ли­за­ции - в ал­ле­го­рическом ро­ма­не-фан­тас­ма­го­рии «Ко­декс Перлá» («Il сodice di Perlа́», 1911 год); от­да­лил­ся от фу­ту­риз­ма по­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны .

Для про­зы Палаццески, не­ред­ко тя­го­тею­щей к сюр­реа­лиз­му, ха­рак­тер­ны иг­ра по­ве­ст­во­вательными тех­ни­ка­ми, со­че­та­ние иро­нии и ска­зоч­ной фан­та­сти­ки: ро­ма­ны «Пи­ра­ми­да» («La рiramide», 1926 год), «Бра­тья Кук­ко­ли» («I fratelli Cuccoli», 1948 год), «Рим» («Roma», 1953 год), «Дож» («Il do­ge», 1967 год), «Сте­фа­ни­но» («Stefani­no», 1969 год) и др. В ро­ма­не «Сё­ст­ры Ма­те­рас­си» («Le sorelle Materassi», 1934 год) гро­теск­ной транс­фор­ма­ции под­вер­га­ет­ся тех­ни­ка пси­хо­ло­гической про­зы ве­риз­ма.

Сре­ди др. про­из­ве­де­ний: сборник рас­ска­зов «Приз шу­тов» («Il palio dei buffi», 1937 год); книга ме­муа­ров «На­сла­ж­де­ние па­мя­ти» («Il рiacere della memoria», 1964 год).

Сочинения:

Tutte le poesie. Mil., 2002

Tutti i ro­manzi. Mil., 2004-2005. Vol. 1-2.

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