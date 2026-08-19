ПАЛ БИПИН ЧАНДРА

ПАЛ БИПИН ЧАНДРА - политический деятель Индии.

По про­ис­хо­ж­де­нию бен­га­лец. В 1860-х годов учил­ся в Каль­кутт­ском университете, за­тем ра­бо­тал биб­лио­те­ка­рем, ди­рек­то­ром шко­лы, жур­на­ли­стом. В 1877 году всту­пил в общество Брах­мо Са­мадж. С 1886 года член Ин­дий­ско­го на­цио­наль­но­го кон­грес­са, один из ли­де­ров его ра­ди­каль­но­го кры­ла. Раз­ви­вал идеи национального про­изводства и национального об­ра­зо­ва­ния.

Из­да­вал журнал «Но­вая Ин­дия». В 1905-1908 годах аги­ти­ро­вал про­тив ре­ше­ния ко­ло­ни­аль­ных вла­стей о раз­де­ле Бен­га­лии на 2 про­вин­ции по прин­ци­пу ре­ли­ги­оз­но-об­щин­ной при­над­леж­но­сти. В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­н ы примк­нул к Гом­ру­ля ли­гам, вы­сту­пав­шим за до­сти­же­ние са­мо­управ­ле­ния Ин­дии ле­ги­тим­ны­ми ме­то­да­ми и со­зыв национального пар­ла­мен­та. Кри­ти­че­ски от­нёс­ся к М. К. Ган­ди , кам­па­нии гражданского не­по­ви­но­ве­ния (смотрите Сатья­гра­ха), в даль­ней­шем ото­шёл от по­ли­тической дея­тель­но­сти.