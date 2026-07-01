ПАКТЫ О ВЗАИМОПОМОЩИ 1939 ГОДА

ПАКТЫ О ВЗАИМОПОМОЩИ 1939 ГОДА между СССР и Эстонией, СССР и Латвией, СССР и Литвой.

Под­пи­са­ны в Мо­ск­ве председателем СНК, нар­ко­мом иностранных дел СССР В. М. Мо­ло­то­вым и министром иностранных дел Эс­то­нии К. Сель­те­ром (28 сентября), министром иностранных дел Лат­вии В. Мун­тер­сом (5 октября), министром иностранных дел Лит­вы Ю. Урб­ши­сом (10 октябяря).

При­бал­ти­ка рас­смат­ри­ва­лась пра­ви­тель­ст­вом СССР как ре­ги­он, имею­щий стра­те­ги­че­ски важ­ное зна­че­ние для обес­пе­че­ния безо­пас­но­сти северо-западных об­лас­тей стра­ны. Под­чи­не­ние при­бал­тий­ских го­су­дарств Гер­ма­ни­ей в ре­зуль­та­те пря­мой или кос­вен­ной аг­рес­сии (про­во­ци­ро­ва­ние внутреннего пе­ре­во­ро­та и вве­де­ние германских войск на их тер­ри­то­рию на ос­но­ва­нии до­го­во­ра о сою­зе) соз­да­ва­ло уг­ро­зу их пре­вра­ще­ния в плац­дарм для на­па­де­ния на Советский Со­юз.

Уси­ле­ние германского влия­ния в При­бал­ти­ке к вес­не 1939 года и про­гер­ман­ская по­ли­ти­ка ре­жи­мов К. Пят­са в Эс­то­нии и К. Уль­ма­ни­са в Лат­вии вы­зыва­ли глу­бо­кую тре­во­гу в Мо­ск­ве. 28.03.1939 года советское пра­ви­тель­ст­во сде­ла­ло за­яв­ле­ния пра­ви­тель­ст­вам Лат­вии и Эс­то­нии, в ко­то­рых по­тре­бо­ва­ло ор­га­ни­за­ции эф­фек­тив­но­го от­по­ра лю­бым по­ся­га­тель­ст­вам на су­ве­ре­ни­тет и ней­тра­ли­тет этих стран, под­черк­нув, что та­кой от­пор от­ве­ча­ет ин­те­ре­сам не толь­ко ла­ты­шей и эс­тон­цев, но и «жиз­нен­ным ин­те­ре­сам Со­вет­ско­го го­су­дар­ст­ва». Советский Со­юз, го­во­ри­лось в за­яв­ле­нии, не мо­жет ос­та­вать­ся «без­у­ча­ст­ным зри­те­лем по­пы­ток от­кры­то­го или за­мас­ки­ро­ван­но­го унич­то­же­ния са­мо­стоя­тель­но­сти и не­за­ви­си­мо­сти» при­бал­тий­ских стран и «го­тов на де­ле до­ка­зать, в слу­чае по­треб­но­сти, его за­ин­те­ре­со­ван­ность в це­ло­ст­ном со­хра­не­нии» их «са­мо­стоя­тель­но­го го­су­дар­ст­вен­но­го су­ще­ст­во­ва­ния и по­ли­ти­че­ской и эко­но­ми­че­ской не­за­ви­си­мо­сти».

Советское пра­ви­тель­ст­во пред­ло­жи­ло Лат­вии и Эс­то­нии за­клю­чить Пакты о взаимопомощи, ко­то­рые га­ран­ти­ро­ва­ли бы в ус­ло­ви­ях над­ви­гав­шей­ся вой­ны их су­ве­ре­ни­тет и тем са­мым безо­пас­ность СССР на при­балтийском на­прав­ле­нии. 07.04.1939 года латвийское и эстонское пра­ви­тель­ст­ва от­ве­ти­ли от­ка­зом на советское пред­ло­же­ние. Это по­бу­ди­ло СССР в по­сле­дую­щие ме­ся­цы на по­ли­тических пе­ре­го­во­рах с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Фран­ци­ей по­ста­вить во­прос о со­вме­ст­ном га­ран­ти­ро­ва­нии тре­мя дер­жа­ва­ми при­бал­тий­ских го­су­дарств от пря­мой и кос­вен­ной аг­рес­сии со сто­ро­ны Гер­ма­нии. Из-за по­зи­ции, за­ня­той Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей в во­про­се о кос­вен­ной аг­рес­сии, про­бле­ма ре­ше­на не бы­ла.

Стре­мясь не до­пус­тить об­ра­зо­ва­ния коа­ли­ции трёх дер­жав, германское пра­ви­тель­ст­во, ин­фор­ми­ро­ван­ное о серь­ёз­ных раз­но­гла­си­ях ме­ж­ду ни­ми на Мо­с­ков­ских пе­ре­го­во­рах 1939 года, в середине августа 1939 года пред­ло­жи­ло ру­ко­во­д­ству СССР за­клю­чить до­го­вор о не­на­па­де­нии и при этом учесть его ин­те­ре­сы в Восточной Ев­ро­пе, а так­же со­вме­ст­но га­ран­ти­ро­вать при­бал­тий­ские го­су­дар­ст­ва. В ус­ло­ви­ях, ко­гда дос­тичь со­гла­ше­ния с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Фран­ци­ей о со­вме­ст­ном про­ти­во­дей­ст­вии аг­рес­сии не уда­лось и пре­дот­вра­тить круп­ный кон­фликт в Ев­ро­пе пред­став­ля­лось уже не­воз­мож­ным, советское пра­ви­тель­ст­во при­ня­ло пред­ло­же­ние Гер­ма­нии, по­зво­ляв­шее СССР хо­тя бы на вре­мя ос­та­вать­ся «вне вой­ны».

На советско-германских пе­ре­го­во­рах в Мо­ск­ве 23.08.1939 года советское ру­ко­во­дство до­би­лось от нем­цев со­гла­сия при­знать тер­ри­то­рию Лат­вии, Эс­то­нии и Фин­лян­дии сфе­рой ин­те­ре­сов СССР, а так­же при­зна­ния ин­те­ре­сов Лит­вы в от­но­ше­нии Ви­лен­ской области (дос­тиг­ну­тые до­го­во­рён­но­сти за­кре­п­ле­ны в сек­рет­ном до­пол­нительном про­то­ко­ле к До­го­во­ру о не­на­па­де­нии ме­ж­ду Гер­ма­ни­ей и Советским Сою­зом; смотрите Со­вет­ско-гер­ман­ские до­го­во­ры 1939 года ). По­сле по­ра­же­ния и рас­па­да Поль­ши в ре­зуль­та­те гер­ма­но-поль­ской вой­ны 1939 года и вве­де­ния час­тей Крас­ной Ар­мии на тер­ри­то­рию Западной Бе­ло­рус­сии и Западной Ук­раи­ны советское пра­ви­тель­ст­во на­стоя­ло на пе­ре­смот­ре гра­ниц сфер ин­те­ре­сов, в ре­зуль­та­те че­го к сфе­ре ин­те­ре­сов СССР бы­ла от­не­се­на так­же Лит­ва (за­кре­п­ле­но в сек­рет­ном до­пол­нительном про­то­ко­ле к Германо-советскому до­го­во­ру о друж­бе и гра­ни­це от 28.09.1939 года).

До­го­во­рён­но­сти с Гер­ма­ни­ей о раз­гра­ни­че­нии сфер ин­те­ре­сов (без дос­ти­же­ния со­гла­сия по это­му во­про­су советское ру­ко­во­дство от­ка­зы­ва­лось под­пи­сы­вать до­го­вор о не­на­па­де­нии) по­зво­ли­ли СССР в сентябре 1939 года по­ста­вить пре­дел германской экс­пан­сии в Восточной Ев­ро­пе, не до­пус­тить втор­же­ния нем­цев в При­бал­ти­ку, ок­ку­па­ция и ан­нек­сия ко­то­рой («до гра­ни­цы ста­рой Кур­лян­дии») пре­ду­смат­ри­ва­лась германскими опе­ра­тив­ны­ми пла­на­ми по за­вер­ше­нии вой­ны про­тив Поль­ши. Опа­са­ясь, что нем­цы, дос­тиг­нув сво­их це­лей в Поль­ше, мо­гут пе­рей­ти к ре­ше­нию про­бле­мы ли­мит­ро­фов, пра­ви­тель­ст­во СССР осе­нью 1939 года в спеш­ном по­ряд­ке при­ня­ло ме­ры, при­зван­ные ук­ре­пить безо­пас­ность Советского Сою­за. Оно ини­ции­ро­ва­ло пе­ре­го­во­ры с пра­ви­тель­ст­ва­ми Эс­то­нии, Лат­вии и Лит­вы и до­би­лось их со­гла­сия под­пи­сать с СССР дву­сто­рон­ние Пакты о взаимопомощи сро­ком на 10 лет (с Лит­вой под­пи­сан До­го­вор о пе­ре­да­че Ли­товской Рес­пуб­ли­ке города Виль­но и Ви­лен­ской области и о взаи­мо­по­мо­щи сро­ком на 15 лет).

В со­от­вет­ст­вии с со­гла­ше­ния­ми СССР по­лу­чил воз­мож­ность раз­мес­тить в отдельных пунк­тах на тер­ри­то­рии трёх при­бал­тий­ских го­су­дарств ог­ра­ниченные кон­тин­ген­ты советских войск (в Эс­то­нии и Лат­вии по 25 тыс. человек, в Лит­ве 20 тыс. человек), пра­ви­тель­ст­ва при­бал­тий­ских стран обя­за­лись не за­клю­чать какких-либо сою­зов и не уча­ст­во­вать в коа­ли­ци­ях, на­прав­лен­ных про­тив СССР. Советский Со­юз и при­бал­тий­ские го­су­дар­ст­ва при­ня­ли на се­бя так­же обя­за­тель­ст­во ока­зы­вать друг дру­гу вся­че­скую по­мощь, вклю­чая во­ен­ную, в слу­чае пря­мо­го на­па­де­ния или уг­ро­зы на­па­де­ния на них лю­бой ев­ропейской дер­жа­вы с мо­ря и по су­ше, в т. ч. на­па­де­ния че­рез тер­ри­то­рию при­бал­тий­ских го­су­дарств на СССР, а так­же на­па­де­ния на советские вой­ска, раз­ме­щён­ные в при­бал­тий­ских го­су­дар­ст­вах. До­го­во­ром с Лит­вой, ко­то­рая не­по­сред­ст­вен­но гра­ни­чи­ла с Гер­ма­ни­ей, пре­ду­смат­ри­ва­лась со­вме­ст­ная за­щи­та её гра­ни­цы.

При под­пи­са­нии Пактов о взаимопомощи пра­ви­тель­ст­во СССР взя­ло на се­бя твёр­дое обя­за­тель­ст­во не вме­ши­вать­ся во внутренние де­ла при­бал­тий­ских го­су­дарств. В со­гла­ше­ния с ка­ж­дым из них вне­сён специальный пункт, гла­сив­ший: «Про­ве­де­ние в жизнь на­стоя­ще­го пак­та ни в ко­ей ме­ре не долж­но за­тра­ги­вать су­ве­рен­ных прав до­го­ва­ри­ваю­щих­ся сто­рон, в ча­ст­но­сти их го­су­дар­ст­вен­но­го уст­рой­ст­ва, эко­но­ми­че­ской и со­ци­аль­ной сис­те­мы и во­ен­ных ме­ро­прия­тий». Под­чёр­ки­ва­лось так­же, что мес­та, пре­дос­тав­ляе­мые для раз­ме­ще­ния советских войск, ос­та­ют­ся не­отъ­ем­ле­мой ча­стью тер­ри­то­рии при­бал­тий­ских го­су­дарств и что при­бал­тий­ские го­су­дар­ст­ва не не­сут ни­ка­ких рас­хо­дов по со­дер­жа­нию советских войск.

В кон­фи­ден­ци­аль­ных про­то­ко­лах, при­ла­гав­ших­ся к Пактам о взаимопомощи, де­ла­лись до­пол­нительные ого­вор­ки, ко­то­рые под­чёр­ки­ва­ли рав­но­пра­вие и су­ве­ре­ни­тет уча­ст­ни­ков со­гла­ше­ния. Пре­ду­смат­ри­ва­лось, что «по­мощь ока­зы­ва­ет­ся по изъ­яв­лен­но­му же­ла­нию дру­гой сто­ро­ны, при­чём с обо­юд­но­го со­гла­сия сто­ро­на, обя­зан­ная к ока­за­нию по­мо­щи, мо­жет, в слу­чае вой­ны дру­гой сто­ро­ны с треть­ей дер­жа­вой, ос­тать­ся ней­траль­ной». На­блю­де­ние за про­ве­де­ни­ем в жизнь Пактов о взаимопомощи воз­ла­га­лось на сме­шан­ные ко­мис­сии, со­зда­вае­мые на па­ри­тет­ных на­ча­лах. При воз­ник­но­ве­нии раз­но­гла­сий в ра­бо­те сме­шан­ных ко­мис­сий пред­по­ла­га­лось, что спор­ные во­про­сы бу­дут ре­шать­ся ди­пло­ма­тическим пу­тём или по­сред­ст­вом пе­ре­го­во­ров ме­ж­ду пра­ви­тель­ст­ва­ми.

В со­от­вет­ст­вии с Пактами о взаимопомощи СССР обя­зал­ся ока­зы­вать по­мощь ар­ми­ям при­бал­тий­ских го­су­дарств «на льгот­ных ус­ло­ви­ях воо­ру­же­ни­ем и про­чи­ми во­ен­ны­ми ма­те­риа­ла­ми». Фак­ти­че­ски в од­ном па­ке­те с Пактами о взаимопомощи советское пра­ви­тель­ст­во под­пи­са­ло с пра­ви­тель­ст­ва­ми Эс­то­нии (28 сентября), Лит­вы (15 октября), Лат­вии (18 октября) тор­го­вые со­гла­ше­ния, ко­то­рые ком­пен­си­ро­ва­ли им ут­ра­ту в ус­ло­ви­ях вой­ны час­ти тор­го­во-эко­но­мических свя­зей с западными стра­на­ми, твёр­до га­ран­ти­ро­ва­ли по­став­ки сы­рья и обо­ру­до­ва­ния из СССР и за­куп­ку Советским Сою­зом про­дук­ции их промышленности и сельского хозяйства.

Пакты о взаимопомощи СССР и при­бал­тий­ских го­су­дарств не про­ти­во­ре­чи­ли Ста­ту­ту Ли­ги На­ций и бы­ли офи­ци­аль­но за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­ны ею (Пакты о взаимопомощи с Эс­то­ни­ей - 13.10.1939 года, с Лат­ви­ей - 06.11.1939 года; ре­ги­ст­ра­ция советско-ли­товского до­го­во­ра не со­стоя­лась из-за воз­ра­же­ний Ве­ли­ко­бри­та­нии и польского эмиг­рант­ско­го пра­ви­тель­ст­ва по во­про­су о государственной при­над­леж­но­сти Виль­но и Ви­лен­ской области).

На ба­зе Пактов о взаимопомощи в по­сле­дую­щий пе­ри­од в рам­ках сме­шан­ных ко­мис­сий и на меж­го­су­дарственном уров­не за­клю­чён ряд до­пол­нительных со­гла­ше­ний, ка­сав­ших­ся оп­ре­де­ле­ния мест и ус­ло­вий пре­бы­ва­ния советских войск в при­бал­тий­ских го­су­дар­ст­вах, вклю­чая оп­ре­де­ле­ние зон, за­прет­ных для по­лё­тов советских са­мо­лё­тов. На ос­но­ва­нии этих со­гла­ше­ний был осу­ще­ст­в­лён ввод час­тей Крас­ной Ар­мии в Эс­то­нию (с 18.10.1939 года), Лат­вию (с 31.10.1939 года) и Лит­ву (с 28.10.1939 года). В свя­зи с всту­п­ле­ни­ем советских войск в При­бал­ти­ку нар­ком обо­ро­ны СССР К. Е. Во­ро­ши­лов 25.10.1939 года от­дал при­каз № 0162, ка­те­го­ри­че­ски за­пре­тив­ший советским вой­скам вме­ши­вать­ся во внутренние де­ла при­бал­тий­ских го­су­дарств, вес­ти ком­му­ни­стическую про­па­ган­ду и всту­пать в кон­так­ты с ме­ст­ным на­се­ле­ни­ем. При­каз не­укос­ни­тель­но вы­пол­нял­ся.

Под­пи­са­ние Пактов о взаимопомощи с СССР пра­ви­тель­ст­ва при­бал­тий­ских го­су­дарств рас­смат­ри­ва­ли как вы­ну­ж­ден­ный шаг, со­вер­шён­ный под на­жи­мом. В це­лом их по­ли­ти­ка в от­но­ше­нии СССР ос­та­ва­лась не­дру­же­ст­вен­ной. Вла­сти и ар­мей­ские ин­стан­ции Эс­то­нии, Лат­вии и Лит­вы це­ле­на­прав­лен­но соз­да­ва­ли ус­ло­вия, за­труд­няв­шие пре­бы­ва­ние советских войск, ор­га­ни­зо­вы­ва­лись от­кро­вен­ные про­во­ка­ции, име­ли ме­сто по­хи­ще­ния советских во­ен­но­слу­жа­щих. В пе­ри­од со­вет­ско-фин­лянд­ской вой­ны 1939-1940 годов пра­ви­тель­ст­ва при­бал­тий­ских го­су­дарств от­кры­то де­мон­ст­ри­ро­ва­ли сим­па­тии к Фин­лян­дии, со­дей­ст­во­ва­ли от­прав­ке в неё доб­ро­воль­цев и сбо­ру средств в под­держ­ку финляндской ар­мии, реа­ни­ми­ро­ва­ли Ан­тан­ту Бал­тий­скую. От­кры­тая ан­ти­со­вет­ская про­па­ган­да ве­лась в прес­се, на стра­ни­цах ко­то­рой раз­да­ва­лись да­же при­зы­вы «сбро­сить советские гар­ни­зо­ны в мо­ре».

С ле­та 1940 года уг­ро­за советско-германской вой­ны рез­ко воз­рос­ла. Ус­пе­хи нем­цев на западно-ев­ропейском те­ат­ре во­енных дей­ст­вий (14.06.1940 года германские вой­ска всту­пи­ли в Па­риж; смотрите Фран­цуз­ская кам­па­ния 1940 года) не ос­тав­ля­ли со­мне­ний в том, что в са­мом бли­жай­шем вре­ме­ни вер­махт по­вер­нёт на вос­ток. В этих ус­ло­ви­ях по­ло­же­ние с реа­ли­за­ци­ей Пактов о взаимопомощи с при­бал­тий­ски­ми го­су­дар­ст­ва­ми вос­при­ни­ма­лось советским ру­ко­вод­ством как не­тер­пи­мое.

14.06.1940 года пра­ви­тель­ст­во СССР в уль­ти­ма­тив­ной фор­ме по­тре­бо­ва­ло от ли­товских вла­стей «не­мед­лен­но» сфор­ми­ро­вать «та­кое пра­ви­тель­ство, ко­то­рое бы­ло бы спо­соб­но и го­то­во обес­пе­чить че­ст­ное про­ве­де­ние в жизнь со­вет­ско-ли­тов­ско­го до­го­во­ра о взаи­мо­по­мо­щи и ре­ши­тель­ное обуз­да­ние вра­гов до­го­во­ра», а так­же «не­мед­лен­но» обес­пе­чить «сво­бод­ный про­пуск на тер­ри­то­рию Лит­вы со­вет­ских во­ин­ских час­тей для раз­ме­ще­ния их в важ­ней­ших цен­трах Лит­вы в ко­личе­ст­ве, дос­та­точ­ном для то­го, что­бы обес­пе­чить воз­мож­ность осу­ще­ст­в­ле­ния со­вет­ско-ли­тов­ско­го До­го­во­ра о взаи­мо­по­мо­щи и пре­дот­вра­тить про­во­ка­ци­он­ные дей­ст­вия, на­прав­лен­ные про­тив со­вет­ско­го гар­ни­зо­на в Лит­ве». 16.06.1940 года ана­ло­гич­ные тре­бо­ва­ния предъ­яв­ле­ны вла­стям Лат­вии и Эс­то­нии. Пра­ви­тель­ст­ва при­бал­тий­ских го­су­дарств об­ра­ти­лись за под­держ­кой к Гер­ма­нии, но не по­лу­чи­ли её и бы­ли вы­ну­ж­де­ны при­нять советские тре­бо­ва­ния.

17.06.1940 года до­пол­нительные час­ти Крас­ной Ар­мии всту­пи­ли в При­бал­ти­ку. Пра­ви­тель­ст­ва Лат­вии, Лит­вы и Эс­то­нии по­да­ли в от­став­ку, бы­ли сфор­ми­ро­ва­ны но­вые (на­род­ные) ка­би­не­ты, пер­со­наль­ный со­став ко­то­рых со­гла­со­вы­вал­ся с упол­но­мо­чен­ны­ми пра­ви­тель­ст­ва СССР (в этом ка­че­ст­ве в Лат­вию при­был А. Я. Вы­шин­ский, в Лит­ву - В. Г. Де­ка­но­зов, в Эс­то­нию - А. А. Жда­нов).

Ввод до­пол­нительных кон­тин­ген­тов советских войск и дея­тель­ность народных пра­ви­тельств при­да­ли боль­шую ди­на­ми­ку по­ли­тическим про­цес­сам в при­бал­тий­ских го­су­дар­ст­вах. Народные пра­ви­тель­ст­ва ле­га­ли­зо­ва­ли дея­тель­ность ком­му­ни­стических пар­тий, ра­зо­ру­жи­ли пра­вые вое­ни­зи­рованные фор­ми­ро­ва­ния и про­ве­ли вы­бо­ры в пар­ла­мент. Сфор­ми­ро­ван­ные по ито­гам вы­бо­ров народные сей­мы при­бал­тий­ских го­су­дарств, боль­шин­ст­во мест в ко­то­рых за­вое­ва­ли ле­вые, 21-24.07.1940 года при­ня­ли дек­ла­ра­ции о про­воз­гла­ше­нии советской вла­сти и об­ра­ти­лись с прось­ба­ми о при­ня­тии в со­став СССР. 03-05.08.1940 года на сес­сии ВС СССР эти прось­бы бы­ли удов­ле­тво­ре­ны. С вхо­ж­де­ни­ем Лат­вии, Лит­вы и Эс­то­нии в со­став СССР Пакты о взаимопомощи как меж­го­су­дарственные до­го­во­ры ут­ра­ти­ли си­лу.

Ис­торические источники:

Akten zur deutschen auswärtigen Politik. Serie D: 1937–1945. Baden Baden

Fr./M., [1956]–1963. Bd 6–10

Год кри­зи­са, 1938–1939: До­ку­мен­ты и ма­те­риа­лы. М., 1990. Т. 1–2

Пол­пре­ды со­об­ща­ют… Сбор­ник до­ку­мен­тов об от­но­ше­ни­ях СССР с Лат­ви­ей, Лит­вой и Эс­то­ни­ей, ав­густ 1939 г. – ав­густ 1940 г. М., 1990

До­ку­мен­ты внеш­ней по­ли­ти­ки: 1939 г. М., 1992. Т. 22. Кн. 1–2

До­ку­мен­ты внеш­ней по­ли­ти­ки, 1940 г. – 22 ию­ня 1941 г. М., 1995–1998. Т. 23. Кн. 1–2.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)