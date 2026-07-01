ПАКТЫ О ВЗАИМОПОМОЩИ 1939 ГОДА
ПАКТЫ О ВЗАИМОПОМОЩИ 1939 ГОДА между СССР и Эстонией, СССР и Латвией, СССР и Литвой.
Подписаны в Москве председателем СНК, наркомом иностранных дел СССР В. М. Молотовым и министром иностранных дел Эстонии К. Сельтером (28 сентября), министром иностранных дел Латвии В. Мунтерсом (5 октября), министром иностранных дел Литвы Ю. Урбшисом (10 октябяря).
Прибалтика рассматривалась правительством СССР как регион, имеющий стратегически важное значение для обеспечения безопасности северо-западных областей страны. Подчинение прибалтийских государств Германией в результате прямой или косвенной агрессии (провоцирование внутреннего переворота и введение германских войск на их территорию на основании договора о союзе) создавало угрозу их превращения в плацдарм для нападения на Советский Союз.
Усиление германского влияния в Прибалтике к весне 1939 года и прогерманская политика режимов К. Пятса в Эстонии и К. Ульманиса в Латвии вызывали глубокую тревогу в Москве. 28.03.1939 года советское правительство сделало заявления правительствам Латвии и Эстонии, в которых потребовало организации эффективного отпора любым посягательствам на суверенитет и нейтралитет этих стран, подчеркнув, что такой отпор отвечает интересам не только латышей и эстонцев, но и «жизненным интересам Советского государства». Советский Союз, говорилось в заявлении, не может оставаться «безучастным зрителем попыток открытого или замаскированного уничтожения самостоятельности и независимости» прибалтийских стран и «готов на деле доказать, в случае потребности, его заинтересованность в целостном сохранении» их «самостоятельного государственного существования и политической и экономической независимости».
Советское правительство предложило Латвии и Эстонии заключить Пакты о взаимопомощи, которые гарантировали бы в условиях надвигавшейся войны их суверенитет и тем самым безопасность СССР на прибалтийском направлении. 07.04.1939 года латвийское и эстонское правительства ответили отказом на советское предложение. Это побудило СССР в последующие месяцы на политических переговорах с Великобританией и Францией поставить вопрос о совместном гарантировании тремя державами прибалтийских государств от прямой и косвенной агрессии со стороны Германии. Из-за позиции, занятой Великобританией в вопросе о косвенной агрессии, проблема решена не была.
Стремясь не допустить образования коалиции трёх держав, германское правительство, информированное о серьёзных разногласиях между ними на Московских переговорах 1939 года, в середине августа 1939 года предложило руководству СССР заключить договор о ненападении и при этом учесть его интересы в Восточной Европе, а также совместно гарантировать прибалтийские государства. В условиях, когда достичь соглашения с Великобританией и Францией о совместном противодействии агрессии не удалось и предотвратить крупный конфликт в Европе представлялось уже невозможным, советское правительство приняло предложение Германии, позволявшее СССР хотя бы на время оставаться «вне войны».
На советско-германских переговорах в Москве 23.08.1939 года советское руководство добилось от немцев согласия признать территорию Латвии, Эстонии и Финляндии сферой интересов СССР, а также признания интересов Литвы в отношении Виленской области (достигнутые договорённости закреплены в секретном дополнительном протоколе к Договору о ненападении между Германией и Советским Союзом; смотрите Советско-германские договоры 1939 года). После поражения и распада Польши в результате германо-польской войны 1939 года и введения частей Красной Армии на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины советское правительство настояло на пересмотре границ сфер интересов, в результате чего к сфере интересов СССР была отнесена также Литва (закреплено в секретном дополнительном протоколе к Германо-советскому договору о дружбе и границе от 28.09.1939 года).
Договорённости с Германией о разграничении сфер интересов (без достижения согласия по этому вопросу советское руководство отказывалось подписывать договор о ненападении) позволили СССР в сентябре 1939 года поставить предел германской экспансии в Восточной Европе, не допустить вторжения немцев в Прибалтику, оккупация и аннексия которой («до границы старой Курляндии») предусматривалась германскими оперативными планами по завершении войны против Польши. Опасаясь, что немцы, достигнув своих целей в Польше, могут перейти к решению проблемы лимитрофов, правительство СССР осенью 1939 года в спешном порядке приняло меры, призванные укрепить безопасность Советского Союза. Оно инициировало переговоры с правительствами Эстонии, Латвии и Литвы и добилось их согласия подписать с СССР двусторонние Пакты о взаимопомощи сроком на 10 лет (с Литвой подписан Договор о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи сроком на 15 лет).
В соответствии с соглашениями СССР получил возможность разместить в отдельных пунктах на территории трёх прибалтийских государств ограниченные контингенты советских войск (в Эстонии и Латвии по 25 тыс. человек, в Литве 20 тыс. человек), правительства прибалтийских стран обязались не заключать какких-либо союзов и не участвовать в коалициях, направленных против СССР. Советский Союз и прибалтийские государства приняли на себя также обязательство оказывать друг другу всяческую помощь, включая военную, в случае прямого нападения или угрозы нападения на них любой европейской державы с моря и по суше, в т. ч. нападения через территорию прибалтийских государств на СССР, а также нападения на советские войска, размещённые в прибалтийских государствах. Договором с Литвой, которая непосредственно граничила с Германией, предусматривалась совместная защита её границы.
При подписании Пактов о взаимопомощи правительство СССР взяло на себя твёрдое обязательство не вмешиваться во внутренние дела прибалтийских государств. В соглашения с каждым из них внесён специальный пункт, гласивший: «Проведение в жизнь настоящего пакта ни в коей мере не должно затрагивать суверенных прав договаривающихся сторон, в частности их государственного устройства, экономической и социальной системы и военных мероприятий». Подчёркивалось также, что места, предоставляемые для размещения советских войск, остаются неотъемлемой частью территории прибалтийских государств и что прибалтийские государства не несут никаких расходов по содержанию советских войск.
В конфиденциальных протоколах, прилагавшихся к Пактам о взаимопомощи, делались дополнительные оговорки, которые подчёркивали равноправие и суверенитет участников соглашения. Предусматривалось, что «помощь оказывается по изъявленному желанию другой стороны, причём с обоюдного согласия сторона, обязанная к оказанию помощи, может, в случае войны другой стороны с третьей державой, остаться нейтральной». Наблюдение за проведением в жизнь Пактов о взаимопомощи возлагалось на смешанные комиссии, создаваемые на паритетных началах. При возникновении разногласий в работе смешанных комиссий предполагалось, что спорные вопросы будут решаться дипломатическим путём или посредством переговоров между правительствами.
В соответствии с Пактами о взаимопомощи СССР обязался оказывать помощь армиям прибалтийских государств «на льготных условиях вооружением и прочими военными материалами». Фактически в одном пакете с Пактами о взаимопомощи советское правительство подписало с правительствами Эстонии (28 сентября), Литвы (15 октября), Латвии (18 октября) торговые соглашения, которые компенсировали им утрату в условиях войны части торгово-экономических связей с западными странами, твёрдо гарантировали поставки сырья и оборудования из СССР и закупку Советским Союзом продукции их промышленности и сельского хозяйства.
Пакты о взаимопомощи СССР и прибалтийских государств не противоречили Статуту Лиги Наций и были официально зарегистрированы ею (Пакты о взаимопомощи с Эстонией - 13.10.1939 года, с Латвией - 06.11.1939 года; регистрация советско-литовского договора не состоялась из-за возражений Великобритании и польского эмигрантского правительства по вопросу о государственной принадлежности Вильно и Виленской области).
На базе Пактов о взаимопомощи в последующий период в рамках смешанных комиссий и на межгосударственном уровне заключён ряд дополнительных соглашений, касавшихся определения мест и условий пребывания советских войск в прибалтийских государствах, включая определение зон, запретных для полётов советских самолётов. На основании этих соглашений был осуществлён ввод частей Красной Армии в Эстонию (с 18.10.1939 года), Латвию (с 31.10.1939 года) и Литву (с 28.10.1939 года). В связи с вступлением советских войск в Прибалтику нарком обороны СССР К. Е. Ворошилов 25.10.1939 года отдал приказ № 0162, категорически запретивший советским войскам вмешиваться во внутренние дела прибалтийских государств, вести коммунистическую пропаганду и вступать в контакты с местным населением. Приказ неукоснительно выполнялся.
Подписание Пактов о взаимопомощи с СССР правительства прибалтийских государств рассматривали как вынужденный шаг, совершённый под нажимом. В целом их политика в отношении СССР оставалась недружественной. Власти и армейские инстанции Эстонии, Латвии и Литвы целенаправленно создавали условия, затруднявшие пребывание советских войск, организовывались откровенные провокации, имели место похищения советских военнослужащих. В период советско-финляндской войны 1939-1940 годов правительства прибалтийских государств открыто демонстрировали симпатии к Финляндии, содействовали отправке в неё добровольцев и сбору средств в поддержку финляндской армии, реанимировали Антанту Балтийскую. Открытая антисоветская пропаганда велась в прессе, на страницах которой раздавались даже призывы «сбросить советские гарнизоны в море».
С лета 1940 года угроза советско-германской войны резко возросла. Успехи немцев на западно-европейском театре военных действий (14.06.1940 года германские войска вступили в Париж; смотрите Французская кампания 1940 года) не оставляли сомнений в том, что в самом ближайшем времени вермахт повернёт на восток. В этих условиях положение с реализацией Пактов о взаимопомощи с прибалтийскими государствами воспринималось советским руководством как нетерпимое.
14.06.1940 года правительство СССР в ультимативной форме потребовало от литовских властей «немедленно» сформировать «такое правительство, которое было бы способно и готово обеспечить честное проведение в жизнь советско-литовского договора о взаимопомощи и решительное обуздание врагов договора», а также «немедленно» обеспечить «свободный пропуск на территорию Литвы советских воинских частей для размещения их в важнейших центрах Литвы в количестве, достаточном для того, чтобы обеспечить возможность осуществления советско-литовского Договора о взаимопомощи и предотвратить провокационные действия, направленные против советского гарнизона в Литве». 16.06.1940 года аналогичные требования предъявлены властям Латвии и Эстонии. Правительства прибалтийских государств обратились за поддержкой к Германии, но не получили её и были вынуждены принять советские требования.
17.06.1940 года дополнительные части Красной Армии вступили в Прибалтику. Правительства Латвии, Литвы и Эстонии подали в отставку, были сформированы новые (народные) кабинеты, персональный состав которых согласовывался с уполномоченными правительства СССР (в этом качестве в Латвию прибыл А. Я. Вышинский, в Литву - В. Г. Деканозов, в Эстонию - А. А. Жданов).
Ввод дополнительных контингентов советских войск и деятельность народных правительств придали большую динамику политическим процессам в прибалтийских государствах. Народные правительства легализовали деятельность коммунистических партий, разоружили правые военизированные формирования и провели выборы в парламент. Сформированные по итогам выборов народные сеймы прибалтийских государств, большинство мест в которых завоевали левые, 21-24.07.1940 года приняли декларации о провозглашении советской власти и обратились с просьбами о принятии в состав СССР. 03-05.08.1940 года на сессии ВС СССР эти просьбы были удовлетворены. С вхождением Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР Пакты о взаимопомощи как межгосударственные договоры утратили силу.
Исторические источники:
Akten zur deutschen auswärtigen Politik. Serie D: 1937–1945. Baden Baden
Fr./M., [1956]–1963. Bd 6–10
Год кризиса, 1938–1939: Документы и материалы. М., 1990. Т. 1–2
Полпреды сообщают… Сборник документов об отношениях СССР с Латвией, Литвой и Эстонией, август 1939 г. – август 1940 г. М., 1990
Документы внешней политики: 1939 г. М., 1992. Т. 22. Кн. 1–2
Документы внешней политики, 1940 г. – 22 июня 1941 г. М., 1995–1998. Т. 23. Кн. 1–2.