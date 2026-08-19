ПАКТ ТРЁХ ДЕРЖАВ 1940 ГОДА
ПАКТ ТРЁХ ДЕРЖАВ 1940 ГОДА - договор о военно-политическом союзе Германии, Италии и Японии во Второй мировой войне.
Подписан 27 сентября в Берлине министром иностранных дел Германии И. фон Риббентропом, министром иностранных дел Италии Г. Чиано и послом Японии в Германии С. Курусу. Завершил процесс формирования агрессивного блока этих держав, начатый заключением Берлинского соглашения 1936 года (смотрите «Ось Берлин – Рим»), «Антикоминтерновского пакта» и «Стального пакта» (смотрите Германо-итальянский договор 1939 года).
Заключён в условиях, когда Германия разгромила и оккупировала Польшу (смотрите Германо-польская война 1939 года), захватила Данию и Норвегию (смотрите Норвежская операция 1940 года), Бельгию, Нидерланды, Люксембург, нанесла поражение Франции и оккупировала часть её территории (смотрите Французская кампания 1940 года), развернула активные боевые действия против Великобритании (смотрите Битва за Англию 1940-1941 годы, «Морской лев»). В июне 1940 года в войну вступила Италия, войска которой вторглись в Британское Сомали, Кению и Египет. Япония, продолжавшая завоевательную войну в Китае (смотрите Национально-освободительная война в Китае против японских захватчиков 1937-1945 годов), в сентябре 1940 года захватила северные районы Индокитая Французского. Военные успехи стимулировали дальнейшее сближение трёх держав в целях объединения усилий и координации действий, а также выработки договорённостей относительно будущего раздела мира, что было закреплено в тексте Пактра трех держав.
Во вступительной статье участники пакта подчеркнули, что «считают предпосылкой прочного мира обретение каждой нацией надлежащего ей пространства. Поэтому они решили выступать единым фронтом и сотрудничать при осуществлении своих устремлений на великом восточноазиатском пространстве и в европейских областях». Правительства Германии, Италии и Японии отметили, что «желают также распространить своё сотрудничество на такие нации в других частях мира, которые склонны придать своим устремлениям аналогичную направленность». Одновременно три державы условились разграничить географические сферы своих «аспираций»: Япония обязалась «признавать и уважать руководство Германии и Италии в деле создания нового порядка в Европе» (статья 1), а Германия и Италия обязались «признавать и уважать руководство Японии в деле создания нового порядка на великом восточноазиатском пространстве» (статья 2). Участники пакта взяли на себя обязательство поддерживать друг друга «всеми политическими, экономическими и военными средствами в случае, если одна из договаривающихся сторон подвергнется нападению со стороны державы, которая в настоящее время не вовлечена в европейскую войну или китайско-японский конфликт» (статья 3; такими державами были СССР и США). Статья 6 устанавливала срок действия Пакт трех держав 10 лет.
Декларируя общность интересов, члены Пакта трех держав преследовали и свои особые цели: Япония усматривала в Пакте трех держав возможность проведения более жёсткого курса не только в отношении Великобритании, но и в отношении Соединённых Штатов, надеясь при этом, что само по себе наличие пакта заставит их воздержаться от объявления войны Японии; Германия и Италия рассчитывали, поощряя Японию к политике завоеваний, ещё больше осложнить положение Великобритании и не допустить вмешательства США в европейские дела. Германия рассматривала пакт также как основу союза трёх держав в будущей войне против СССР, а заодно как средство дипломатической маскировки начатых ею с лета 1940 года военные приготовлений на советской границе (переброска войск в Восточную Европу, направление германских частей в Финляндию, Румынию и пр.). С этой целью в Пакт трех держав была включена статья 5, гласившая: «вышеперечисленные договорённости никоим образом не затрагивают политический статус, который существует в настоящее время между каждой из трёх договаривающихся сторон и Советской Россией».
В соответствии со статьей 3 Договора о ненападении между СССР и Германией от 23.08.1939 года (смотрите Советско-германские договоры 1939 года), налагавшей на стороны обязательство «информировать друг друга о вопросах, затрагивающих их общие интересы», германское правительство незадолго до подписания Пакта трех держав ознакомило с его текстом советское руководство и пояснило, что пакт не направлен против СССР, о чём свидетельствует специально внесённая в него статья, а призван оказать отрезвляющее воздействие на определённые круги в США, стремящиеся втянуть страну в войну на стороне Великобритании, и содействовать улучшению советско-японских отношений. Однако германское правительство не смогло дать ответа на встречные вопросы советской стороны: что следует понимать под «созданием нового порядка», включает ли понятие «великое восточноазиатское пространство» Сибирь и каковы географические рамки Европы, в которой Германия и Италия собираются устанавливать «новый порядок»?
Чтобы успокоить советское руководство, с большой тревогой воспринявшее заключение Пакта трех держав, германское правительство пригласило председателя СНК, наркома иностранных дел СССР В. М. Молотова с официальным визитом в Берлин. О том, что А. Гитлер в связи с инициированными им переговорами не собирался менять своих планов в отношении Советского Союза, свидетельствует его директива № 18, подписанная 12.11.1940 года, в день прибытия Молотова в Берлин. Один из её пунктов гласил: «…Россия. Политические переговоры с целью выяснить позицию России на ближайшее время начаты. Независимо от того, каким будет результат этих переговоров, отданные ранее устно распоряжения о приготовлениях на востоке должны продолжаться». Переговоры замышлялись германской стороной и как крупная политическая провокация, способная вызвать конфликт между СССР и Великобританией либо, по меньшей мере, исключить возможность их военного сотрудничества в будущем. Ставка делалась на втягивание Молотова в дискуссию (с последующей «утечкой» информации) о возможности сотрудничества СССР с Пактом трех держав и участия Советского Союза в дележе «британского наследства».
В ходе переговоров Гитлер и Риббентроп пространно рассуждали об эвентуальном сотрудничестве Советского Союза с тремя державами, предлагая ему со временем направить свои «территориальные аспирации» в сторону Индийского океана. Риббентроп в устной форме изложил также проект возможного «когда-нибудь в будущем» соглашения между тремя державами и СССР. Молотов уклонился от обсуждения этой темы и напомнил о ранее поставленных советской стороной вопросах, подчеркнув, что первостепенное значение СССР придаёт проблеме гарантирования своей безопасности в районе Чёрного моря и Черноморских проливов, а также выводу германских войск из Финляндии (которая в соответствии с советско-германским секретным дополнительным протоколом от 23.08.1939 года признана сферой интересов СССР), а также из Румынии.
От обсуждения вопросов, к которым настойчиво возвращался Молотов, в свою очередь, уклонилось германское руководство. 15.11.1940 года, отчитываясь о результатах поездки на заседании Политбюро ЦК ВКП(б), Молотов заключил: «затеянная по инициативе фашистской стороны встреча являлась лишь показной демонстрацией» и представляла собой «попытку поставить СССР в условия, которые связали бы нас на международной арене, изолировали бы от Запада»; переговоры ясно показали, что «неизбежность агрессии Германии неимоверно возросла, причём в недалёком будущем».
Усиление военноей угрозы побудило советское правительство предпринять попытку, используя предложения Гитлера и Риббентропа, окончательно выяснить намерения германского руководства. 25.11.1940 года Молотов в устной форме сообщил германскому послу в Москве Ф. В. фон дер Шуленбургу условия, при которых СССР мог бы вести переговоры о «политическом сотрудничестве и экономической взаимопомощи» между Пактом трех держав и СССР (вопрос о военном сотрудничестве не ставился): немедленный вывод германских войск из Финляндии; обеспечение безопасности СССР в Черноморских проливах путём заключения пакта о взаимопомощи между Советским Союзом и Болгарией и «организации военной и военно-морской базы в районе Босфора и Дарданелл на основе долгосрочной аренды»; признание «центром тяжести аспираций СССР… район к югу от Батума и Баку в общем направлении к Персидскому заливу»; отказ Японии «от своих концессионных прав по углю и нефти на Северном Сахалине на условиях справедливой компенсации».
Согласие Германии вести переговоры с СССР на этих условиях, очень неудобных ни для неё, ни для Японии, давало надежду на то, что шанс оттянуть войну остаётся. Однако германское правительство не дало ответа на советское предложение и более к вопросу о сотрудничестве между Пактом трех держав и СССР не возвращалось. Лишь в мае - июне 1941 года, перед самым нападением Германии на СССР, тема якобы подготавливаемого тремя державами соглашения с Советским Союзом вновь приобрела звучание - на сей раз в форме слухов, которые распространялись германскими спецслужбами с целью задержать боевое развёртывание Красной Армии.
Весной 1941 года СССР удалось, используя противоречия между членами Пакта трех держав, снизить опасность их совместного военного выступления и тем самым угрозу войны на два фронта - 13 апреля был подписан советско-японский пакт о нейтралитете 1941 года.
Добиваясь установления своей гегемонии в Европе и на «великом восточноазиатском пространстве», члены Пакта трех держав использовали практику предъявления ультимативных требований о присоединении к пакту тех государств, на независимость которых они покушались. В 1940 году к Пакту трех держав присоединились Венгрия (20 ноября), Румыния (23 ноября), Словакия (24 ноября), 01.03.1941 года Болгария. 25.03.1941 года акт о присоединении к пакту приняло правительство Югославии, но 27 марта кабинет Д. Симовича, пришедший к власти в результате государственного переворота, не утвердил его [после разгрома Югославии Германией и её союзниками (смотрите. Балканская кампания 1941 года) 15.06.1941 года к Пакту трех держав присоединилась Хорватия]. С Пактом трех держав тесно сотрудничали, не являясь формально его членами, Финляндия, Испания, «Виши». На Дальнем Востоке ряды членов Пакта трех держав в годы Второй мировой войны пополнили Маньчжоу-го, Таиланд, прояпонский режим Ван Цзинвэя в Китае. С разгромом Германии, Италии, Японии и их сателлитов Пакт трех держав прекратил существование.
Исторические источники:
Akten zur deutschen auswärtigen Politik. Serie D: 1937–1945. Fr./M., 1962. Bd 9;
Документы внешней политики, 1940 г. – 22 июня 1941 г. М., 1995–1998. Т. 23. Кн. 1–2.