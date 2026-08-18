Паи́сий Хиленда́рский

Паи́сий Хиленда́рский ( болг. Паисий Хилендарски) (1722, Банско — 12.08.1774, Асеновград) — болгарский просветитель, один из первых идеологов Болгарского национального возрождения.

Воспитывался в семье богатого купца, в миру носил имя Пётр Вылчев. Систематического образования не получил. В 1745 удалился в монастырь Хиландар (Хилендар) на Святой горе Афон, где игуменом был его брат Лаврентий, был рукоположен в сан иеромонаха. В 1758 как странствующий монах, собирающий пожертвования для монастыря, отправился в Сремски-­Карловцы (ныне в Сербии), где имел возможность познакомиться с историческими трудами (русский перевод сочинений М. Орбини «Историография початия имене...», Ч. Баронио «Деяния церковные и гражданские» и др.) и средневековыми источниками по болгарской истории, материал которых лег в основу задуманного им сочинения. Позднее из-за разногласий с другими монахами покинул Хиландар и уже в Зографском монастыре в 1762 завершил работу над «Историей славяно-­болгарской». В ней он рассказал об истории Болгарского государства до турецкого порабощения, о миссионерской деятельности свв. Кирилла и Мефодия , возвеличивал национальную культуру и призывал болгар ею гордиться. Странствуя по болгарским землям, П. Х. рассказывал о своем сочинении и предлагал его копировать. Первый список был сделан в 1765 в г. Котел монахом Софронием Врачанским , всего известно около 70 списков «Истории». П. Х. умер в 1773 по дороге на Афон в монастыре в Амбелино (в черте современного Асеновграда). В 1962 канонизирован Болгарской православной церковью.

«История славяно-­болгарская» (оригинал рукописи хранится в библиотеке Зографского монастыря), изданная впервые в 1844 в Будапеште, сыграла большую роль в формировании интереса к историческому прошлому болгарского народа, пробуждении его самосознания и борьбе за культурно-­национальное возрождение.

Соч .: История славянобългарска. Критическо издание с превод и коментар / Подготвили за печат: Д. Пеев, М. Димитрова, П. Петков. Света Гора Атон. Славяно-­българска Зографска Света обител, 2015.

Лит. : Тодоров Ил. Паисий Хилендарски. Литература за живота и делото му. Анотиран библиографски указател. София, 2003. Г. А. Шатохина-­Мордвинцева .