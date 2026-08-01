ПАГАН

ПАГАН - государство в западной части полуострова Индокитай в 1044-1287 годах.

Возникло в результате объединения территорий современных Центральной и Южной Мьянмы под властью предков бирманцев (мранма, мьянма), пришедших в IX веке из северо-западного и юго-западного Китая в долину реки Иравади, вытеснивших монов и осевших в районе Чаусхе (центральная Мьянма).

Первый правитель Пагана Аноратха покорил северный Аракан, в 1057 году завоевал Татон - государство монов в южной части Мьянмы, принял буддизм хинаянского толка в качестве государственной религии, содействовал строительству храмов и развитию ирригационного земледелия, созданию системы крепостей на границах государства, укреплял торговые и культурные связи Пагана с Бенгалией , Шри-Ланкой и др. В это время в Пагане распространилась письменность на языках пали, монском и пью, процветали искусство и архитектура.

После смерти Аноратхи по Пагану прокатилась волна восстаний, главным образом монов. В результате одного из них моны захватили город Паган, но уже вскоре были изгнаны оттуда новым паганским царём Тилуин Маном (1084-1112 годы). Период его правления считается временем создания централизованного государства Паган. Происходила его интенсивная монизация (моны занимали ключевые государственные и административные посты), формировалась административная и правовая система.

В XI-XII веках значительно расширилось ирригационное и храмовое строительство (построено около 2 тысяч храмов и пагод). В период правления царя Кансу I (1113-1167 годы) влияние монов на жизнь государства снизилось. Кансу I отражал интересы бирманской знати; при нём складывается бирманский стиль в изобразительном искусстве и архитектуре, формируется бирманская литература. В это время стабилизировались политическая, экономическая и социальная системы Пагана, были зафиксированы законы, система мер и весов.

Во главе паганского государства стоял царь, считавшийся воплощением Будды . Его власть ограничивалась обычным правом. Ниже царя на социальной лестнице находились министры - аматы, которые одновременно являлись наместниками провинций. Население Пагана делилось на свободных (асан) и зависимых (чван), земли - на государственные, частные и монастырские. По мере того как в Пагане ослабевала центральная власть, влияние монастырей усиливалось, расширялся фонд монастырских земель. Со 2-й пол. 12 в.овины XII века под воздействием как внешних факторов (усиление соседей, начало миграции шанов, сепаратизм монов и др.), так и внутренних причин (укрепление власти наместников, центробежные тенденции в политике монастырей и др.) начался упадок Пагана. В 1160-х годах он потерпел поражение в войне со Шри-Ланкой. В течение XIII века территория Пагана постепенно сокращалась, в том числе от него отложились земли монов и Аракан.

В 1270-х годах Паган начал войну с монгольскими правителями Китая на территориях вассальных монголам княжеств. В 1277-1283 годах монголы захватили северную часть Пагана. В 1283 году в битве под Каунгсином монгольские войска разбили последнего правителя Пагана - Наратихапате (Кансу III). Последнее письменное упоминание о Пагане относится к 1369 году.

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