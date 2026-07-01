ПАДУГА

ПАДУГА - в ар­хи­тек­ту­ре на­клон­ная во­гну­тая по­верх­ность, об­ра­зую­щая по­сте­пен­ный пе­ре­ход от вер­ти­ка­ли стен, час­то увен­чан­ных кар­ни­зом , к го­ри­зон­таль­ной плос­ко­сти по­тол­ка (зер­каль­но­го сво­да).

Второе значение - в те­ат­ре - часть сце­нич. де­ко­ра­ции, со­стоя­щая из по­лос хол­ста или др. тка­ни, под­ве­шен­ных на штан­ге к вер­ху сце­ны для скры­тия верх­них про­лё­тов над де­ко­ра­ция­ми, ко­лос­ни­ков, ви­ся­щих де­ко­ра­ций и т. п.

Падуги час­то рас­по­ла­га­ют­ся ря­да­ми, на не­сколь­ких пла­нах, па­рал­лель­но рам­пе; слу­жат до­пол­не­ни­ем к об­щей де­ко­ра­ции и вме­сте с ку­ли­са­ми ис­поль­зу­ют­ся для соз­да­ния еди­ной ароч­но-ку­лис­ной де­ко­ра­ции при изо­бра­же­нии пей­за­жей или внутренних ви­дов боль­ших со­ору­же­ний.

Изо­бра­же­ние на падуге мо­жет быть чис­то де­ко­ра­тив­ным ли­бо со­став­лять часть изо­бра­зительной сце­но­гра­фии (например, кро­ны де­ревь­ев). Пер­вую падугу, яв­ляю­щую­ся ча­стью пор­та­ла сце­ны и по­сто­ян­ных ку­лис, ино­гда на­зы­ва­ют «ар­ле­ки­ном» или «под­зо­ром». При­ме­нять­ся падуги на­ча­ли в итальянском те­ат­ре с XVII века.

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