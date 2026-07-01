ПАДУГА
ПАДУГА - в архитектуре наклонная вогнутая поверхность, образующая постепенный переход от вертикали стен, часто увенчанных карнизом, к горизонтальной плоскости потолка (зеркального свода).
Второе значение - в театре - часть сценич. декорации, состоящая из полос холста или др. ткани, подвешенных на штанге к верху сцены для скрытия верхних пролётов над декорациями, колосников, висящих декораций и т. п.
Падуги часто располагаются рядами, на нескольких планах, параллельно рампе; служат дополнением к общей декорации и вместе с кулисами используются для создания единой арочно-кулисной декорации при изображении пейзажей или внутренних видов больших сооружений.
Изображение на падуге может быть чисто декоративным либо составлять часть изобразительной сценографии (например, кроны деревьев). Первую падугу, являющуюся частью портала сцены и постоянных кулис, иногда называют «арлекином» или «подзором». Применяться падуги начали в итальянском театре с XVII века.