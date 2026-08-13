ПАДЕРБОРН

ПАДЕРБОРН (нем. Paderborn) - город в Германии, на северо-востоке земли Северный Рейн-Вестфалия.

Население 145,7 тысяч человек (2013). Расположен в юго-восточной части Вестфальской низменности, на реке Падер (бассейн реки Рейн ), к югу от горного массива Тевтобургский Лес . Крупный транспортный узел. Скоростными автомагистралями связан с Мюнстером , Билефельдом, Оснабрюком , Ганновером и другими городами. Через Падерборн проходит железнодорожная магистраль Хамм - Варбург, обеспечивающая сообщение с Рурской областью (на западе), Берлином, Саксонией и Тюрингией (на востоке). Международный аэропорт Падерборн-Липпштадт (в 15 км к юго-западу от центра города).

Поселение на месте современного Падерборна возникло на рубеже н. э. В VII веке в регионе утвердились саксы. В 770-х годах они были покорены Карлом I Великим, который в 776 году заложил бург и основал пфальц на ключах, дающих начало реки Падер (отсюда с 777 года название города). Падерборн играл роль не только резиденции короля и опорного пункта владычества франков в Вестфалии, но и центра христианизации местного языческого населения. В 777, 780, 782, 783, 785, 799 и 815 годах в Падерборне проводились съезды франкской знати, которые считаются прообразом будущих германских рейхстагов. В 794 году Падерборн был включён в состав Франкского государства. В 799 году здесь состоялась встреча Карла I Великого с папой Львом III, на которой принято решение о создании в Падерборне епископства (в составе Майнцского архиепископства) и, предположительно, достигнута договорённость о коронации Карла I Великого в Риме в 800 году императорской короной. В 822 году сын Карла I Великого император Людовик Благочестивый даровал епископству право чеканки монеты, в 836 году распорядился перенести в Падерборн мощи святого Либория Леманского (с этого времени считается покровителем города). После заключения Верденского договора 843 года Падерборн вошёл в состав Восточно-Франкского королевства. В 1000, 1058, 1133, 1165, 1289, 1340, 1506 и 1875 годах сильно пострадал от пожаров, в 1341-1361 годах - от эпидемии чумы. В 1011 году епископство Падерборна приобрело статус самостоятельного. В 1028 году Падерборн впервые упомянут в документах как город (старейшая грамота, скреплённая гор. печатью; датируется 1222 годом). В 1247 году епископу Падерборна дарован императором княжеский титул. В XIII веке Падерборн, имевший выгодное географическое положение и являвшийся значительным торговым и ремесленным центром, вошёл в Ганзу. В 1525 году проведена Реформация ; город вышел из подчинения епископу. В 1604 году в результате Контрреформации власть князя-епископа над Падерборном была восстановлена, большое влияние в городе приобрели иезуиты. В 1612 году основана первая в Вестфалии гимназия Теодорианум (действует поныне), в 1614 году открыт старейший в Вестфалии университет (с 1966 года Теологический факультет Падерборнского). В период Тридцатилетней войны 1618-1648 годов город неоднократно переходил из рук в руки, численность его населения сократилась с 5,4 тысяч человек до около 500 человек. До конца XVIII века Падерборн переживал период упадка. В 1803 году в результате секуляризации отошёл к Пруссии, епископ лишился княжеского титула. В 1806 году без боя занят французскими войсками, в 1807-1813 годах входил в состав созданного Наполеоном I Бонапартом Вестфальского королевства. По решению Венского конгресса 1814-1815 годов отошёл к Пруссии. С 1820 года имел статус гарнизонного города. В условиях начавшейся промышленной революции в XIX веке приобрёл значение центра текстильного (главным образом хлопчатобумажного) производства. В 1850 году соединён железной дорогой с городом Хамм (в последующие годы также с другими городами). В годы 2-й мировой войны в результате налётов англо-американской авиации (17.1 и 27.3.1945 года) разрушено свыше 85% строений города. С мая 1945 года в британской зоне оккупации Германии (остаётся местом дислокации британской 20-й бронетанковой бригады); с 1949 года в составе ФРГ. В 1975 году к городу присоединено большое число близлежащих общин, численность его населения впервые превысила 100 тысяч человек.

В исторической части города доминирует романо-готический собор Святых Богоматери, Либория и Килиана с 3-нефным зальным интерьером и башнеобразным фасадом (1009-1015 годы, западная башня начала XIII века, перестроен в 1225-1270 годах, скульптурное оформление так называемого портала Рая завершено до 1240 году), близ которого расположена часовня Святого Варфоломея (освящена в 1017 году, византийские мастера). Сохранились также: базиликальная церковь Святых Петра и Павла (1015-1031, 1058-1078 годы) бывшего бенедиктинского монастыря Абдингхоф, церковь Святого Ульриха (1170-1080-е годы; западный фасад - середина XVIII века, архитектор Ф.К. Нагель), 3-нефная базилика Бусдорфкирхе (Святых апостолов Петра и Андрея; начало XIV века, фасад около 1400 года), в стены хора которой встроены 2 круглые башни, сохранившиеся от 8-гранной церкви, возведённой в 1033-1036 годах по модели Храма Гроба Господня в Иерусалиме. В XVI-XVIII веках построены: здание гимназии Теодорианум (1612-1614 годы), позднеренессансная Ратуша (1613-1620 годы), церковь монастыря францисканцев (1668-1671 годы, архитектор А. Петрини) и иезуитская церковь Святого Франциска Ксаверия (1682-1692 годы, архитектор А. Хюльзе), барочная часовня Святого Алексия (1670-1673 годы, расширена в 1728-1729 годах; ныне русская православная церковь в честь Фёдоровской иконы Божией Матери), ряд фахверковых домов (в том числе «Адам и Ева», около 1560 года). В районе Шлос-Нойхаус расположены ренессансный архиепископский замок (1524-1526, 1590 годы), церковь Святых императора Генриха II и его жены Кунигунды Люксембургской (1665-1668 годы); в районе Эльзен - романская церковь Святых Дионисия и Урбана (перестроена в середине XIX века). В районе Нойенбекен - романская церковь Пресвятой Марии (XII-XIII века).

Падерборнский университет (основан в 1972 году на базе Высшей педагогической школы Вестфалии); на базе университета и связанных с ним научно-исследовательских институтов Общества имени Й. Фраунгофера в городе создан Технологический парк. Университет прикладных наук (1993; негосударственный). Другие вузы университетского уровня - Высшая католическая школа земли Северный Рейн-Вестфалия и Высшая школа экономики. Теологический факультет Падерборн (современное название и статус с 1966 года); Экуменический институт имени И.А. Мёлера (1957).

Падерборн - крупный центр вестфальской культуры. Основные музеи: историко-археологический «Музей в императорском дворце» (1964; фрагменты императорского дворца конца VIII века; археологические находки в Вестфалии), Епархиальный (религиозное искусство с X века, в том числе скульптура «Мадонна епископа Имада», около 1063 года) и Музей имени Х. Никсдорфа (один из крупнейших в мире музеев компьютеров, информационной и коммуникационной техники). Среди других - музеи: истории города (1977), естественно-научный (1994; краеведческая экспозиция), Немецкий музей тракторов (представлено около 100 моделей тракторов и других видов сельскохозяйственной техники). Две картинные галереи; выставочный зал «Кунстхалле Падерборн». Главный драматический театр города «Театер Падерборн - Вестфелише Каммершпиле» (основан в 1957 году, новое здание - 2011).

Бейсбольный клуб «Падерборн Антачейблс» - 6-кратный чемпион страны (1999-2005 годы); выступает на стадионе «Ахорн-Боллпарк» (1200 мест). Футбольный стадион «Бентелер-Арена» (15 тысяч мест). Ежегодно проводятся: массовые международные соревнования по бегу на шоссе на стайерские дистанции (с 1947 года), фестиваль стрелков (собирает представителей стрелковых союзов всех земель ФРГ и других стран).

Основа городской экономики - сфера услуг. Падерборн - важный центр инноваций в сфере деловых услуг (в том числе по оптимизации бухгалтерской, банковской и торговой деятельности). Важную роль играет торговля, финансовый, медийный и книгоиздательский бизнес. Падерборн - крупный организационно-управленческий и издательский центр Римско-католической церкви в Германии.

В промышленности ключевое значение имеют наукоёмкие и высокотехнологичные отрасли машиностроения. Падерборн - один из наиболее динамично развивающихся центров электронной промышленности Германии. Компании «Flextronics International», «Siemens», «Fujitsu Technology Solutions», «Morpho Cards» и другие выпускают программное обеспечение, микрочипы, интегральные схемы, печатные платы, системные блоки компьютеров и пр. Предприятие компании «dSPACE» - один из ведущих в стране производителей электронных систем управления авиационной, космической и наземной транспортной техникой. На заводе компании «Hella Leuchten-Systeme» выпускают электронную, сенсорную и осветительную аппаратуру для транспортных средств, приборы ночного видения, прожекторы. Предприятие компании «Wincor Nixdorf» - один из самых известных европейских производителей специализированного оборудования для денежно-кредитных учреждений (в том числе банкоматы, банковские терминалы, компьютерные кассы).

Падерборн - крупный центр сельскохозяйственного машиностроения Германии: на заводе компании «Claas KGaA mbH» производят зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, пресс-подборщики, погрузчики и другую сельскохозяйственную технику. Среди других значимых предприятий - заводы компаний «Benteler» (производство стальных труб, разнообразных металлоизделий, автокомплектующих, а также оборудования для промышленной переработки используемого в автомобилестроении листового стекла) и «Deutsche Bahn» (ремонт железнодорожного подвижного состава). Среди основных отраслей пищевкусовой промышленности - мясная и пивоваренная; также развито производство различных напитков, сахара и кондитерских изделий. Предприятия цементной (на базе разрабатываемых в окрестностях города месторождений мергеля и известняка), мебельной и полиграфической промышленности.

К юго-западу от Падерборна - ренессансный замок Вевельсбург (1603-1609 годы; в 1934-1945 годах использовался как училище по идеологической подготовке офицеров СС; с 1982 года музей).

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