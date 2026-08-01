ПАДАНГ

ПАДАНГ - город в Индонезии , административный центр провинции Западная Суматра.

Население 821,7 тысяч человек (2012). Расположен в центральной части западного побережья острова Суматра, на узкой прибрежной низменности, где в Индийский океан впадает свыше 20 небольших рек (Паданг, Арау, Муара-Анаи и др.), с востока ограничен горным хребтом Букит-Барисан. Связан автомобильными дорогами с городами Медан, Пеканбару, Джамби (все - на Транссуматранском шоссе) и Бенкулу. Железная дорога в горные районы Паданг - Падангпанджанг, с ответвлениями на города Париаман, Букиттинги и Сулики, Солок. Морской порт. Паромное сообщение с городами Джакарта (остров Ява), Сиболга (остров Суматра) и островами Ментавай. Международный аэропорт Минангкабау (2005; в 23 км к северо-западу от центра Паданга).

Возник на месте рыбацкого поселения (известно с XIV века) народа минангкабау. С XVI века важный торговый порт. С серкдины XVI века в вассальной зависимости от султаната Аче. В 1663 году захвачен Нидерландской Ост-Индской компанией (смотри в статье Ост-Индские компании ). После постройки в 1660-1670-х годах в устье реки Арау порта и военных укреплений один из главных торговых центров Нидерландской Индии. В 1781-1784 годах в ходе 4-й англо-голландской войны (см. Англо-голландские войны XVI-XVIII веков ) и во время наполеоновских войн захвачен англичанами. В 1816 году возвращён под власть Нидерландов. В марте 1942 - августе 1945 года оккупирован японцами. С 1949 года в составе независимой Индонезии. С 1957 года административный центр провинции Западная Суматра. В 1797, 1833, декабре 2004, марте и сентябре 2007, сентябре - октябре 2009, октябре 2010, апреле 2012 годов пострадал от сильных землетрясений и цунами.

Центр Паданга плотно застроен 2-4-этажными жилыми домами и отдельными 6-7-этажными офисными зданиями и отелями. В Старом городе (Padang Lama) вдоль реки Арау сохранились постройки голландского периода. Здесь же расположен китайский квартал (Чайнатаун) со старым (конец XVIII - начало XIX веков) и новым («Вихара Будда Варман», 2006) буддийскими храмами.

Паданг - крупный центр образования и культуры острова Суматра. Среди вузов - университеты: «Андалас» (основан в 1955 году; открыт в 1956 году; первый из крупных университетов страны за пределами острова Ява), «Мухаммадьях Суматера Барат» (1955), «Тамансисва» (1957), имени Бунг Хатта (1981), «Путра Индонесиа» (1985), «Баитуррахмах» (1994), Государственный Паданга (1997); Академия народной музыки и танца (1966); Политехнический институт (1985). Библиотека провинции (одна из крупнейших в стране). Государственный музей «Адитьяварман» (1977; в экспозиции - художественные изделия народов минангабау, ментавай, ниас).

Основа городской экономики - сфера услуг, в структуре которой выделяются торговля, транспорт и связь, туристический бизнес. Морской порт Паданга - крупнейший на западном побережье Суматры. Грузооборот около 9,5 миллионов тонн в год, преобладают каботажные перевозки. Главные экспортные грузы (около 3,7 миллионов тонн в год): цемент, пальмовое масло, каменный уголь, натуральный каучук, а также копра, кофе, чай, корица, мускатный орех, фанера, ротанг и др. Ведущие отрасли промышленности: цементная (завод государственной компании «Semen Padang»; сооружён в 1910 году - первый в Индонезии; мощность 5,24 миллионов тонн в год), резинотехническая (продукция из натурального каучука), пищевая и комбикормовая, текстильная. Паданг - центр крупного туристического района; основные виды туризма: культурно-познавательный (соседние города Букиттинги, Батусангкар, Париаман, Солок - центры культуры местных народов), морской спортивно-оздоровительный (включая дайвинг, сёрфинг), экологический (действующие вулканы Мерапи и Керинчи, вулканические озёра, водопады и др.) и гастрономический.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)