ПАДАЛКА ИВАН ИВАНОВИЧ

ПАДАЛКА ИВАН ИВАНОВИЧ - украинский живописец и график.

Учился в Художественно-промышленной школе в Миргороде (1910-1912 годы), Киевском художественном училище (1913-1917 годы) у И.Ф. Селезнёва и в Украинской АХ (1917-1920 годы) у М.Л. Бойчука (испытал его сильное влияние). Член Ассоциации революционного искусства Украины (АРМУ, 1925-1932 годы). Один из главных представителей украинского авангардизма; его живописным работам свойственны экспрессия цвета, динамичность композиции, изображение стремительного движения («Атака Красной конницы», 1927, Национальный художественный музей Украины, Киев). Работал в области монументальной живописи - совместно с Бойчуком и его учениками исполнил фрески в бывших Луцких казармах в Киеве (1919), в Краснозаводском театре в Харькове (1933-1935 годы; все были уничтожены). Среди графических работ Падалки - иллюстрации к «Слову о полку Игореве» (акварель, тушь, 1928), серия «Днепрострой» (гравюры на дереве, начало 1930-х годов). Преподавал в Миргородском керамическом техникуме имени Н.В. Гоголя (1920-1921 годы), Межигорском художественно-керамическом техникуме (1921-1925 годы), в Харьковском (1925-1934 годы) и Киевском (1934-1936 годы) художественных институтах. Вместе с Бойчуком и группой его учеников был репрессирован (расстрелян); реабилитирован посмертно.