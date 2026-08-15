ПАЧЕКО ФРАНСИСКО

ПАЧЕКО ФРАНСИСКО - испанский живописец, историк и теоретик искусства.

Учил­ся жи­во­пи­си в Се­ви­лье у Л. Фер­нан­де­са (около 1580 года), в это же вре­мя ув­лёк­ся ли­те­ра­турой и по­лу­чил гу­ма­ни­стическое об­ра­зо­ва­ние у сво­его дя­ди, ка­но­ни­ка се­виль­ско­го со­бо­ра. В 1611 году со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие в Кас­ти­лию, по­се­тил Мад­рид, Эс­ко­ри­ал и То­ле­до, где по­зна­ко­мил­ся с Эль Гре­ко , соз­дав гра­фический порт­рет ху­дож­ни­ка и опи­са­ние сво­его ви­зи­та к не­му, ко­то­рое ста­ло един­ст­вен­ным дос­то­вер­ным сви­де­тель­ст­вом со­вре­мен­ни­ка об этом мас­те­ре. По­сле воз­вра­ще­ния в Се­ви­лью от­крыл свою мас­тер­скую, ко­то­рая ста­ла цен­тром ху­дожественной жиз­ни го­ро­да и по­лу­чи­ла название Ака­де­мия об­ра­зо­ван­ней­ших лю­дей Ис­па­нии; её по­се­ща­ли ари­сто­кра­ты (Ф.А. де Ри­бе­ра, 3-й гер­цог Аль­ка­ла), пред­ста­ви­те­ли ду­хо­вен­ст­ва и ин­тел­лек­ту­аль­ных кру­гов (по­эт Фран­си­ско де Рио­ха, кол­лек­цио­нер Р. Ка­ро и другие). С 1611 года в мас­тер­ской Пачеко обу­чал­ся Д. Ве­ла­скес, став­ший впо­след­ст­вии зя­тем Пачеко, так­же А. Ка­но, ис­пы­тав­шие в ран­ний пе­ри­од влия­ние сво­его учи­те­ля. С 1618 года Пачеко слу­жил цен­зором в ин­кви­зи­ции , кон­тро­ли­рую­щим сю­же­ты кар­тин.

Осо­бое ме­сто в твор­че­ст­ве Пачеко за­ни­мает рос­пись пла­фо­на в До­ме Пи­ла­та в Се­ви­лье на те­му «Апо­фе­оз Гер­ку­ле­са» (1604 год). Мно­го­численные жи­во­пис­ные про­из­ве­де­ния Пачеко по­свя­ще­ны ре­лигиозным сю­же­там: «Страш­ный суд» (1611 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Мар­сель), «Хри­стос и ан­ге­лы» (1616 год, Ша­то-Кур­зон, Фран­ция), «Не­по­роч­ное за­ча­тие с порт­ре­том Ми­ге­ля Си­да» (1611-1621 годы, собор Се­ви­льи), «Не­по­роч­ное за­ча­тие с порт­ре­том Вас­ке­са де Ле­ка» (1621 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Се­ви­лья), «Мис­ти­че­ское об­ру­че­ние святой Аг­нес­сы» (1628 год, Му­зей изо­бра­зительных ис­кусств, Се­ви­лья), кар­ти­ны стра­ст­но­го цик­ла для не­сохраненного ре­таб­ло в се­виль­ской церкви Иг­ле­сия-де-ла-Пась­он (1631 год, ны­не все - в Му­зее изо­бра­зительных ис­кусств, Се­ви­лья). Их стиль не­сёт на се­бе от­пе­ча­ток мань­е­риз­ма (Пачеко вос­хи­щал­ся жи­во­пи­сью Эль Гре­ко, а так­же Кор­ред­жо, чьи ра­бо­ты бы­ли ему зна­ко­мы лишь по вос­про­из­ве­де­ни­ям в гравю­рах). Не­смот­ря на то что в сво­их тео­ре­тических со­чи­не­ни­ях Пачеко на­стаи­вал на не­об­хо­ди­мо­сти изу­че­ния на­ту­ры, в его собственных ра­бо­тах боль­ше вни­ма­ния уде­ле­но ико­но­гра­фической точ­но­сти и об­раз­ной вы­ра­зи­тель­но­сти, что со­от­вет­ст­во­ва­ло тре­бо­ва­ни­ям Контр­ре­фор­ма­ции . Ис­пол­нял так­же порт­ре­ты («Порт­рет по­жи­лых суп­ру­гов», Му­зей изо­бра­зительных ис­кусств, Се­ви­лья, и другие).

Наи­бо­лее зна­чительным вкла­дом Пачеко в ис­то­рию испанского искусства яв­ля­ет­ся его сочинение «Ис­кус­ст­во жи­во­пи­си, её древ­ность и ве­ли­чие» («Arte de la pintura: su antigüedad, y grandezas», издание в 1649 году; пе­ре­издание в 1990 году), за ко­то­рое Пачеко на­зы­ва­ют «ис­пан­ским Ва­за­ри». Оно со­сто­ит из 3 книг и рас­сматри­ва­ет за­да­чи жи­во­пи­си; сум­ми­руя опыт итальянских и испанских тео­ре­ти­ков эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния , Пачеко из­ла­га­ет собственные взгля­ды на искусство, так­же при­во­дит ико­но­гра­фические фор­му­лы для различных ре­лигиозных сю­же­тов. Важ­ное ме­сто в его на­сле­дии за­ни­ма­ет не­окон­чен­ная «Кни­га-опи­са­ние под­лин­ных порт­ре­тов зна­ме­ни­тых и дос­то­поч­тен­ных му­жей» («Libro de descripción de verdaderos retratos de ilustres y me­mo­rab­les varones», издана в 1886 году), со­стоя­щая из 170 порт­ре­тов-ри­сун­ков пред­ставите­лей ду­хо­вен­ст­ва, по­этов, ху­дож­ни­ков, му­зы­кан­тов, вра­чей, вы­пол­нен­ных чёр­ным и крас­ным ка­ран­да­ша­ми, ук­ра­шен­ных ор­на­мен­ти­ров. рам­кой и снаб­жён­ных крат­кой био­гра­фи­ей. Пачеко был зна­чительной фи­гу­рой в ис­то­рии испанской куль­ту­ры в пе­ри­од её пе­ре­хо­да от Воз­ро­ж­де­ния к ба­рок­ко.

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