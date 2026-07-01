ПААНАЯРВИ

ПААНАЯРВИ - российский национальный парк на северо-западе Карелии (на границе с Финляндией ).

Площадь 1045 км2. Образован в 1992 году с целью сохранения уникальных природных комплексов озера Паанаярви и реки Оланга. Территория парка расположена в наиболее возвышенной части республики; здесь находится самая высокая вершина Карелии - гора Нуоруунен (высота 576 м). Озеро Паанаярви при небольших размерах (длина 24 км, ширина до 1,5 км) имеет глубину 128 м, характеризуется чистой водой и значит. разнообразием животного мира. Климат умеренно холодный, господствуют воздушные массы, поступающие из Северной Атлантики. Леса покрывают свыше 60% территории, преобладающая древесная порода - ель. Более 10% территории занято болотами. В Красную книгу России внесены 2 вида плаунов и 6 видов покрытосеменных растений. Фауна носит типично таёжный характер; на территории Паанаярви обитают бурый медведь, волк, лось, лесной северный олень, росомаха, белка, летяга, рыжая полёвка, живородящая ящерица, а также тундровые виды - песец, норвежский лемминг, белая сова, зимняк. В водоёмах встречаются кумжа, сиг, хариус, ряпушка, корюшка. В Красную книгу РФ внесены обитатели парка: моллюск жемчужница, кумжа и 8 видов птиц (беркут, сапсан, краснозобая казарка и другие). Территория нацонального парка имеет большое культурно-историческое значение, здесь находятся святилища саамов , населявших когда-то эти места.

Иллюстрации:

Фото В. В. Горбатовского; Паа­на­яр­ви.

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