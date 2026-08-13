Па́вел VI

Па́вел VI ( лат. Paulus, в миру Джованни Баттиста Энрико Антонио Мария Монтини) (26.09.1897, дер. Кончезио, близ Брешиа, Италия — 06.08.1978, г. Кастель-­Гандольфо, близ Рима) — папа Римский (с 21 июня 1963). Получил образование в семинарии в Брешии (экстерном), затем — в Григорианском, Римском и Латеранском университетах, Папской академии знатных церковнослужителей, в 1920 рукоположен в священники. С 1923 — на службе в Государственном секретариате Ватикана, в 1925–1934 — церковный ассистент Итальянской католической университетской федерации, в 1931–1937 преподавал в Латеранском университете. Во время Второй мировой вой­ны 1939–1945 — организатор Информационного статистического бюро беженцев, пропавших без вести, военнопленных. С 1954 — архиепископ Милана, с 1958 — кардинал, участвовал в подготовке и проведении 2‑го Ватиканского собора, после избрания папой продолжил и завершил его работу. Задачей своего понтификата объявил необходимость обновления Церкви, ее диалога с современным миром и восстановления христианского единства. Во 2‑й половине 1960‑х провел реформы управления Ватиканом, церковных структур и институтов (создал Синод епископов; провел литургическую реформу, реформу Курии и системы избрания пап, ликвидировал Комиссию по составлению Индекса запрещенных книг). Подчеркивал необходимость сохранения традиционного католического вероучения (против идеи отмены целибата и пересмотра католических принципов регулирования рождаемости).

Увеличил с 49 до 89 число стран, установивших дипломатические отношения с Ватиканом, способствовал разрядке международной напряженности, в 1965 на сессии ООН призвал к сохранению мира, сокращению вооружений, оказанию помощи развивающимся народам, выступал против расизма, за независимость и прогресс народов. Принял (через своего представителя) активное участие в подготовке и проведении Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе . Активно способствовал сотрудничеству Ватикана со странами Вост. Европы, налаживал контакты с Константинопольским и Коптским патриархатами (7 декабря 1965 были сняты взаимные отлучения 1054). Дал мощный импульс развитию экуменического диалога, установил контакты с примасами Англиканской церкви. Инициировал создание Секретариата по единству христиан. Похоронен в гротах Ватикана. 14 октября 2018 причислен к лику святых.

Лит. : Casaroli A. Il martirio della pazienza. La Santa Sede e i paesi comunisti (1963–89). Torino, 2000; Macchi P., Martini C. M. Paolo VI nella sua parola. Brescia, 2001; Marangoni R. La Chiesa, mistero di comunione: il contributo di Paolo VI nell’elaborazione dell’ecclesiologia di comunione, 1963–1978. Roma, 2001; Tornielli A. Paolo VI: Il timoniere del Concilio. Casale Monferrato, 2003; http://www.vatican.va/content/paul-vi/en.html. Е. С. Токарева.