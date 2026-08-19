Па́льмерстон, Генри Джон Темпл

Па́льмерстон ( англ. Palmerston) , Генри Джон Темпл , 3‑й виконт Пальмерстон (20.10.1784, Лондон — 18.10.1865, Брокет-­Холл, Хартфордшир) — британский государственно-­политический деятель, премьер-­министр Велико­британии в 1855–1858, 1859–1865. Из англо-­ирландской аристократической семьи. Школьное образование получил в Харроу, затем обучался в Эдинбургском и Кембриджском университетах. После кончины отца в 1802 унаследовал его титул и владения. В 1807 получил место в Палате общин парламента (от «гнилого местечка»), присоединился к тори . Начал государственную службу в качестве младшего лорда Адмиралтейства (1807–1809), затем — секретаря по военным делам (1809–1829). Отличался трудолюбием, серьезным и добросовестным подходом. В конце 1820‑х происходит его поворот к вигам , одновременно уделяет много внимания внешней политике. В 1830–1834, 1835–1841 и 1846–1851 занимает пост министра иностранных дел в различных кабинетах. Как глава Форин-офиса отличался жесткостью в отстаивании внешнеполитических интересов Британии как в Европе, так и в других регионах мира. Представлял себя защитником либеральных ценностей и идеи свободы, что находило определенное отражение во внешнеполитических действиях. Так, он способствовал созданию Бельгийского королевства, поддержав притязания Леопольда I на престол. Во внутрииспанской борьбе за престолонаследие П. выступил на стороне Изабеллы II , в Португалии поддержал избрание королевы Марии II. Противостоял укреплению позиций России на Балканах и в зоне Проливов, считал необходимым поддерживать Османскую империю . Во многом благодаря его активности русско-­турецкий Ункяр-­Искелессийский договор 1833 оказался заменен Лондонской конвенцией о Проливах 1841 . Своенравный характер П., поддержка революционных движений (в Италии, Венгрии), эксцентричные акции (Дело Пасифико, Дело «Виксена»), трения с королевой неоднократно приводили к сложностям в отношениях с главой правительства. Признание П. без обсуждения кабинетом государственного переворота Луи-­Наполеона ( Наполеон III ) в 1851 послужило поводом к отставке с поста главы Форин-офиса, но и правительство Дж. Рассела не удержалось у власти. В новом кабинете Дж. Г. Г. Абердина П. получил портфель министра внутренних дел. В этом качестве занимался развитием фабричного законодательства, гуманизацией пенитенциарной системы, борьбой с детской преступностью. Впрочем, продолжал уделять значительное внимание внешней политике, был инициатором вступления Великобритании в Крымскую (Восточную) вой­ну 1853–1856 . За заключение Парижского мирного договора 1856 был пожалован Орденом Подвязки. После падения кабинета Абердина (1855) П. было поручено сформировать правительство. Он оставался премьер-­министром до своей кончины (с небольшим перерывом в 1858–1859). В период его активной политической деятельности происходит активизация британской политики в Азии, в том числе участие страны в так называемых Опиумных вой­нах, подавление Тайпинского восстания , Сипайского восстания. Захоронен в Вестминстерском аббатстве.

Ист. : Gladstone and Palmerston. The Сorrespondence with Gladstone (1851–1865). London, 1928.

Лит. : Bell H. Lord Palmerston. 2 vols. London, 1936; Webster Ch. K. The Foreign Policy of Palmerston. 2 vols. London, 1951; Виноградов В. Н . Лорд Пальмерстон в европейской дипломатии // Новая и новейшая история. 2006. № 5. А. Б. Ларин.